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    Política

    Jaime Gazmuri: “Espero que el Presidente Kast envíe al Congreso a la brevedad una nueva ley de TVN”

    A días de dejar la presidencia del directorio del canal estatal, el histórico político del PS sincera que el proyecto de ley sobre TVN que se encuentra en el Congreso -y que impulsó el gobierno de Boric- no cuenta con respaldo político. Y pone presión a su sucesor, Patricio Dussaillant. "No está asegurada la continuidad del canal en 2027".

    Juan Andrés QuezadaPor 
    Juan Andrés Quezada
    Jaime Gazmuri cuenta que su cargo, por ley, expira el 11 de abril, salvo que el Presidente Kast nombre oficialmente a su sucesor antes. Andres Perez

    Jaime Gazmuri (81) cuenta que en septiembre del año pasado se encontraba revisando sus archivos personales, para comenzar la redacción de sus memorias, cuando recibió un inesperado llamado del Presidente Gabriel Boric, quien le pidió asumir la presidencia del directorio de Televisión Nacional de Chile. Ello tras la abrupta salida de Francisco Vidal (PPD), en medio de una controversia por sus críticas a la candidatura presidencial de José Antonio Kast.

    “Me sorprendió que me ofreciera esta responsabilidad, porque yo suponía que mi último cargo público había sido el de embajador en Venezuela (2023-2025)”, cuenta Gazmuri, quien en 1992 -en su calidad de senador- participó en la negociación, redacción y aprobación de la actual ley que rige TVN, y que hasta hoy no ha podido ser reemplazada por falta de un acuerdo político.

    Desde su oficina en un edificio de calle Bellavista, el experimentado político del Partido Socialista cuenta que su cargo, por ley, expira el próximo 11 de abril, salvo que Kast nombre oficialmente a su sucesor antes de esa fecha.

    Será el abogado UC y experto en comunicaciones Patricio Dussaillant quien deberá tomar el “fierro caliente” que significa hoy definir el futuro de una estación estatal en una grave crisis financiera que arrastra desde hace más de una década y con un pantalla tibia, pese a los esfuerzos del directorio y sus ejecutivos.

    “TVN pasa por un momento muy difícil, quedan muchas tareas pendientes, pero me voy satisfecho, porque durante mi breve gestión (seis meses) hemos logrado -junto al directorio y la administración- asegurar el financiamiento para este año y la continuidad de una programación competitiva en términos de audiencia”, señala Gazmuri.

    ¿Qué espera del nuevo gobierno respecto al futuro de Televisión Nacional?

    Yo espero que el Presidente Kast envíe al Congreso a la brevedad una nueva ley de TVN y reabra el debate sobre el modelo de televisión pública que el país necesita. ¿Por qué la urgencia? En 2027 no está asegurado el financiamiento del canal y habría que recurrir, por tercera vez, al mecanismo del crédito con aval del Estado, que no resuelve la crisis financiera sino que la agrava. El otro dato que espero que el nuevo gobierno tenga en consideración es que la deuda contraída durante el gobierno de Sebastián Piñera, en 2020, vence en abril del próximo año. Es decir, hay que pagarla o renegociarla. El préstamo inicial fue de 45 mil millones y hoy con los intereses va en 56 mil millones, monto que TVN no puede pagar y que el Estado deberá enfrentar.

    ¿Está en riesgo el cierre del canal?

    Yo creo que no, porque su cierre es una decisión política que ya dos gobiernos -Piñera 2 y Boric- han resuelto no hacer. El Presidente Kast, cuando era candidato, en una entrevista aquí en el canal dijo que él creía que era necesaria una televisión pública. Ahora, lo que hay que discutir es qué televisión pública. Por de pronto, lo que estamos haciendo como administración es vender algunos activos prescindibles que puedan crear una cifra que ayude a aminorar la deuda.

    Gazmuri sincera que no hubo acuerdo político en torno al proyecto sobre TVN que impulsó la exministra Vallejo en el Congreso. MARIO TELLEZ

    “No hay condiciones políticas para cerrar TVN”

    El gobierno anterior, específicamente la ministra de la Segegob, Camila Vallejo, se había puesto como meta la promulgación en el Parlamento del proyecto de ley que estableciera una fórmula mixta de financiamiento a TVN. ¿En qué pie quedó esta iniciativa?

    Quedó aprobado por dos comisiones de la Cámara de Diputados y no se alcanzó a votar en la Sala. Finalmente, la conclusión es que no hubo un acuerdo político sustantivo en torno a ella. Lo mismo le pasó al gobierno del presidente Piñera, cuyo ministro Jaime Bellolio también presentó una ley que no se logró concretar.

    ¿Ha podido conversar con Dussaillant al respecto?

    (Gazmuri sonríe y da entender que sí). Solo le puedo decir que tengo una buena opinión de él; no lo conozco, pero entiendo que es un hombre que está vinculado a los medios de comunicación, por tanto esta industria no le es ajena. Entiendo también que ha tenido opiniones favorables a la necesidad de una televisión pública, lo que me parece una buena cosa.

    ¿Hay agua en la piscina -y tiempo- en el Congreso para iniciar una nueva discusión sobre TVN?

    La opinión mayoritaria es que en nuestro país se necesita una televisión pública. El tema de fondo es qué tipo de televisión pública necesitamos.

    Durante la campaña, sin embargo, hubo otras opiniones, entre ellas la de Evelyn Matthei, quien propuso “reducir al mínimo” TVN. Los libertarios, en tanto, proponían “privatizar” el canal.

    Yo sé que existe en sectores del actual oficialismo y en sectores de derecha una cierta corriente de opinión que no considera necesario que haya una televisión pública. Eso existe y es legítimo. Pero, como le dije, mi impresión es que una gran mayoría política va a apoyar la existencia de un canal público. Creo que no hay condiciones políticas para cerrar este canal, que es un canal que tiene prestigio, tiene una audiencia fiel y que llega a sectores que otros no llegan y que es fundamental para mantener un equilibrio informativo. Hoy estamos cuartos -en raiting-, pero compitiendo muy fuerte en algunas áreas, como en los informativos nocturnos.

    Finalmente, ¿cómo ha visto la entrada del gobierno?

    Me autoimpuse no opinar de la coyuntura política desde este cargo. Después, feliz.

    El déficit operacional -anual- de TVN es del orden de los 11 mil y 12 mil millones, señala Gazmuri.

    Más sobre:PolíticaTVNGazmuriPatricio DussaillantLa TerceraKast

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