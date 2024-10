Los ataques de Israel contra Irán, aunque medidos, hunden a la región en una era aún más peligrosa

El ataque de Israel contra Irán la madrugada del sábado —el ataque militar más grave en suelo iraní en décadas— fue calibrado para evitar provocar una respuesta escalada, pero también hizo que los dos enemigos se adentraran más profundamente en un conflicto directo que está creando una nueva y peligrosa era para Medio Oriente.

Israel lanzó su ataque en represalia por una andanada de más de 180 misiles que Irán disparó contra Israel el 1 de octubre. El complejo ataque del sábado se desarrolló en varias oleadas a lo largo de varias horas, en las que participaron docenas de aviones de guerra que alcanzaron instalaciones de fabricación de misiles y emplazamientos de defensa antimisiles tierra-aire en tres provincias diferentes, matando a dos soldados.

Se evitó atacar las instalaciones nucleares y petrolíferas sobre las que Irán había advertido durante semanas que provocaría una dura respuesta, y funcionarios del Golfo afirmaron que Israel telegrafió a Irán su ataque con horas de antelación.

Los medios de comunicación estatales y los funcionarios iraníes minimizaron el impacto del ataque, afirmando que había causado daños limitados. Los analistas afirman que, aunque aún no se ha evaluado el alcance de los daños y es posible que Teherán no lo revele todo, la respuesta inicial de Teherán sugiere que no responderá con fuerza.

“A primera vista, parece que el ataque de Israel ha sido relativamente calibrado”, dijo Sanam Vakil, director del Programa para Medio Oriente y el Norte de África de Chatham House. “Eso le da margen a Irán para retroceder”.

Al mismo tiempo, aumenta la presión sobre Irán, que ha visto gravemente debilitados a sus aliados regionales más importantes, en particular Hezbolá. “Sin duda, ha sido un gran paso adelante, y sigue una pauta de comportamiento en toda la región de intentar degradar las capacidades del eje de resistencia”, dijo, refiriéndose a la red de milicias respaldadas por Irán que se enfrentan a Israel.

El número de objetivos alcanzados sorprendió a algunos funcionarios árabes que habían transmitido previamente advertencias sobre el inminente ataque a Irán. Aunque Irán ha comunicado a otros países de la región que no tiene intención de responder, algunos diplomáticos de la región temen que el ataque haya aumentado el riesgo de un error de cálculo que podría desembocar en una guerra más amplia.

“Se diseñó para enviar un mensaje contundente y, al mismo tiempo, evitar una escalada en el corto plazo”, declaró un alto funcionario militar israelí.

La elección de los objetivos, incluida la infraestructura de misiles y las defensas aéreas iraníes, se calibró para enviar “un mensaje muy claro de que podemos atacar cualquier lugar de Irán”, declaró el funcionario israelí.

Los ataques son el último ejemplo de cómo el actual conflicto de Medio Oriente ha sacado a la luz la larga guerra en la sombra entre Israel e Irán, ya que ambos países se han enfrentado dos veces este año. Su conflicto se ha convertido en el elemento más combustible de una conflagración regional que abarca Gaza, Líbano y otros lugares.

El ataque se produjo mientras Israel, Hamás y los mediadores liderados por Estados Unidos se preparaban para reunirse el domingo en Doha (Qatar) para una nueva ronda de conversaciones encaminadas a detener los combates en la Franja de Gaza. Estos esfuerzos, que llevan meses sin dar fruto, se complicarían aún más por la espiral del conflicto entre Israel e Irán, que apoya a Hamás.

El primer enfrentamiento militar directo entre ambos enemigos se produjo en abril, cuando Teherán lanzó más de 300 misiles y aviones no tripulados contra Israel en respuesta a un ataque en el que murieron varios militares iraníes reunidos en un edificio diplomático en Damasco.

Israel respondió con un ataque limitado, pero luego volvió a provocar a Irán matando al líder político de Hamás, Ismail Haniyeh, en una casa de huéspedes militar en Teherán, y al líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, con un ataque aéreo en Beirut.

Irán tomó represalias a principios de mes. La mayoría de los misiles que disparó fueron interceptados o no causaron grandes daños, aunque algunos atravesaron las defensas de Israel. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió una respuesta contundente, afirmando que Irán había cometido un error y pagaría por ello.

La administración Biden, con el objetivo de evitar una escalada, había instado a Israel a evitar golpear la infraestructura nuclear o petrolera de Irán.

