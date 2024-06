Más personal e inteligente: 7 novedades destacadas que trae iOS 18 al iPhone

Apple presentó este lunes las novedades que tendrá iOS 18, que llegará a los iPhone durante la primavera de 2024. Ocurrió durante la Conferencia Mundial de Desarrolladores, la WWDC, en la que presentaron un montón de nuevas funciones potenciadas con inteligencia artificial.

Tal como se venía rumoreando y filtrando, la firma liderada por Tim Cook hizo gala de una serie de nuevas capacidades que permitirán a los usuarios probar nuevas formas de comunicación, así como de consulta de información e individualización de su iPhone.

“Es un gran lanzamiento con características increíbles, que incluyen nuevos niveles de personalización y capacidad (...). Hay muchísimos beneficios para todos”, dijo Craig Federighi, vicepresidente senior de Ingeniería de Software de Apple.

Una pantalla de inicio más única

iOS 18 permitirá a los usuarios de Apple mover sus aplicaciones a la posición que les parezca, eliminándose la regla de que deben quedar desde la parte superior. Con ello, podrían estar en la parte baja o en una hilera en forma vertical.

A ello, se suma la posibilidad de establecer un color único a todos los iconos, algo así como establecer un tema para toda la pantalla. En esto, el iPhone sugerirá también colores.

Nuevo Centro de Control en iPhone. Imagen: Apple

La personalización también se aplica en el Centro de Control, que ahora tiene pestañas como “controles multimedia” o “controles del hogar” y permite mover los elementos a gusto. Los desarrolladores podrán elaborar nuevos botones de control para esa área, lo que es un mundo de posibilidades.

En cuanto a la pantalla de Bloqueo, será posible cambiar los botones de Linterna y Cámara por otro que al usuario le sea más cómodo. Digamos, Mapa o Instagram, si así alguien lo quisiera.

Con esto, iOS 18 es algo así como la androidización del iPhone, permitiendo ajustes impensados en los teléfonos de Apple que por años era bastante estricto en su formato de despliegue de pantalla.

Ocultar aplicaciones

La nueva actualización traerá consigo una función de esconder y bloquear aplicaciones, lo que ayudará a que ciertos servicios tengan una capa de seguridad extra.

Esconder aplicación en iOS 18. Foto: Apple

En la práctica, por ejemplo, una aplicación de citas o una del banco –cuya información personal es bastante sensible–, podrá contar con esta nueva capacidad, la que evitará que usuarios ajenos puedan acceder a ella. Esto obligará a que su uso sea previa aprobación con Face ID o clave.

Un nuevo orden en Fotos

La aplicación Fotos sufre su “mayor rediseño jamás realizado”, con una cuadrícula de fotos recientes y colecciones, junto a la posibilidad de filtrar el contenido a solo fotos sin capturas de pantalla, búsqueda de rostros, animales, entre otros.

App de Fotos resideñada. Imagen: Apple

Lo cierto es que durante esta presentación, muchos elementos señalaban el uso de inteligencia artificial, pero fue mayormente expuesto en un apartado único que se oficializó al finalizar y denominado “Apple Intelligence”, que es la IA de Apple y sus funciones completas. Con esto, se podrán buscar en fotos rostros de personas con glitters, o personas con gorros, por decir algo. Lo cierto es que también son parte de las nuevas capacidades de Fotos en iOS 18.

iMessage con esteroides

La aplicación de mensajería de Apple estrenará nuevas animaciones, entre las que se cuentan que los textos sean más grandes, exploten, bailen, entre otros. También se soportarán nuevas reacciones a los mensajes, que podrá ser cualquier emoji que elija al usuario, como hoy lo permite por ejemplo WhatsApp o mensajes de Instagram.

iMessage y formatos de movimientos de mensajes. Foto: Apple

Algo de lo que se filtró y se confirmó en la WWDC es que Apple por fin está dando soporte a RCS, un estándar de mensajería que ayudará a que el contenido multimedia y la interactividad se cruce, no importando el sistema operativo. Con ello, usuarios de iOS y Android podrán enviarse material e interactuar, sin recibir el decepcionante mensaje de “contenido no soportado”, cuando simplemente gifs, videos, etc.

La mensajería satelital es algo que igualmente arriba a iOS 18, con iMessage permitiéndolo. Otro que arriba es el envío de mensajes programados, muy al estilo de lo que permiten servicios como Gmail en la que se establece una fecha y hora para el envío de contenido.

Nuevas reacciones a mensajes. Foto: Apple

Hay que señalar que en Chile (y en países que no son Estados Unidos), todas estas novedades en iMessage podrían tener poco impacto debido a la masiva penetración que tienen otros servicios en comparación al de Apple.

App de contraseñas

Apple ha creado una aplicación de contraseñas, que permitirá a los usuarios acceder de forma más rápida sus claves de acceso a webs y apps, contraseñas de Wi-Fi y códigos de verificación.

La aplicación también incluirá alertas para los usuarios sobre debilidades comunes, como contraseñas que se adivinan fácilmente o se usan varias veces, y aquellas que aparecen en filtraciones de datos.

Modo juego

El gaming en el entorno de Apple no es algo de lo que se saque mucho provecho, pero la compañía lo intenta empujar más y más en sus diferentes entornos.

En este apartado, la manzana presentó el nuevo Modo Juego (Game Mode), que mejora la experiencia de juego con velocidades de fotogramas más consistentes, especialmente durante sesiones de juego largas.

Además, potenciará accesorios inalámbricos como los AirPods y controles de videojuegos –como el mando de PS5–, que tendrán una capacidad de respuesta mucho más rápida.

AirPods Pro más funcionales

Los auriculares pro de Apple (de segunda generación) también suman nuevas funciones. El más llamativo es que ahora se podrá responder o rechazar una llamada, solo asintiendo o negando con el movimiento de la cabeza. A esto se le bautizó como Siri Interactions, ya que será el asistente de Apple el que preguntará si responder o no, y recibirá la respuesta con el movimiento.

La calidad de llamadas –usando los AirPods Pro– tendrán también una mejora al aislar la voz en ambientes ruidosos. Con ello, podremos disfrutar de diálogos más fluidos en entornos como el metro, donde el ruido externo molesta a quienes están desde el otro lado de la llamada.

Como ya decíamos al inicio, todas estas funciones llegarán en la versión final de iOS 18 a liberarse en algún momento de la primavera de este año.