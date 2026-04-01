La periodista estadounidense conocida por su experiencia en distintos medios de comunicación internacionales, Shelly Kittleson, fue secuestrada la noche del martes 31 de marzo en Bagdad, la capital de Irak.

Desde el Ministerio del Interior del país informaron que las fuerzas de seguridad desarrollan operaciones para encontrarla y arrestar a sus secuestradores .

El subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Dylan Johnson, declaró a través de una publicación en X que el gobierno “está al tanto del presunto secuestro de una periodista estadounidense” en la capital iraquí.

Aunque no identificó a la reportera por su nombre, afirmó que el departamento había advertido a la persona sobre las amenazas en su contra y está colaborando con el FBI para conseguir su liberación .

Quién es Shelly Kittleson, la periodista estadounidense secuestrada en Irak

Johnson agregó que “un individuo vinculado al grupo miliciano Kataib Hezbolá , alineado con Irán y presuntamente implicado en el secuestro, ha sido detenido por las autoridades iraquíes” .

“Irak mantiene una alerta de viaje de nivel 4, y se recomienda a los estadounidenses que no viajen a Irak por ningún motivo y que abandonen el país de inmediato. El Departamento de Estado recomienda encarecidamente a todos los estadounidenses, incluidos los miembros de la prensa, que acaten todas las recomendaciones de viaje”, sentenció el subsecretario.

Funcionarios citados por medios como el New York Times y CNN identificaron a la periodista secuestrada como Kittleson, mientras que uno de los medios en los que colabora, Al-Monitor, ha exigido su liberación inmediata y segura.

The U.S. Department of State is aware of the reported kidnapping of an American journalist in Baghdad, Iraq.



The State Department previously fulfilled our duty to warn this individual of threats against them and we will continue to coordinate with the FBI to ensure their… — Dylan Johnson (@ASDylanJohnson) March 31, 2026

Quién es la periodista estadunidense Shelly Kittleson y qué se sabe de su secuestro en Irak

Kittleson se desempeña como periodista independiente y ha trabajado durante años en medios internacionales y estadounidenses. Se especializa en la cobertura de conflictos en Medio Oriente y es conocida por sus reportajes desde zonas de guerra en Afganistán, Irak y Siria .

El Ministerio de Seguridad iraquí informó que las fuerzas del orden persiguieron a sus secuestradores mientras escapaban. Pese a que no lograron frustrar el secuestro, sí consiguieron detener a un sospechoso e incautar un vehículo .

Según confirmaron al Times dos altos funcionarios de seguridad del país, el sospechoso arrestado es miembro de Kataib Hezbolá, grupo militante aliado de Irán .

De acuerdo a las fuentes, la reportera fue secuestrada en una concurrida calle del centro de Bagdad y sus secuestradores huyeron en un convoy de dos vehículos.

Tras recibir informes de testigos, las autoridades rastrearon los vehículos hasta una autopista ubicada en las afueras de la ciudad e iniciaron una persecución.

Quién es Shelly Kittleson, la periodista estadounidense secuestrada en Irak

Durante esta, el vehículo que transportaba a la periodista volcó, pero los secuestradores la sacaron rápidamente y la subieron al segundo, para luego escapar rápidamente de las fuerzas de seguridad.

El investigador principal del Atlantic Council —un centro de investigación con sede en Washington— , Alex Plitsas, aseguró al citado periódico que es amigo de Kittleson y que el FBI le advirtió previamente a la reportera que su nombre figuraba en los planes de Kataib Hezbolá, para secuestrarla o asesinarla .

Luego de recibir esa advertencia, dijo Plitsas, ella lo designó como su contacto con funcionarios estadounidenses en caso de emergencia. Sin embargo, la periodista dijo que deseaba permanecer en Bagdad para continuar con sus labores informativas .

Una mujer llamada Barbara Kittleson, quien se identificó como la madre de la reportera, dijo al Times que Shelly Kittleson tiene 49 años y que no había recibido noticias de ella desde la semana pasada.

Las investigaciones para encontrar a la periodista y atrapar a sus secuestradores están en curso.