Los estamentos políticos de Israel e Irán incluyen a partidarios de la línea dura a los que les gustaría ver un enfrentamiento militar entre ambos, pero el ataque del viernes fue una señal de que los moderados del gobierno de Netanyahu, y la presión de la administración Biden, se impusieron, dijo Sadegh Zibakalam, profesor y analista político de la Universidad de Teherán.

“Podría haber llevado a cabo un ataque mucho más aplastante, destructivo y extenso”, dijo.

“No querían poner a Irán en la situación de tener que tomar represalias”, añadió. “Esto podría verse como la primera victoria de las voces moderadas en los últimos 13 meses, desde el 7 de octubre”, dijo, refiriéndose al ataque de 2023 dirigido por Hamás contra Israel que desencadenó el conflicto regional.

El lugar de un ataque aéreo israelí en Beirut, Líbano. Foto: Hassan Ammar/Associated Press

Los dirigentes iraníes están en un aprieto. Se enfrentan a presiones internas y regionales para reparar el estatus del país como patrocinador de su red de milicias, que ha sufrido un duro golpe en los últimos meses con los asesinatos de una generación de altos mandos de Hamás y Hezbolá, apoyados por Irán. Al mismo tiempo, no pueden permitirse una guerra que enfrente a Irán con Israel y probablemente con Estados Unidos.

“Se trata de un gran dilema estratégico”, afirma Ali Fathollah-Nejad, director germano-iraní y fundador del Centro para Medio Oriente y el Orden Global, con sede en Berlín.

Un conflicto regional más amplio pondría en peligro los esfuerzos del recién elegido presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, por obtener un alivio de las sanciones mediante el compromiso diplomático con Occidente.

“Una gran guerra con Israel socavaría todo eso”, afirmó Fathollah-Nejad.

Israel también tiene razones para evitar una guerra mayor. El intercambio con Irán se produce mientras Israel sigue librando guerras en Gaza y Líbano. Su ejército depende en gran medida de reservistas a tiempo parcial, lo que limita su capacidad para librar una guerra en múltiples frentes simultáneos.

El ataque contra Irán se basó en el poder aéreo y la inteligencia, un área en la que Israel tiene una gran ventaja sobre Irán y sus aliados. Israel ha utilizado operaciones de inteligencia y ataques aéreos para devastar Hezbolá durante el último mes.

“Su objetivo no es sólo tratar de cerrar este evento y concentrar y continuar los esfuerzos israelíes en Líbano, sino también mantener la capacidad [de Israel] de escalar aún más si Irán decide tomar represalias”, declaró Raz Zimmt, investigador principal del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Israel y antiguo oficial militar israelí.

Un edificio destruido en un ataque aéreo israelí en el centro de la Franja de Gaza. Foto: Marwan Dawood/Zuma Press

Los intercambios de fuego directo entre los dos enemigos se produjeron tras años en los que Irán intentó mantener el conflicto con Israel a distancia apoyándose en sus milicias aliadas. Antes de la guerra de Gaza, Israel lanzó cientos de ataques aéreos contra objetivos vinculados a Irán, principalmente en Siria, en una campaña no reconocida a menudo llamada la “guerra entre guerras”.

Ahora Israel e Irán están reajustando sus reglas de enfrentamiento mediante un intercambio de fuego directo, lo que aumenta el riesgo de que una de las partes pueda calcular mal y desencadenar un conflicto más profundo.

Israel ha demostrado que puede perforar las defensas aéreas iraníes, apuntando a varios emplazamientos clave a la vez. Aniseh Bassiri Tabrizi, experta en Irán de la consultora Control Risks, con sede en Abu Dhabi, afirma que la exposición de las vulnerabilidades de Teherán podría verse obligada a responder.

Teherán podría optar por suavizar el conflicto atacando a Israel a través de sus milicias, como los hutíes en Yemen, o directamente, como hizo en abril y octubre. Tabrizi dijo que cree que esta última opción es más plausible.

“Creo que van a tener que responder de la misma manera”, dijo Tabrizi.

Con el debilitamiento de los aliados iraníes en toda la región, las autoridades israelíes y estadounidenses se han mostrado más preocupadas en los últimos meses por la posibilidad de que Teherán avance en su programa nuclear para reforzar su capacidad de disuasión.

Los analistas pro-iraníes dicen que Teherán trabajará para asegurar que Israel no se atreva a atacar de nuevo.

“La disuasión se establecerá para que el régimen [israelí] no intente atacar de nuevo a Irán”, dijo Mohammad Marandi, profesor de la Universidad de Teherán que a menudo refleja las opiniones del establishment iraní. “Por lo tanto, aunque el ataque de anoche fue un fracaso, Irán llevará a cabo represalias”.