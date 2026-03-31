SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Qué es Gran Grif, la banda criminal acusada de la masacre que dejó decenas de muertos en Haití

    De acuerdo a las autoridades locales, el ataque también terminó con “varias casas quemadas”. Afirman que los miembros de la pandilla realizaron agujeros en los caminos, para así evitar la llegada de la policía.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Qué es Gran Grif, la banda criminal acusada de la masacre que dejó decenas de muertos en Haití. Foto: archivo.

    La Policía Nacional de Haití (PNH) acusó a la banda criminal Gran Grif de realizar una masacre en Jean Denis, una localidad ubicada al norte de Puerto Príncipe, la capital del país caribeño.

    Según informaron el lunes a través de un comunicado preliminar, el cual fue compartido a través de sus redes sociales, el ataque fue realizado este domingo y terminó con al menos 16 muertos, además de al menos una decena de heridos y “varias casas quemadas”.

    Posteriormente, la ONG Collectif Défenseurs Plus reportó que se registraron al menos 70 muertos, más de 30 heridos y “más de 50 viviendas reducidas a cenizas”.

    Este nuevo brote de violencia ha obligado a casi 6.000 personas a huir a las carreteras, dirigiéndose a Marchand Dessalines, Petite Rivière, Saint-Marc y otras localidades, sumiendo a familias enteras en una miseria inhumana”, afirmaron desde la organización, haciendo referencia a la crisis que enfrenta el país.

    De acuerdo a la PNH, los miembros del grupo criminal realizaron agujeros en los caminos, para así evitar que llegara la policía durante el ataque del domingo.

    Las autoridades afirmaron estar monitoreando la situación y rastreando a los presuntos responsables.

    Qué es Gran Grif, la banda criminal acusada de la masacre en Haití

    Un documento del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicado en julio de 2025 describe a Gran Grif como la banda más grande de Artibonite, uno de los diez departamentos que conforman Haití.

    “Desde 2022, Gran Grif ha sido responsable del 80 % de las muertes de civiles registradas en Artibonite. Ha atacado a la Policía Nacional de Haití y a la misión multinacional de apoyo a la seguridad (MSS) autorizada por las Naciones Unidas, incluso en el ataque de febrero de 2025 en el que murió un oficial keniano de esa misión”.

    Según el documento, el 11 de enero de 2024 varios de sus miembros asesinaron y descuartizaron a “un hombre que se había resistido” a sus agresiones, mientras que el 3 de octubre de ese mismo año realizaron ataques en Pont-Sonde, los cuales terminaron con un centenar de muertos y 16 heridos.

    Tales episodios se suman a una serie de casos de violencia atribuidos a la banda.

    Qué es Gran Grif, la banda criminal acusada de la masacre que dejó decenas de muertos en Haití. Foto: archivo.

    De acuerdo al informe de la ONU, entre diciembre de 2023 y julio de 2024, Gran Grif secuestró a 157 personas en nueve operaciones de secuestro diferentes en Petite-Rivière-de-l’Artibonite.

    Asimismo, se acusa que el 30 de noviembre de 2024 una mujer de 22 años fue asesinada tras haberse negado a mantener relaciones sexuales con el líder de la banda, Luckson Elan.

    Otros miembros de Gran Grif también son acusados de violaciones.

    En mayo de 2025, Estados Unidos designó a la pandilla como una organización terrorista extranjera.

    Desde el Consejo de Seguridad de la ONU han sostenido que las actividades de Gran Grif corresponden a “una amenaza para la paz, la seguridad y la estabilidad de Haití, así como de toda la región”, mientras que el grupo ha expandido su control territorial y ha cometido abusos contra los derechos humanos, además de traficar armas y municiones.

