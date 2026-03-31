Qué es Gran Grif, la banda criminal acusada de la masacre que dejó decenas de muertos en Haití. Foto: archivo.

La Policía Nacional de Haití (PNH) acusó a la banda criminal Gran Grif de realizar una masacre en Jean Denis, una localidad ubicada al norte de Puerto Príncipe, la capital del país caribeño.

Según informaron el lunes a través de un comunicado preliminar, el cual fue compartido a través de sus redes sociales, el ataque fue realizado este domingo y terminó con al menos 16 muertos, además de al menos una decena de heridos y “varias casas quemadas”.

Posteriormente, la ONG Collectif Défenseurs Plus reportó que se registraron al menos 70 muertos, más de 30 heridos y “más de 50 viviendas reducidas a cenizas” .

“ Este nuevo brote de violencia ha obligado a casi 6.000 personas a huir a las carreteras , dirigiéndose a Marchand Dessalines, Petite Rivière, Saint-Marc y otras localidades, sumiendo a familias enteras en una miseria inhumana”, afirmaron desde la organización, haciendo referencia a la crisis que enfrenta el país.

De acuerdo a la PNH, los miembros del grupo criminal realizaron agujeros en los caminos, para así evitar que llegara la policía durante el ataque del domingo.

Las autoridades afirmaron estar monitoreando la situación y rastreando a los presuntos responsables.

Qué es Gran Grif, la banda criminal acusada de la masacre en Haití

Un documento del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicado en julio de 2025 describe a Gran Grif como la banda más grande de Artibonite, uno de los diez departamentos que conforman Haití.

“Desde 2022, Gran Grif ha sido responsable del 80 % de las muertes de civiles registradas en Artibonite. Ha atacado a la Policía Nacional de Haití y a la misión multinacional de apoyo a la seguridad (MSS) autorizada por las Naciones Unidas , incluso en el ataque de febrero de 2025 en el que murió un oficial keniano de esa misión”.

Según el documento, el 11 de enero de 2024 varios de sus miembros asesinaron y descuartizaron a “un hombre que se había resistido” a sus agresiones, mientras que el 3 de octubre de ese mismo año realizaron ataques en Pont-Sonde, los cuales terminaron con un centenar de muertos y 16 heridos.

Tales episodios se suman a una serie de casos de violencia atribuidos a la banda .

Qué es Gran Grif, la banda criminal acusada de la masacre que dejó decenas de muertos en Haití. Foto: archivo.

De acuerdo al informe de la ONU, entre diciembre de 2023 y julio de 2024, Gran Grif secuestró a 157 personas en nueve operaciones de secuestro diferentes en Petite-Rivière-de-l’Artibonite.

Asimismo, se acusa que el 30 de noviembre de 2024 una mujer de 22 años fue asesinada tras haberse negado a mantener relaciones sexuales con el líder de la banda, Luckson Elan.

Otros miembros de Gran Grif también son acusados de violaciones.

En mayo de 2025, Estados Unidos designó a la pandilla como una organización terrorista extranjera.