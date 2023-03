“Nadie debería recibir odio”: Selena Gomez defiende a Hailey Bieber, amenazada de muerte

Por lo menos desde inicios de año que el drama personal entre Selena Gomez, Justin y Hailey Bieber es uno de los temas más comentados en las redes sociales. En las últimas semanas, el conflicto parecía no tener tregua. Hasta ahora.

Hoy, inesperadamente, quien salió al paso para defender a la modelo fue la propia Selena Gomez. En una historia de Instagram, la cantante reveló que Hailey Bieber la habría contactado para conversar exclusivamente sobre presuntos ataques que habría recibido por parte los fanáticos de Gomez.

“Hailey Bieber se acercó a mí y me hizo saber que ha estado recibiendo amenazas de muerte y una negatividad tan odiosa”, escribió Gomez en su cuenta de Instagram, donde posee más de 400 millones de seguidores.

Pero eso no es todo. La intérprete de Hands To Myself también pidió compasión por la esposa de su expareja, dejando ver que ella no apoya las arremetidas hacia otras personas: “Esto no es lo que defiendo. Nadie debería tener que experimentar el odio o la intimidación. Siempre he abogado por la amabilidad y realmente quiero que todo esto termine”.

Selena Gomez defendió a Hailey Bieber en Instagram.

La reacción de la ex estrella de Los Hechiceros de Waverly Place no dejó a nadie indiferente, pero no porque ella haya sido la parte “atacante” en esta situación.

Y es que a medida que pasan los días, distintos usuarios de TikTok han estado analizando minuciosamente los detalles de cómo Hailey —entonces de apellido Baldwin— llegó a convertirse en la esposa de Justin Bieber en 2018, además de un eventual acoso que la modelo realizaría a la cantante desde hace años atrás y que se mantiene hasta la actualidad, en el que incluso ha resultado implicada Kylie Jenner.

Qué se esconde detrás del conflicto entre Selena y Hailey

La historia de esta disputa mediática se origina hace ya una década. En 2009, Selena y Justin se conocieron cuando apenas eran unos adolescentes, y prontamente se convertirían en amigos.

Un año más tarde comenzaron a reflejar los primeros indicios de una relación amorosa. No lo confirmaron hasta el año 2011, cuando la intérprete de Calm Down acudió a una entrevista en The Ellen Show y admitió su noviazgo con Bieber. Ella tenía 19 años, y él, 17.

Durante ese diálogo, también se refirió a los malos tratos que había recibido de las seguidores del cantante: “Es duro. Duele, de verdad. No siento que esté haciendo nada mal. He sido amiga de él durante mucho tiempo. Han herido mis sentimientos pero intento no pensar en ello”.

Selena y Justin iniciaron su relación en 2011. Foto: Getty Images.

Esa relación se mantuvo de forma intermitente hasta el año 2018, donde se dio el quiebre definitivo. Apenas un par de meses después y ante la sorpresa de millones de fans, Bieber daba a conocer a todo el mundo que su nueva novia era Hailey Baldwin. Ese mismo año se casaron de forma muy secreta.

En su documental Mi mente y yo, estrenado por Apple TV en 2022, Gomez hablaría abiertamente de cómo se sintió afrontar la ruptura definitiva de un vínculo que duró tantos años: “Siento que tuve que pasar por el peor desamor posible y luego olvidarme de todo a la primera, fue muy confuso. Pero creo que era necesario que ocurriera y al final fue lo mejor que me ha pasado”.

Esos hechos confluyeron para que, ya desde esos años, el público se dividiera en dos bandos: o estás del lado de Selena o del lado de Hailey. Pero esto, que aparenta ser simple, esconde otros detalles más profundos.

Uno de los hitos más recientes sobre esta pugna tiene que ver con un TikTok que publicó la ex figura de Disney, en el que dejaba ver que se había “laminado” las cejas por exceso sin querer.

