“Necesitamos estar preparados para un mundo nuevo”: científicos reaccionan a la victoria electoral de Trump

Este martes 5 de noviembre se realizaron las elecciones presidenciales de Estados Unidos, instancia en la que el exmandatario Donald Trump declaró su victoria frente a Kamala Harris, la actual vicepresidenta en la administración de Joe Biden.

De esta manera, se espera que el abanderado del Partido Republicano vuelva a la Casa Blanca el próximo 20 de enero de 2025, para así gobernar durante los próximos cuatro años.

Frente a este escenario, científicos de todo el mundo han compartido sus impresiones sobre el triunfo electoral de Trump.

Muchos de ellos han expresado que asuntos como el medioambiente o la salud pública están entre los que más les preocupan.

Esto, debido a que, en distintas ocasiones, Trump se ha mostrado escéptico ante los hallazgos y advertencias de la comunidad científica.

Una encuesta realizada por Nature el mes previo a las elecciones reveló que, de los más de 2.000 lectores que participaron, un 86% dijo que prefería que Harris llegara a la presidencia.

Entre sus mayores puntos de interés figuraron el cambio climático, la salud pública y el estado de la democracia estadounidense, según detalló la citada revista especializada.

Algunos de ellos, incluso, comentaron que pensarían en cambiar de residencia si el republicano ganaba las elecciones.

Por otro lado, un 6% manifestó su preferencia por Trump.

En ese grupo, citaron preocupaciones como la seguridad y la economía del país.

Cómo reaccionó la comunidad científica a la victoria electoral de Donald Trump

El ganador del Nobel de Química en 2016, Fraser Stoddart, declaró a Nature refiriéndose a la jornada electoral: “En mi larga vida de 82 años… casi no ha habido un día en el que me haya sentido más triste”.

Stoddart, quien dejó el país norteamericano en 2023 para asumir como presidente de química en la Universidad de Hong Kong, agregó: “He sido testigo de algo que siento que es extremadamente malo, no solo para Estados Unidos, sino para todos nosotros en el mundo”.

Al ser consultado por el citado medio sobre el resultado electoral, el físico del City College of New York, Michael Lubell, aseguró estar “conmocionado, pero no sorprendido”.

El científico y experto en temas de política científica federal afirmó que las implicancias del triunfo de Trump podrían ser profundas, debido a las posturas que el exmandatario ha expresado ante temas como el medioambiente o el sistema público de salud.

Esta situación podría intensificarse más con el apoyo parlamentario de su sector, agregó.

La investigadora de longevidad en la Universidad Jagellónica de Cracovia en Polonia, Grazyna Jasienska, planteó a Nature que “necesitamos estar preparados para un mundo nuevo” tras la victoria de Trump.

“Estoy tratando de ser optimista, pero es difícil encontrar algún aspecto positivo para la ciencia global y la salud pública si los republicanos toman el poder”, enfatizó.

El virólogo del Centro de Respuesta a Epidemias e Innovación de la Universidad de Stellenbosch en Sudáfrica, Tulio de Oliveira, hizo un post de X (ex Twitter) en el que aludió a las elecciones de Estados Unidos.

“Con los cambios en todo el mundo, es posible que desees mudarte a una de las mejores universidades de Sudáfrica en una de las regiones más hermosas del mundo”, escribió el 6 de noviembre.

En su misma publicación, adjuntó un enlace para acceder a becas de posgrado y posdoctorado.

Antes de que se realizaran las elecciones, el director científico del laboratorio Seele Neuroscience en Ciudad de México, César Monroy-Fonseca, se mostró a favor de Trump y declaró a Nature que el republicano es “el menor de los males”.

El científico, quien participó en la mencionada encuesta, argumentó que la economía de dicho país depende en gran parte de las decisiones del gobierno estadounidense.

Otro participante del sondeo, quien según Nature se desempeña como un enfermero de larga trayectoria en Wilmington, Carolina del Norte, dijo estar preocupado por el escepticismo de Trump ante los hallazgos científicos.

Sin embargo, bajo condición de anonimato, dijo que votaría por él porque “al final del día, quiero estar seguro y poder cuidar de mi familia”.

“Necesitamos estar preparados para un mundo nuevo”: científicos reaccionan a la victoria electoral de Trump. Foto: el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un acto de campaña en abril de 2023.

Por qué a muchos científicos les preocupa el triunfo de Donald Trump en las elecciones

La reacción de gran parte de los científicos ante la victoria de Trump se debe a que, en el pasado, ha dicho que fenómenos como el cambio climático son un engaño.

De hecho, durante su primera presidencia, retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París, un tratado internacional que busca contrarrestar la inminente situación medioambiental.

Y ahora, tras imponerse en los comicios de 2024, distintos analistas han planteado su preocupación por la posibilidad de que el país se retire completamente de las negociaciones climáticas de la ONU.

Trump también ha afirmado que le daría a Robert F. Kennedy Jr. un “papel importante” en su administración.

Kennedy Jr., quien no tiene títulos médicos o de salud pública, ha negado la efectividad de las vacunas durante años.

Junto con ello, Trump ha sugerido que en su gobierno facilitaría el despido de especialistas que se opongan a su agenda política.

Qué esperan los científicos del nuevo periodo presidencial de Donald Trump

En medio de este escenario, la geográfica especializada en vulnerabilidad al cambio climático en la Universidad de Bonn en Alemania, Lisa Schipper, declaró al citado medio que una de sus mayores preocupaciones “es que Trump sea otro clavo en el ataúd de la confianza en la ciencia”.

Citó una encuesta realizada por el Pew Research Center en la que participaron miles de adultos estadounidenses. En esta, se concluyó que el porcentaje de personas que dicen que la ciencia ha tenido un efecto positivo en la sociedad ha disminuido progresivamente desde 2019.

La científica social de la Universidad de Harvard en Cambridge (Massachusetts), Sheila Kasanoff, dijo a Nature que se quedó “sin palabras”, pero que cree que “es un momento de aprendizaje”.

Bajo su análisis, el triunfo de Trump en las elecciones refleja una desconexión entre los investigadores académicos y gran parte de los votantes republicanos.

A dos meses de que el exmandatario vuelva a la Casa Blanca, el director ejecutivo de la Asociación Estadounidense de Salud Pública en Washington D.C., Georges Benjamin, declaró al citado medio: “Espero que podamos convencer a la administra Trump de que adopte una agenda científica audaz, basada en la evidencia y que contrate a personas capacitadas y competentes para implementarla”.

No obstante, al recordar su periodo presidencial anterior, dijo que “tenía algunos científicos absolutamente asombrosos que trabajaban con él, pero luego los socavó y no siguió sus consejos” en asuntos como las medidas para enfrentar la pandemia del Covid-19.