El día que sepultó a Phil Spector, el productor musical de hits que asesinó a Lana Clarkson

Fue uno de los productores más destacados de la industria musical. Antes de morir el 16 de enero de 2021 a sus 81 años —a causa de complicaciones derivadas de un contagio de Covid-19— , Phil Spector sumó numerosos éxitos en su historial: trabajó con algunas de las figuras más importantes del rock y el pop, y sencillos como “Let It Be” de The Beatles e “Imagine” de John Lennon contaban con su nombre en los créditos.

También creó una fórmula de producción llamada “muro de sonido”, la cual se caracteriza por la presencia de distintas capas que atraen a los oyentes. Asimismo, muchos lo consideraban como un verdadero genio de los estudios de grabación, pero aquella imagen de ícono se fue dilucidando con el tiempo.

Problemas mentales, drogas, amenazas, disparos y un asesinato, hicieron que dejara de ser recordado como el hombre detrás de los controles en numerosos hits, para así ser conocido como un polémico y violento personaje del mundo del espectáculo.

Phil Spector en el estudio, cerca de 1970. Foto: Michael Ochs Archives / Getty Images.

Esta es la historia del día que terminó de sepultar su carrera, hasta un punto en que no hubo marcha atrás.

El crimen de Phil Spector, el polémico productor de hits

Sus actitudes violentas eran más que conocidas en el circuito, ya que trabajar con él se traducía en seguir todas sus órdenes al pie de la letra. Si alguien se negaba, respondía amenazándolo con un arma e, incluso, apretando el gatillo dentro de las cuatro paredes.

Una de las personas que lo vivió en carne propia fue John Lennon, quien fue apuntado por el cañón de su pistola cuando estaba con Yoko Ono en la grabación de “Imagine”.

Enfurecido, el productor abrió fuego hacia el techo debido a una pequeña discusión, una conducta poco usual cuando se registran temas que hablan de paz y amor.

Los integrantes de The Ramones también fueron testigos de su locura luego de que empezara a disparar para que se fueran del estudio, mientras que después de terminar el álbum Death of a Ladies Man (1977) de Leonard Cohen, el cantautor canadiense reveló en algunas entrevistas que no le gustó nada de lo que hicieron bajo su obstinada dirección.

“Tal vez su locura sea simpática y más llevadera en la vida cotidiana, pero en el trabajo se hace muy difícil”, dijo el hombre de “Hallelujah” en una de ellas.

Las conductas de Spector eran tan polémicas como su arte, sobre todo si se miraban desde su trasfondo.

Por ejemplo, uno de los primeros hits que sacó con The Teddy Bears en 1958, “To Know Him Is To Love Him”, llegó al primer puesto de la lista Billboard Hot 100 y era interpretado por muchos oyentes como una canción romántica. Lo que no sabían, es que la frase “conocerlo es amarlo” alude a un mensaje que su madre escribió en la tumba de su papá después de que se suicidara en 1949, cuando él solo tenía 10 años.

Aquel episodio marcó su vida para siempre. Y a medida que crecía, su cercanía con la violencia y la muerte se hacía cada vez más estrecha.

El día en que asesinó a Lana Clarkson

Todo partió el 2 de febrero de 2003. Ese día, la actriz Lana Clarkson (40) —quien había intentado convertirse en una estrella de Hollywood, aunque sin mayores resultados— escuchó gritos en la entrada vip del House of Blues, un local ubicado en Sunset Boulevard, Los Ángeles, en el que trabajaba para recibir ingresos.

Impactada y curiosa por conocer cuál era el origen del conflicto, fue hasta ahí y se encontró con Spector, quien amenazaba a los guardias de seguridad porque lo querían expulsar del recinto, debido a que se había infiltrado sin autorización.

Clarkson conversó con ellos y consiguió que lo dejaran pasar, por lo que lo guió hacia uno de los sillones más exclusivos del local.

Más entrada la noche, cuando el House of Blues cerró sus puertas, él la invitó a que se fueran juntos en su limusina a una lujosa mansión en La Alhambra. Ilusionada con la idea de conocerlo en profundidad, ella aceptó, por lo que su chofer los recogió a ambos y los llevó hasta el lugar.

Lana Clarkson y Phil Spector. Fotos: Cordon Press.

Cuando llegaron, el empleado esperó afuera con una cajetilla de cigarrillos en sus manos. Si bien, estaba acostumbrado a ver drogas, peleas, armas y denuncias hacia su jefe —ya que su ex esposa, la cantante Ronnie Bennett lo acusó de encerrarla en su casa y tener conductas violentas— , ese día fue más complicado de lo normal.

Después de unas horas fumando en la entrada, escuchó un fuerte disparo. Asustado y caminando lentamente, entró en el lugar y buscó la fuente del estruendoso ruido. Fue ahí cuando se encontró con el cuerpo de Clarkson, con el impacto de una bala que había pasado por su boca, dejando un sillón blanco teñido de rojo.

Consternado, tomó su teléfono y marcó el número de la policía.

“Creo que mi jefe mató a alguien”, les dijo con una voz temblorosa. En ese momento, ya era el 3 de febrero de 2003.

Un juicio controversial

Durante el primero de los juicios, el cual fue televisado, los televidentes vieron a Phil Spector con una actitud pasiva y confiada, como si estuviese tranquilo con la muerte de Lana Clarkson. Y probablemente lo estaba, ya que por esa época sus actitudes eran conocidas popularmente.

Según declaró el productor ante el jurado, la mujer se había suicidado accidentalmente, después de quejarse sobre sus planes fallidos de convertirse en un rostro de la gran pantalla.

“Había besado el arma”, aseguró Spector, quien contaba con el apoyo del abogado Johnnie Cochran, conocido por haber defendido al ex jugador de fútbol americano O.J. Simpson, quien en 1994 fue acusado de doble homicidio.

Phil Spector. Foto: Al Seib / Getty Images.

Si bien, en un inicio evitó ir a la cárcel tras pagar una fianza de un millón de dólares, en abril de 2009 fue enviado a prisión por un mínimo de 19 años revisables, espacio en el que enfrentó su propia muerte.

Y pese a que sus aportes al desarrollo de la música siguen siendo destacados hasta el día de hoy, el número de artistas que lamentó públicamente su fallecimiento fue escaso. El Phil Spector que todos conocían por sus hits pasó a ser recordado como un asesino que se esfumó en un hospital penitenciario de California.