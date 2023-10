Casi 1 de cada 4 personas en el mundo siente soledad, según encuesta.

La soledad es un estado que muchos individuos experimentan en las distintas etapas de la vida y que no distingue fronteras, idiomas o culturas. De acuerdo a una nueva encuesta realizada por Meta-Gallup, casi 1 de cada 4 personas en todo el planeta asegura sentirse bastante o muy sola.

El sondeo planteó la siguiente pregunta a personas mayores de 15 años: “En general, ¿cuán solo te sientes?”. El 24% de ellas admitió experimentar la soledad en sus vidas, mientras que un 27% apuntó sentirla solo un poco.

Los resultados son parte del primer estudio sobre la soledad a escala mundial, llamado Estado global de las conexiones sociales, que se dedicó a explorar el fenómeno en 142 países. Será lanzado el próximo 1 de noviembre.

Cómo está la soledad en el mundo, según la encuesta

Aunque en ocasiones se habla que es más probable experimentar la soledad en la cotidianidad a medida que envejecemos, este sondeo muestra que los niveles más bajos del sentimiento de soledad están en los adultos mayores, de 65 años o más, con un 17% que expresó sentirse solo.

En tanto, poco más de la mitad de los individuos entre 45 y 64 años declaró que no sentía soledad.

¿Quiénes tienen los índices más altos de esta experiencia emocional, entonces?

Ese lugar se lo llevó el grupo de los jóvenes: el 27% de los participantes entre 19 y 29 años afirmó sentirse bastante o muy solo.

Meta-Gallup encuestó a personas de 142 países para explorar el estado de la soledad en el mundo.

Otro resultado fue que, a nivel mundial, los hombres y mujeres poseen niveles de soledad casi sin diferencias, pues aproximadamente el 24% se identificó con ese estado.

Sin embargo, en algunas naciones se identificaron brechas de género considerables en los índices de soledad, ya que esta era mucho mayor en mujeres que en hombres. Y es que en 79 países de 142 las mujeres declararon sentirse muy solas, es decir, en más de la mitad.

Eso dependía del contexto cultural en que se encontrara el país, según explicó a CNN Ellyn Maese, consultora de investigación de Gallup.

De todas formas, el reporte plantea que la soledad no está presente en todos los individuos si se considera que el 49% de las personas afirmó que no se sentían solas en lo absoluto. Al mismo tiempo, las cifras podrían ser mayores: no se logró encuestar en China, que corresponde al segundo país más poblado en el mundo.

Según explicó Maese al citado medio, los datos obtenidos por Meta-Gallup son la oportunidad para que se lleven a cabo nuevos estudios sobre el estado de la soledad y las diferencias que podrían surgir de acuerdo al país o género.

Los hombres y mujeres poseen niveles de soledad casi sin diferencias, según la encuesta.

Desde hace un tiempo que la soledad viene siendo una preocupación de las autoridades. En 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) apuntó en un reporte que el aislamiento social y la soledad “se reconocen cada vez más como un problema de salud pública prioritario”.

Cabe recordar que ambos conceptos son diferentes. Mientras que el aislamiento social corresponde a una falta de conexiones sociales, y por lo mismo, no contar con alguien para interactuar, la soledad corresponde a sentirse solo o separado pese a estar rodeado de personas significativas.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) sugieren que tanto el aislamiento social como la soledad tienen una serie de riesgos para la salud de los individuos. Sentirse muy solo, por ejemplo, se ha asociado a tasas más elevadas de depresión, ansiedad y suicidio.