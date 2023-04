“Lo saludable puede verse diferente”: Ariana Grande responde ante críticas por su aspecto físico

Desde hace unos días que la cantante Ariana Grande es uno de los temas más hablados en las plataformas digitales. Lo que desató el debate en torno a la intérprete no fue su trabajo artístico, sino que su cuerpo: usuarios apuntaron a que habría sufrido una repentina pérdida de peso.

En medio de ese panorama, fue la misma artista de 29 años quien tuvo que salir a defenderse y poner un límite a esos comentarios, no muy bien intencionados, por su aspecto físico.

Su cuenta de TikTok, donde tiene más de 31 millones de seguidores, fue el lugar escogido por Grande para narrar públicamente lo difícil que es que tu imagen esté expuesta frente a los ojos de millones de personas, y además, tener que someterse a las críticas de personas desconocidas.

Ariana Grande habla de las críticas del público

“No hago esto muy seguido, no me gusta, no soy muy buena, pero quería hablar sobre sus preocupaciones sobre mi cuerpo”, partió diciendo la cantante estadounidense.

En la imagen se le veía un tanto afectada por la situación. Era posible percibir que no era un tema fácil de abordar para ella, pero creyó necesario hacerlo. Durante su reflexión, Grande dejó en claro que la gente debería ser más amable o sentirse menos cómoda al momento de hablar del aspecto de otras personas.

“Si piensas que estás diciendo algo bueno o bien intencionado. Cualquier cosa, saludable, no saludable, grande, pequeño. Esto o lo otro. Sexy o no. No deberíamos”, expresó.

Luego, explicó por qué quienes arrojaron dardos en realidad están equivocados y hace un par de años ella no estaba tan bien con su bienestar físico y emocional, como podrían pensar.

“Hay muchas formas de belleza, hay muchas formas de lucir saludable y hermosa. Personalmente, el cuerpo con el que están comparando mi cuerpo actual era la versión menos sana de mi cuerpo. Estaba con muchos antidepresivos, tomaba alcohol con ellos y comiendo muy poco. Estaba en el punto más bajo de mi vida cuando ustedes me consideraban sana. Pero no”, destacó. “Lo saludable puede verse diferente”.

La intérprete de éxitos 7 rings y Thank u, next no profundizó más allá sobre esos días complejos para su salud mental. Sin embargo, podría inferirse que se refirió a los momentos que vivió después de mayo de 2017, cuando su concierto en el Manchester Arena fue punto de un atentado terrorista, lo que dejó 22 víctimas fatales y más de 100 heridos.

Ariana Grande vivió varios momentos complejos en su vida, como el atentado terrorista durante un concierto en Manchester.

Apenas un año después su expareja, el cantante Mac Miller, falleció repentinamente tras una sobredosis de drogas. Para ese momento la relación amorosa había terminado, pero seguían teniéndose cariño y a Grande le afectó profundamente la muerte del rapero.

En el mismo video de TikTok, la también actriz intentó aconsejar a sus seguidores y los que la han criticado, sobre lo malo que puede llegar a ser opinar de cuerpos ajenos.

“Nunca sabes lo que está pasando la otra persona. Por lo tanto, incluso si lo estás diciendo desde el amor o la preocupación, esa persona probablemente está trabajando en eso o tiene un equipo de apoyo. Nunca lo sabes, entonces sean amables con otros y con ustedes mismos”, planteó.

Al finalizar, Grande brindó unas palabras de aliento a quienes habían visualizado el video: “Creo que son hermosos sin importar por lo que estén pasando, ni su peso, ni cómo se hagan el maquillaje en estos días, o los procedimientos cosméticos que hayan tenido”.

El último disco que lanzó Grande fue hace casi tres años, Positions, que contiene una serie de hits como Motive —junto a Doja Cat— y POV. A fines de febrero de este año encabezó una colaboración junto a The Weeknd en el remix de Die For You.

Ariana Grande en The Voice. Foto: Getty Images.

Por ahora, la artista está enfocada de lleno en la adaptación cinematográfica del musical de Broadway Wicked: The Untold Story of the Witches of Oz, donde encarnará el rol de Glinda Upland.

Hace pocos días, Grande compartió en una publicación de Instagram sus sentimientos sobre este proyecto que la tiene tan emocionada: “Estoy tan agradecida, no sé qué hacer o decir... Estar aquí en Oz, donde cada día es uno que cambia la vida, estar sintiendo, aprendiendo y creciendo tanto a una velocidad tan cautivadora”.

“Espero que esto no sea todo un sueño porque, por muy presente que esté tratando de ser, seguro que se siente como uno”, destacó la compositora.