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    Patricio Dussaillant asume dirección de TVN, en medio de un incierto futuro del canal

    El abogado y exasesor comunicacional del Partido Republicano ha transmitido -en privado- que la intención del Presidente Kast es mantener el funcionamiento de la histórica estación estatal. La gran interrogantes es cómo hacerlo.

    Juan Andrés QuezadaPor 
    Juan Andrés Quezada
    El abogado cercano a Kast, Patricio Dussaillan, asume hoy la conducción de TVN. FOTOGRAFIAS A PATRICIO DUSSAILLANT FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

    Once días antes del vencimiento del plazo oficial, el Presidente José Antonio Kast tiene previsto firmar en las próximas horas el decretó que designa al abogado Patricio Dussaillan como presidente del directorio de Televisión Nacional de Chile.

    El experto en comunicaciones, quien conoció a Kast hace más de 40 años en la Escuela de Derecho de la Universidad Católica, reemplazará al político socialista Jaime Gazmuri, quien estuvo tan solo seis meses a la cabeza de la estación pública.

    Durante la campaña, Kast fue consultado sobre el futuro de TVN, pero no entregó una respuesta concreta. Sin embargo, fuentes relacionadas con el tema, señalan que Dussaillan en las últimas semanas ha transmitido que la intención del Presidente Kast es mantener el funcionamiento de la televisión pública.

    La gran interrogantes es cómo hacerlo. El canal se encuentra sumido en un grave crisis financiera desde hace más de una década, hoy está en el cuarto lugar del rating de televisión abierta y los senadores -quienes deberán adoptar una decisión en conjunto con La Moneda- se encuentran divididos ante el tema.

    Gazmuri señaló en una reciente entrevista en La Tercera que espera que el Presidente envíe al Congreso a “la brevedad” una nueva ley de TVN, precisando que la “continuidad del canal no está asegurada en 2027”, por lo cual habría que recurrir, por tercera vez, al mecanismo del crédito con aval del Estado.

    Ante la falta de consenso político en el Parlamento sobre una nueva ley de TVN, los expresidentes Sebastián Piñera y Gabriel Boric debieron pedir millonarios préstamos a la banca para mantener al aire el histórico canal.

    El primer pagaré vence en abril del próximo año y la cifra es de $56 mil millones.

    “TVN pasa por un momento muy difícil, quedan muchas tareas pendientes, pero me voy satisfecho, porque durante mi breve gestión (seis meses) hemos logrado -junto al directorio y la administración- asegurar el financiamiento para este año y la continuidad de una programación competitiva en términos de audiencia”, señaló Gazmuri.

    El gobierno anterior, específicamente la ministra de la Segegob, Camila Vallejo, se había puesto como meta la promulgación de un proyecto de ley que establecía una fórmula mixta de financiamiento a TVN, pero finalmente éste no logró avanzar.

    El nuevo director de TVN sostuvo reuniones en privado con su antecesor, al igual que con miembros del directorio y algunos ejecutivos.

    A través de un comunicado, TVN informó ayer en la tarde que cierra el 2025 con reducción del 16% en sus pérdidas, que responde, según se señala, a “un exhaustivo plan de ahorro, eficiencia operativa y medidas de reorganización interna”.

    Más sobre:TVNDussaillantKastTelevisión Nacional de Chile

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