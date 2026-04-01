Al menos 10 locales comerciales afectados deja incendio en galería comercial en el centro de Concepción

Al menos 10 locales comerciales se vieron afectados por un incendio ocurrido durante la mañana de este miércoles en el centro de Concepción, en la Región del Biobío.

Los hechos se registraron en galería “Las Palmas”, ubicada en calle Rengo y hasta el lugar llegó personal de Bomberos, quienes trabajaron en controlar la emergencia.

A raíz del hecho es que se cortó el tránsito en lugares cercanos y según detalló Transporte Informa de la Región del Biobío, se suspendió la circulación por calle Rengo, entre Av. Los Carrera y Freire, y por Freire, entre Caupolicán y Rengo.

Por el momento no habrían personas lesionadas a raíz de la emergencia.