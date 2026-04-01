Trump afirma que está “más que considerando” la salida de Estados Unidos de la OTAN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este miércoles que está “más que considerando” la salida de la OTAN, ahondar en las críticas a los aliados por no secundar a Washington en la guerra en Irán.

“Diría que está más que siendo considerado. Nunca me dejé influir por la OTAN. Siempre supe que era un tigre de papel”, ha avisado el presidente estadounidense en una entrevista con el diario británico ‘Telegraph’, al ser preguntado si está considerando la permanencia de Estados Unidos en la Alianza Atlántica.

Trump ha vuelto a poner de manifiesto que la OTAN no ha apoyado a Washington en su campaña en Irán, tras lamentar que en el seno de la organización militar este respaldo “debería ser automático” e insistir en que, en cambio, Estados Unidos sí que ha enviado ayuda militar a Ucrania en una señal de apoyo a los aliados europeos.

“Hemos estado allí automáticamente, incluida Ucrania. Ucrania no era nuestro problema. Fue una prueba, y estuvimos allí por ellos, y siempre habríamos estado allí por ellos. Ellos no estuvieron allí por nosotros”, ha criticado, en una nueva andanada de críticas a los socios de la OTAN.

Desde el inicio de la guerra, las principales potencias europeas como Alemania, Francia y Reino Unido han rechazado participar en la guerra en Irán, una tensión que escaló a su punto álgido después de que Trump pidiera su colaboración en una futura misión naval para controlar el estrecho de Ormuz. Posteriormente, España e Italia han vetado el uso de las bases norteamericanas en su territorio para actividades relacionadas con el conflicto, alegando que exceden los términos de los tratados para su uso.

De esta forma, Trump vuelve a señalar a sus aliados, en particular los europeos, por su inacción ante la crisis en el paso de Ormuz y falta de cooperación en la guerra en Irán. Este martes ya avisó en un mensaje en redes sociales que Washington no les ayudará en su defensa y les instó a que tomen ellos mismos “su propio petróleo” de la conflictiva región del Golfo.

“Tendrán que empezar a aprender a defenderse por sí mismos; Estados Unidos ya no estará ahí para ayudarles, igual que ustedes no estuvieron ahí para nosotros”, llegó a declarar Trump, en un mensaje en línea con el cuestionamiento que viene haciendo de la OTAN.

Horas después fue el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, quien dijo que la Casa Blanca tendrá que “reevaluar el valor de la OTAN” después de que varios países de la organización limitaran el uso que permiten hacer de sus bases a Estados Unidos para sus operaciones militares contra Irán, entre ellos España.

A su juicio, Washington tiene que estudiar si la OTAN “sigue cumpliendo su propósito, o si ahora se ha convertido en una calle de sentido único”, en referencia a una supuesta falta de implicación de los aliados europeos. “Cuando necesitamos su ayuda, no les pedimos que realicen ataques aéreos, cuando necesitamos que nos permitan usar sus bases militares, ¿su respuesta es no?”, ha cuestionado Rubio.