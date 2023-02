¿Los perros y gatos eligen a un humano como favorito? Esto dice un experto

Son los animales domésticos más comunes en los hogares. Tanto los gatos como los perros pueden traer múltiples beneficios para las personas que viven en una casa o departamento. No solo porque son una compañía en todas las situaciones (por difíciles que sean), sino que también porque numerosas investigaciones científicas han detallado sus efectos positivos en la salud mental de los humanos.

Ya sea en una familia o un grupo de compañeros que viven juntos, es común que hayan conversaciones en tono de broma sobre quién es el favorito del michi o el canino con el que comparten techo.

Si bien, estas criaturas pueden ser cariñosas con todos, también pueden tener preferencias, de la misma manera en que lo hacemos nosotros.

Así lo confirmó el médico veterinario Juan Enrique Romero en un artículo que escribió para Infobae, en el que descifró los motivos en torno a este mito.

Mascotas. Foto: Closer Pets.

El experto manifestó que cada gato o perro tiene una actitud distinta y moldeada por sus propias experiencias, pero hay ciertos factores que influyen en su capacidad para compartir con personas u otros animales.

“Cuando son cachorros, pasan por una etapa muy importante, que se define como etapa de sociabilidad o etapa sensible, en la que quieren conocer todo lo que les rodea y los tutores deben colaborar en que así sea, de una forma amplia y no traumática”, escribió, “si socializan bien durante ese periodo, pierden el miedo a los extraños y forman una personalidad estable y sociable”.

“Muchos animales no han socializado cuando eran bebés o han conocido a muy pocas personas o animales. Esa es la razón por la que forman un vínculo muy especial con ellas, sobre todo con aquella que le dedicó más tiempo durante su infancia (...) reconocen la voz, el olor y las caricias y las relacionan con experiencias que han vivido tempranamente”, añadió.

Cómo los perros y gatos eligen a un humano favorito, según un experto

Romero enfatizó en que a pesar de que no todos los caninos y michis prefieren realmente a alguien en específico, hay algunos que sí lo hacen. La tarea más difícil —en ciertos casos— es identificar a quién.

Según el especialista, actos como ronronear, lamer, oler e incluso morder, arañar y tirarse encima de un humano pueden ser interpretados como muestras de afecto.

“Eso indica que confían en nosotros y es una forma de manifestar su cariño”, explicó, para luego agregar que “la única manera de saber si somos el individuo favorito (...) es observar el comportamiento que tienen con nosotros y con otras personas”.

En este sentido, ejemplificó que una señal “inconfundible” es ver con quién prefiere dormir, ya que dicho acto es un gesto de “una relación muy especial”.

Dormir con mascotas. Fotos: Pawtracks / Union Lake Veterinary.

Aun así, el experto recalcó que “no ser el favorito de nuestros animales no debe ser un motivo de preocupación”, debido a que aquello no significa que no nos quieren, sino que más bien, se traduce en que su afecto está repartido entre distintos humanos.

“Establecen diferentes tipos de relaciones con cada miembro de su familia, es decir, puede que no seamos su favorito para dormir, pero quizá lo seamos para jugar o para recibir caricias”, sentenció.

Mascotas. Fotos: People Images / Getty Images / The Times.

Entonces, en vez de pensar demasiado en si eres el predilecto de tu perro o gato, es mejor que sigas disfrutando el tiempo que pasas con él.

Y si todavía no tienes a un compañero animal para convivir con él en tu día a día, puedes revisar esta lista de La Tercera con organizaciones para adoptar a una mascota sin hogar.