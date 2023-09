“Poco podemos hacer”: hermana de Céline Dion habló de la extraña enfermedad que padece la cantante

A fines de 2022, la cantante canadiense Céline Dion dio a conocer a sus fanáticos una dolorosa noticia sobre su estado de salud: fue diagnosticada con el síndrome de la persona rígida.

Se trata de una enfermedad neurológica en que el paciente sufre rigidez y espasmos musculares. Inicia en el tronco, pero luego se extiende por todo el cuerpo. Se refleja en posturas poco normales, caídas y una mayor sensibilidad, impulsada por los estímulos externos que se presentan, como el ruido y la luz. Se estima que afecta a una de cada millón de personas, y se da más en mujeres que en hombres.

Este trastorno ha afectado tanto la vida cotidiana de la artista que se vio obligada a postergar gran parte de los conciertos que tenía agendados para el 2023 y otros planeados para el 2024, con el fin de priorizar su propio bienestar. Según confesaba la canadiense en sus redes sociales, los espasmos del síndrome le generan dificultades al caminar y también no le permite sus cuerdas vocales como corresponde, por ejemplo, para poder cantar.

“Estoy trabajando duro con mi terapeuta de medicina deportiva todos los días para recuperar mi fuerza y mi capacidad de actuar de nuevo, pero tengo que admitir que ha sido una lucha”, decía la intérprete de My Heart Will Go On en un video.

Recientemente, Claudette Dion, la hermana de Céline, entregó actualizaciones sobre cómo ha estado la artista durante los últimos meses y el pronóstico de su trastorno neurológico.

Qué dijo la hermana de Céline Dion sobre el estado de salud de la cantante

En diálogo con la revista Hello! de Canadá, Claudette Dion aseguró que la cantante estaba haciendo “todo lo posible para recuperarse”.

Si bien hizo hincapié en las virtudes de Céline, apuntando que “es una mujer fuerte”, Claudette también reflexionó que el síndrome de la persona rígida es una condición de la que saben muy poco y que sus efectos son complejos de enfrentar en el día a día.

En diciembre de 2022, Céline Dion reveló en un video que padecía del síndrome de la persona rígida.

“Hay espasmos, son imposibles de controlar. ¿Sabes quiénes suelen saltar por la noche debido a un calambre en la pierna o en la pantorrilla? Es un poco así, pero en todos los músculos”, dijo a la revista.

Luego, añadió: “Hay poco que podamos hacer para apoyarla y aliviar su dolor”. Desde que recibió este complicado diagnóstico, para Celine ha sido muy importante rodearse de sus seres queridos: hoy vive junto a su hermana Linda en Las Vegas.

Cabe recordar que la intérprete de Because You Loved Me es la menor de 14 hermanos.

Pese a los dolores que esto les ha causado como familia, Claudette dejó ver que tienen puesta la esperanza en que los especialistas puedan ayudar en esto. “Cruzamos los dedos para que los investigadores encuentren un remedio para esta terrible enfermedad”.

A inicios de agosto, Claudette también se había referido a la salud de su hermana, pero con el medio canadiense Le journal de Montreal. Allí descartó que los rumores de que Céline volvería pronto a los escenarios, pues está enfocada en recuperarse, tal como la misma artista había expresado en 2022.

“Honestamente, creo que lo que más necesita es descansar. Ella siempre va por encima de todo, siempre intenta ser la más grande, la más fuerte. En algún momento, tu corazoncito y tu cuerpecito te hablan. Es importante”, sentenció Claudette.