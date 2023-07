Seguramente lo has pensado en más de alguna oportunidad. Asistentes virtuales como Google y Siri (de los iPhone) ofrecen la posibilidad de que realices ciertas acciones sin la necesidad de tocar físicamente tu teléfono celular, a través de un sencillo mensaje de voz.

Esa facilidad puede ser útil para la rutina, pero también, hay una serie de factores que involucra esta tecnología.

Aquello ha motivado a una serie de experimentos y revisiones de especialistas, quienes han buscado descifrar si estos dispositivos escuchan las conversaciones de sus usuarios de forma permanente.

¿Los celulares escuchan tus conversaciones? Esto dicen los expertos. Foto: referencial.

Los resultados de una prueba y las formas mediante las cuales pueden escuchar a los usuarios

A inicios de este año, la compañía de ciberseguridad que desarrolla el software NordVPN hizo una prueba en torno a este ámbito. El objetivo era conocer si existía una relación entre lo que conversaban las personas y la publicidad que les aparecía posteriormente en sus móviles.

Para esto, reunieron a tres de sus trabajadores y les pidieron que dejaran sus teléfonos sobre una mesa y a una distancia prudente, pero con la que los celulares mantuvieran su rango de escucha.

De esta manera, cada uno de los participantes habló de un tema específico utilizando palabras clave, tales como un destino de viaje o una marca de automóviles.

Al revisar los resultados, vieron que las conclusiones “no son claras”, ya que no hallaron una correlación directa entre lo que hablaron y los anuncios publicitarios que les aparecieron después.

Aún así, el experimento arrojó ciertas luces. Uno de los empleados sí empezó a recibir una extensa cantidad de publicidad de una marca de automóviles en específico.

Según datos rescatados por El País, aquello les llamó la atención, ya que él ni siquiera tenía un vehículo y tampoco había buscado información sobre este tópico en internet. Lo único relacionado a su caso, era que usualmente veía carreras de la Fórmula 1.

Frente a esta situación, el presidente del Consejo de Colegios en Ingeniería Informática de España, Fernando Suárez, explicó al citado medio que existen dos formas mediante las cuales las aplicaciones pueden escuchar a sus usuarios.

“En primer lugar, están los asistentes de voz como Siri y Alexa, que están programados para estar siempre atentos a nuestras órdenes de voz”, detalló, para luego añadir que “las aplicaciones que descargamos también pueden tener la capacidad de escucharnos, dependiendo de los permisos que les proporcionamos”.

Con esto último se refirió a los términos y políticas de privacidad de cada app, esos textos que normalmente aparecen antes de que empieces a ocuparlas en tu móvil.

“Es crucial revisar y, si es necesario, revocar los permisos otorgados a aplicaciones que no necesitan dichos accesos”, enfatizó el experto, lo que se puede hacer en la sección de ajustes de tu dispositivo.

¿Los celulares escuchan tus conversaciones? Esto dicen los expertos. Foto: referencial.

Cómo se recopila la información

Hay una diferencia sustancial entre que los teléfonos celulares puedan escuchar a sus usuarios y que tengan la capacidad de “espiarlos” constantemente. Tras realizar su experimento, desde NordVPN dijeron que no hay evidencia concluyente de esto último.

No obstante, sí es conocido que estos aparatos electrónicos recopilan una gran cantidad de información. Y no necesaria y únicamente a través de un micrófono.

Desde las páginas que visitas en internet hasta los lugares a los que vas con tu ubicación activada y los perfiles con los que interactúas en redes sociales. Esos son solo algunos de los puntos que pueden revelar aspectos sobre ti.

“Las compañías suelen afirmar que no almacenan estos datos, pero admiten que los emplean para aprender y mejorar sus servicios. Por lo tanto, de alguna manera, nuestros dispositivos están aprendiendo de nosotros y adaptándose para entender mejor nuestras solicitudes”, detalló Suárez.

Una revisión del citado medio a las políticas de privacidad de Google aseguró que las grabaciones y sus transcripciones correspondientes se guardan de forma cifrada, pero que un porcentaje mínimo de estas sí pueden ser eventualmente escuchadas por humanos.

Esto no se traduce en que haya personas oyendo regularmente lo que dices, sino que más bien, se hace en ocasiones particulares para mejorar la comprensión del sistema. Asimismo, esos datos son anónimos y no se vinculan a alguien en particular.

Al ser consultados por El País, desde el gigante de la tecnología aseguraron que “Google no utiliza el sonido de fondo de ningún dispositivo para propósitos de publicidad”.

Y sobre la creencia popular que plantea que los celulares escuchan a los usuarios con esos fines, recalcaron que “ha sido ampliamente desmentida”.

Otro experimento realizado por la empresa de ciberseguridad, Wandera, aisló un teléfono Android y otro iPhone en una habitación, en la que permanecieron ahí por media hora mientras se emitían comerciales de comida para mascotas.

Al revisar los resultados, tampoco encontraron una correlación directa entre lo que escucharon los dispositivos y la publicidad que posteriormente se les mostraba.

¿Los celulares escuchan tus conversaciones? Esto dicen los expertos. Foto: referencial.

Qué pasa con Siri en los iPhone

En el caso particular de los iPhone, el director académico de Apple Coding Academy, Julio César Fernández, explicó al citado medio que los móviles producidos por la firma muestran “un indicador luminoso en la parte superior de la pantalla” cuando una app está utilizando el micrófono.

“Por lo tanto, en un iPhone sin jailbreak (un parche que suprime algunas de las limitaciones que impone la marca), es imposible activarlo sin el conocimiento y el consentimiento”, añadió.

Respecto al caso de Siri, asistente virtual que se mantiene pendiente a las solicitudes que se le plantean por voz, dijo que “si el usuario da su permiso, Apple aplica algoritmos de privacidad diferencial para proteger su identidad, de modo que no se puede identificar el origen de la grabación”.

Sin embargo, recomendó mantener el móvil siempre actualizado, debido a que las versiones más antiguas pueden presentar huecos en la seguridad, los cuales pueden ser descubiertos y aprovechados por delincuentes digitales para acciones como robar o incluso activar tu micrófono sin que te des cuenta.