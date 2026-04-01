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    Gobierno debe “pausar” remoción de Priscilla Carrasco de SernamEG tras recibir licencia médica con efectos anteriores

    El ministro del Interior, Claudio Alvarado, enfatizó que "no pueden cuestionar lo que un profesional médico establece y señala". Además, explicó que por el momento continuaría en la subrogancia del servicio Felipe Díaz Rain.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Gobierno decide “pausar” remoción de Priscilla Carrasco de SernamEG tras recibir licencia médica con efectos anteriores JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El ministro del Interior, Claudio Alvarado, informó la mañana de este miércoles que habrían decidio “pausar” la petición de renuncia no voluntaria de la directora de SernamEG, Priscilla Carrasco.

    La solicitud fue conocida durante la tarde del lunes y recibió críticas tanto del oficialismo como en la oposición por la situación médica de Carrasco, quien se encuentra en tratamiento contra el cáncer de mama.

    Desde el Ejecutivo justificaron la petición en la pérdida de confianza, como explicó el Presidente José Antonio Kast durante una entrevista con la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI) el martes.

    “Tenemos un deber de que la gestión esté bien hecha,que las confianzas estén asentadas. La confianza no se dio, no se daba, porque tenemos miradas distintas de cómo gestionar una repartición tan importante como la SernamEG, como es Prodemu (fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer), como es en general el Ministerio de la Mujer. Y hemos ido encontrando situaciones complejas que se irán comunicando paso a paso a la ciudadanía", explicó el mandatario.

    Sin embargo, este miércoles, el titular de Interior habría informado que se habría decidio pausar momentáneamente la decisión con base a nuevos antecedentes recibidos.

    “En las últimas horas ha surgido un nuevo elemento. Posterior a la notificación el Ministerio recibió o recepcionó una licencia médica que al parecer tendría efectos anteriores”, comenzó explicando Alvarado en una entrevista con radio Pauta.

    “Este nuevo antecedente va a hacer que el ministerio, por el momento, pause esta decisión para conocer los efectos de esa licencia médica sobre la cual nosotros no teníamos conocimiento y tampoco tenemos información respecto de los plazos”, agregó al respecto.

    Según detalló el secretario de Estado, la licencia habría sido emitida después de la notificación, aunque tendría efectos anteriores a la solicitud de renuncia no voluntaria.

    “Nosotros no podemos cuestionar lo que un profesional médico establece y señala, pero con esa nueva información que está disponible, esta situación yo creo que se va a pausar por el momento”, detalló.

    Respecto a la subrogancia de Felipe Díaz Rain como director de SernamEG, Alvarado detalló que esta continuaría operando por el momento.

    “Esto opera con subrogancias legales, que están establecidas y predeterminadas. Por lo tanto, la licencia médica es un permiso que se da a tarvés de un profesional de la salud, por lo tanto, la subrogancia que está establecida sigue operando tal como conocemos”, señaló sobre esta situación.

    Lee también:

    Más sobre:Claudio AlvaradoPriscilla CarrascoSernamEGDestituciónLicencia médica

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