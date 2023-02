¿Cómo ayudar a alguien a enfrentar la pérdida de una mascota?

Hoy en día, las mascotas se han vuelto un integrante más dentro de las familias. Difícilmente el ser humano puede llegar a experimentar otra cosa que se iguale a tener un compañero de cuatro patas que entrega lealtad, cariño, compañía y protección sin ningún interés.

Debido a eso, cuando perdemos una mascota no es extraño que sintamos un dolor profundo y la sensación de que nunca podremos superarlo. Pero si no se toman las acciones adecuadas, el duelo puede durar aún más de lo esperado.

Dana Topousis, jefa de marketing y comunicaciones en la U. de California (EE.UU.), pasó por algo así. Tuvo cuatro perros dóberman y todos ellos fallecieron producto de distintas enfermedades, por lo que conoce en primera persona el dolor que significa perder a un compañero.

Las mascotas tienen un lugar primordial en las familias. Foto: iStock.

“Vivo sola y mis animales son mi familia, por lo que me llevó mucho tiempo recuperarme”, comentó Topousis a The Washington Post. “Además, debido a que mis perros eran jóvenes, hay amor no expresado: piensas en todas las cosas que no podrás hacer con tu perro”.

Pero, ¿la muerte de una mascota puede ser tan difícil de sobrellevar como la de un ser querido? Según una experta, sí.

“Tus mascotas te siguen al baño. Ellos duermen contigo. Ellos son tu sombra. Los familiares humanos no hacen eso”, explica Leigh Ann Gerk, consejera de duelo por pérdida de mascotas.

“Los humanos no se vuelven locos de alegría cuando vuelves a entrar después de recibir el correo. Las relaciones humanas, si bien son importantes, pueden ser difíciles. Nuestra relación con nuestras mascotas es sencilla. Nos aman tal como somos”, afirma Gerk.

Sin embargo, puede suceder que nuestro entorno cercano no comprenda bien cómo colaborar para superar la tristeza del duelo.

En vista de lo anterior, especialistas contaron a The Washington Post qué es lo que sí puede ayudar a enfrentar la pérdida de una mascota.

Qué hacer para lidiar con el duelo de una mascota

Según los expertas, uno de los consejos primordiales en esto es dejar de lado los eufemismos. Según Leigh Ann Gerk, no se debe decir frases como “están en un lugar mejor”, dado que “el único lugar donde quiere a su mascota es su hogar”.

También se debe evitar decir otras palabras como “están corriendo libres”, “ya no sienten dolor”, “ahora están con sus otros perros” y “todo sucede por una razón”, advierte la consejera.

¿Por qué esas frases no ayudan? Para Jessica Kwerel, psicoterapeuta especializada en la pérdida de mascotas, “eso es tratar de aplicar la lógica a una experiencia emocional”.

Comentar a otros que experimentamos un duelo también puede servir, ya que ayuda a empatizar con quienes recién están pasando por este mismo proceso.

Sin embargo, es necesario no hacer comparaciones de los duelos, asegura Michele Pich, quien es subdirectora del programa Shreiber Family Pet Therapy de la Universidad de Rowan (EE.UU.). “Eso no ayudará. Puedes decir: ‘Entiendo lo doloroso que puede ser esto’, pero mantén el enfoque en esta experiencia actual”, comenta.

En el caso de que hayas conocido a una mascota que falleció, puedes compartir sus recuerdos como método de ayuda para su dueño.

¿El motivo? Para la gente es bueno “saber que su animal ha tenido un impacto en la vida de otras personas y en la suya propia”, dice Michelle Pich. Al mismo tiempo, es útil que se le llame por su nombre a la mascota en vez de expresar las palabras “tu perro” o “tu gato”, apunta Gerk.

Comentar a otros que experimentamos un duelo también puede servir en este proceso. Foto: iStock.

Aunque no lo parezca, los rituales deben tener un espacio a la hora de lidiar con un duelo. Según las especialistas, tener una planta o un árbol en honor a la mascota fallecida, escribir un poema o hacer un obituario pueden ser algunos de los rituales apropiados.

Probablemente, una de las consideraciones más importantes es no minimizar el duelo de la mascota de otra persona, ni mucho menos aconsejarle encontrar el lado positivo de la situación. Evita frases como “ahora puedes viajar”, “ya no estarás atado”, recomiendan las expertas.

Ten en cuenta que para el duelo no hay límites de tiempo. De acuerdo a Pich, es mejor no apurar a otros a superar el dolor. “A veces las personas sienten simpatía por un día o dos, y luego no entienden por qué todavía están de duelo semanas o meses después”, manifiesta.

No le digas a otros cómo se deben sentir, sostiene Kwerel. “No estás a cargo de sus sentimientos”.

En vez de hacer lo anterior, la psicoterapeuta sugiere escuchar al otro: “El duelo no es un problema que deba resolverse”. En sus palabras, “no puedes quitarles el dolor. Solo sé un testigo compasivo de ello”.

Si vemos que el otro enfrenta una pérdida de mascota, es mejor aconsejarle que no haga cambios demasiado abruptos en esos momentos de su vida. “Por ejemplo, alguien podría decir: los llevé al veterinario en este automóvil, así que me desharé del automóvil”, comenta Pich. “Permítales llegar a un lugar mejor cuando puedan tomar decisiones racionales”.

Tampoco le preguntes al otro qué hacer en ese momento para ayudarlo. Las especialistas aconsejan tomar acciones específicas como enviar un audio o un mensaje, mandar flores, entre otras cosas.

Por último, no incites a la adopción de otra mascota inmediatamente después del duelo. En resumen, eso conlleva a hacer un reemplazo que no siempre será positivo. “Algunos tienen miedo de sentir esa pérdida nuevamente”, explica Gerk. “Pero les recuerdo que todos esos años valen la pena”.