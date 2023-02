Los éxitos musicales que grandes artistas rechazaron y que potenciaron la fama de otros

Seguramente los has escuchado más de una vez en tu vida. Es usual que cuando repasamos canciones que se han convertido en grandes éxitos en la historia de la música, pensemos en los cantantes que salen en las portadas de los discos o en los videos promocionales, pero lo que muchas veces no sabemos, es que podrían haber compositores que se dedicaron a escribir sus pegajosas melodías tras bambalinas.

Aquello suele ocurrir principalmente en el pop y los géneros más comerciales, por lo que aceptar o no una propuesta de tema puede significar varios millones de dólares y un ascenso significativo.

Algunos dan en el clavo y acumulan una enorme batería de hits en su repertorio, pero a pesar de esto, los artistas también pueden cometer errores —o aciertos— y dejar atrás la oportunidad de volver a sorprender a su fanaticada con un nuevo sencillo.

Nombres de distintas generaciones como Prince y Britney Spears han caído en estas situaciones, mientras que otros como Michael Jackson y Rihanna han sabido sacar provecho de ellas.

ícenos del pop. Foto: Prince, Michael Jackson y Britney Spears.

Estos son algunos de los títulos que fueron presentados inicialmente a ciertos íconos de la música, pero que por distintos motivos, los rechazaron antes de que se convirtieran en hits.

Los hits que grandes artistas rechazaron y que potenciaron la fama de otros

La presentación de Rihanna en el medio tiempo del Super Bowl es —muy probablemente— el espectáculo más comentado en lo que va del año. En él, sorprendió a sus seguidores con una serie de doce canciones, las cuales interpretó con el apoyo de plataformas flotantes y decenas de bailarines.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue cuando cantó “Umbrella”, un hit que figura entre los más aclamados de su carrera y que fue parte del álbum Good Girl Gone Bad (2007).

Rihanna. Foto: Matt Slocum / AP/ Shutterstock.

Pero a pesar de que tal colaboración con el rapero Jay-Z se tradujo en su despegue a la primera línea de la fama, el tema había sido rechazado anteriormente por Britney Spears.

Los compositores Christopher “Tricky” Stewart y Terius “The Dream” Nash la escribieron pensando en la diva de “Toxic” como su intérprete, pero cuando se la ofrecieron para que fuese parte de Blackout (2007), el sello discográfico Jive Records la excusó diciendo que ya tenían un repertorio muy amplio.

No contentos con la respuesta, los músicos se dirigieron a la cantante Mary J. Blige, pero ella tampoco se animó a considerarlo, debido a su apretada agenda.

Fue ahí cuando se acercaron a una joven promesa originaria de Barbados. Su nombre: Rihanna.

“La primera vez que escuché ‘Umbrella’ supe cuánto la amaba. Pensé que tenía uno de los sonidos más originales de cualquier canción que haya escuchado (...) me acerqué a uno de los gerentes y le dije: ‘esta es mía (...) voy a pelear contigo si no la tengo”, explicó ella misma en una entrevista con The Ellen Show en 2007, según declaraciones reunidas por Infobae.

El encuentro inesperado entre dos íconos del pop

Cuando se piensa en la exitosa carrera musical que construyó Michael Jackson, es común que se recuerden álbumes como Thriller (1982), Bad (1987) y Dangerous (1991).

Y precisamente, el sencillo homónimo de esta segunda entrega estaba pensado para contar con la colaboración de Prince, en lo que habría sido un encuentro entre dos de las figuras más importantes en la historia del pop.

Aun así, el hombre de “Purple Rain” se negó a participar. Según declaró en una entrevista con Chris Rock en 1997, aquella decisión se debió a que derechamente no le gustó la melodía.

“¿Viste al personaje de Wesley Snipes en el video? Ese hubiera sido yo”, expresó irónicamente en dicha instancia.

El productor estadounidense Quincy Jones, conocido por haber trabajado en numerosos hits de Jackson, relató en una entrevista con The National que “Prince siempre estaba compitiendo con Michael”, por lo que cuando se reunieron a conversar sobre la posible colaboración, les pidió que se sentaran en espacios separados.

“Fue una reunión hermosa y divertida. Dijo ‘no me necesitas en esto, va a ser el número uno de todos modos’, lo cual fue”, declaró, para luego añadir que la frase “tu trasero es mío” fue confeccionada para que la cantara él, un escenario que nunca ocurrió.