    Lee también:

    Más sobre:HaitíGran GrifCrimenPolicialMasacreJean DenisCaribeArtiboniteLukson ElanTerrorismoMundoInternacionalLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La volatilidad se toma el petróleo pero tanto el Brent como el WTI se negocian por encima de los US$ 100

    Zelenski acusa a Rusia de buscar que la guerra en Irán “se prolongue” para desviar la atención de Ucrania

    Rusia anuncia el derribo de 38 drones y confirma daños y tres heridos en un puerto de Leningrado

    Soy experta en seguridad de alimentos y esto debes tomar en cuenta para elegir pescados y mariscos en Semana Santa

    Por qué el cielo en Australia se tiñó de color rojo sangre

    Ir al trabajo en bicicleta: los beneficios y riesgos para la salud, según un médico

    Lo más leído

    1.
    Soy experta en seguridad de alimentos y esto debes tomar en cuenta para elegir pescados y mariscos en Semana Santa

    Soy experta en seguridad de alimentos y esto debes tomar en cuenta para elegir pescados y mariscos en Semana Santa

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti

    Qué dice la carta que Nicolás Maduro y Cilia Flores compartieron desde la cárcel en EEUU

    Qué dice la carta que Nicolás Maduro y Cilia Flores compartieron desde la cárcel en EEUU

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    Servicios

    Temblor hoy, martes 31 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 31 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Anuncian peaje a luca por los feriados de Semana Santa: revisa las rutas y horarios

    Anuncian peaje a luca por los feriados de Semana Santa: revisa las rutas y horarios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Temblor hoy, martes 31 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, martes 31 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Marco Rubio critica a España por vetar el uso de bases conjuntas y su espacio aéreo y “presumir” de ello

    “Si esto es real, duele”: Evelyn Matthei, Karla Rubilar y María José Gatica critican decisión del gobierno de remover a directora de SernamEG

    La volatilidad se toma el petróleo pero tanto el Brent como el WTI se negocian por encima de los US$ 100
    Negocios

    La volatilidad se toma el petróleo pero tanto el Brent como el WTI se negocian por encima de los US$ 100

    Gobierno de Boric registró un desempleo promedio de 8,4% en su periodo y se crearon más de 700 mil empleos

    El 70% de las empresas Ipsa mejoró sus resultados en 2025 y sus utilidades ascendieron a US$15 mil millones

    Qué es Gran Grif, la banda criminal acusada de la masacre que dejó decenas de muertos en Haití
    Tendencias

    Qué es Gran Grif, la banda criminal acusada de la masacre que dejó decenas de muertos en Haití

    Soy experta en seguridad de alimentos y esto debes tomar en cuenta para elegir pescados y mariscos en Semana Santa

    Por qué el cielo en Australia se tiñó de color rojo sangre

    ¿Quién es Jerall Astudillo, la carta que le queda a Fernando Ortiz para encabezar el ataque de Colo Colo ante Huachipato?
    El Deportivo

    ¿Quién es Jerall Astudillo, la carta que le queda a Fernando Ortiz para encabezar el ataque de Colo Colo ante Huachipato?

    Escándalo en las Eliminatorias europeas: Bosnia denuncia espionaje italiano antes de la final del repechaje mundialero

    ¿Quiénes son los goleadores de la Roja en la era de Nicolás Córdova?

    Review de la ROG Flow Z13-KJP: Hideo Kojima y el diseño como narrativa
    Tecnología

    Review de la ROG Flow Z13-KJP: Hideo Kojima y el diseño como narrativa

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti

    MacBook Neo o MacBook Air M5: cuál conviene a estudiantes y profesionales

    El piano, el susto y el estreno en el rodeo: la accidentada historia de “Chile Lindo”
    Cultura y entretención

    El piano, el susto y el estreno en el rodeo: la accidentada historia de “Chile Lindo”

    Quique Neira y la reunión con Gondwana: “Pensé que no pasaría, pero mi papá siempre me decía que tenía que volver”

    Chilevisión será la nueva casa televisiva del Festival de Olmué hasta 2032

    Zelenski acusa a Rusia de buscar que la guerra en Irán “se prolongue” para desviar la atención de Ucrania
    Mundo

    Zelenski acusa a Rusia de buscar que la guerra en Irán “se prolongue” para desviar la atención de Ucrania

    Rusia anuncia el derribo de 38 drones y confirma daños y tres heridos en un puerto de Leningrado

    Al menos ocho heridos por un ataque con misil de Irán contra el centro de Israel

    Marcelina Choque Castro: mantener viva la chispa
    Paula

    Marcelina Choque Castro: mantener viva la chispa

    Sofía Calvo: “El vestir es una herramienta de comunicación y de poder”

    Energía sin comida: el consumo de bebidas energéticas en adolescentes