Poco después, Kylie Jenner publicaría una selfie en la que aparecía con las cejas laminadas y escribió “¿Esto fue un accidente?”. También subió otra foto junto a Hailey con ese look, volviendo a relucir el tema de las cejas hacia arriba. Aquello provocó que muchos espectadores pensaran que se trataba de una burla directa hacia Gomez.

El tiktok de Selena Gomez y la historia de Kylie Jenner. Foto: Redes sociales.

Debido a lo anterior y otras razones, una teoría que ha tomado fuerza, con archivos de video, fotos y tweets que la respaldan, es que Hailey estaría siguiendo cada paso de Selena desde que ésta inició su relación con Bieber en 2010. Por ese entonces la modelo no era famosa, pero sí tenía cierta influencia ya que es hija de Stephen Baldwin (hermano de Alec Baldwin).

Algunos registros tweets de esos años dan cuenta que Hailey admiraba y elogiaba a Selena, incluso hay un par en los que se refiere explícitamente a la relación de la artista con Justin, calificándola como un amor ideal.

“No me importa lo que digan los demás, pero Justin Bieber y Selena juntos es la definición de un sueño adolescente” y “Estoy segura de que soy 100% del equipo #Jelena”, fueron algunos de los comentarios que escribió en 2011 en su cuenta de Twitter. A esas publicaciones se suma una fotografía de Hailey en la que sostiene con mucha alegría una revista adolescente con “Jelena” en la portada, es decir, Justin y Selena.

Hailey con la revista de "Jelena" en la portada.

Hailey era una belieber más de toda la fanaticada. De ello hay registros audiovisuales donde se puede ver a la dueña de Rhode fotografiándose con Justin al igual que lo hacían otras fans, o simplemente acudía a verlo en sus presentaciones.

De un momento a otro, Hailey comenzó a demostrar disgusto frente a la figura de Selena y a dejar registro de esa “voltereta” en sus redes sociales. Asimismo, comenzó a dejar de lado la faceta su antigua belieber y usó su selectivo círculo, entre las que estaban Kendall y Kylie Kardashian, para poder estar cerca cada vez más cerca del intérprete de Peaches y presuntamente interponerse entre la relación que él mantenía con Gomez. Después se convirtió en su novia y más tarde, en su esposa.

Según los seguidores de la protagonista de Solo asesinatos en el edificio, el seguimiento de Hailey hacia Selena también radica en que ella desea “copiarle” e imitarla muchos aspectos de su vida, pero hasta el punto en que deja muy poco espacio para dudas.

Uno de los aspectos que ha llamado la atención es que Selena tiene un tatuaje pequeño de una letra “G” en forma cursiva, situado detrás de la oreja, que fue realizado en honor a su hermana pequeña. Después, Hailey se realizó un tatuaje de la misma letra y aspecto detrás de la oreja, para homenajear a una niña enferma que había conocido.

Esto también continuaría en el plano de los negocios. A principios de 2020 la artista lanzó su línea de cosméticos, Rare Beauty, mientras que también estrenó una marca de la misma índole en 2022, llamada Rhode.

Al mismo tiempo, la posible imitación se ha identificado en las palabras y gestos que utiliza Gomez, que posteriormente también son replicados en Hailey casi al pie de la letra. En uno de los capítulos de su programa de cocina, Selena muestra los rincones de su casa y afirma las siguientes palabras: “Este es mi verdadero hogar, todo lo que hacemos es en casa, esta es mi increíble cocina, que es el set”.

Selena y Hailey en sus programas de cocina.

Simultáneamente, y también en su programa culinario ¿Qué hay en mi cocina?, Hailey muestra su vivienda y emite palabras casi exactas a las de la cantante: “Sí, en realidad estamos en mi cocina real, en mi casa real. Esto no es un set. Aquí es donde realmente vivo”.

Hace años atrás, a la autora de Lose You To Love Me se le consultó durante una entrevista qué es lo que más le gustaría que la gente supiera de ella. “Mi corazón”, responde ella. En 2018, la misma idea fue transmitida por Hailey en el programa Tonight Show conducido por Jimmy Fallon: “Desearía que la gente conociera mi corazón”.