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    No todos pierden: valor de las mayores petroleras del mundo sube más de US$ 300 mil millones tras guerra en Medio Oriente

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Cuánto subió el valor bursátil de las grandes petroleras. Imagen creada con IA.

    La invasión conjunta de Estados Unidos e Israel a Irán trastocó por completo el escenario económico mundial. No solo disparó la volatilidad de los principales indicadores bursátiles, sino que desencadenó un alza inédita en el precio del petróleo que distorsionó todas las proyecciones de crecimiento del PIB global y sepultó las expectativas de recortes de tasas por parte de los principales bancos centrales del mundo.

    El convulso escenario geopolítico ha golpeado con particular intensidad a Chile: el encarecimiento del crudo y la estrechez fiscal obligaron al gobierno a desactivar el Mepco, lo que derivó en alzas históricas en el precio de los combustibles.

    Más allá de las fronteras chilenas, la OCDE descartó cualquier mejora en sus proyecciones de crecimiento mundial para 2026 y estimó que Estados Unidos y China —las dos mayores potencias económicas del planeta— crecerán menos este año que en 2025.

    Cuánto ganaron las petroleras tras guerra en Medio Oriente Andres Perez

    El oro, en tanto, cerró su peor mes desde 2008 a causa del conflicto y perdió su condición de refugio seguro, presionado por el efecto que el alza del crudo tendrá sobre las tasas de interés.

    Sin embargo, no todos pierden en esta guerra. Como era previsible, las compañías petroleras figuran entre las pocas beneficiadas por una coyuntura que ha tensado el suministro de hidrócarburos ante las dificultades para transitar el Estrecho de Ormuz.

    Con datos al 30 de marzo, la capitalización bursátil de las diez mayores petroleras del mundo acumula un incremento de US$ 323.700 millones, cifra equivalente al PIB de Chile.

    Saudi Aramco, la mayor petrolera del planeta —y también víctima de ataques en este conflicto—, vio crecer su capitalización en US$ 71.300 millones entre el 2 y el 30 de marzo, lo que representa un alza de 4,2%. Muy cerca quedó ExxonMobil, con un avance de 10,9% en el mismo período y una ganancia de valor de US$ 70.100 millones. Les siguen la también estadounidense Chevron (US$ 43.000 millones) y PetroChina (US$ 31.800 millones), ambas con una apreciación promedio de 11%.

    Cuánto ganaron las petroleras tras guerra en Medio Oriente ANDREW KELLY

    “Desde el inicio del conflicto, las principales petroleras estadounidenses han experimentado una expansión conjunta de su capitalización bursátil de US$ 103.700 millones, impulsada por la rotación de flujos hacia activos energéticos”, señaló XTB en un informe.

    Cuánto ganaron las petroleras tras guerra en Medio Oriente TWITTER

    Petrobras, por su parte, anotó un salto de 19,9% en ese lapso, con una mejora de US$ 14.000 millones en valor bursátil. Con ese impulso, la estatal brasileña se coronó como la mayor empresa latinoamericana, arrebatándole el cetro a Mercado Libre.

    En ese contexto, el barril WTI —referencia para el mercado chileno— cerró marzo en US$ 101, mientras que el Brent, que se transa en Londres, se cotizaba al cierre de esta edición en US$ 104. Ambos acumulan un alza promedio en torno al 55%.

    Empresa(USD millones)Variación (%)
    Saudi Aramco+$71.300+4.2%
    ExxonMobil+$70.100+10.9%
    Chevron+$43.000+11.4%
    PetroChina+$31.800+10.5%
    Shell+$22.600+9.4%
    TotalEnergies+$19.200+10.9%
    ConocoPhillips+$18.900+13.2%
    BP+$18.700+18.3%
    CNOOC+$14.100+8.7%
    Petrobras+$14.000+19.9%
    Más sobre:PetróleoBolsasMercados

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