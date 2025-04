Por qué Alemania decidió volver a rearmarse contra una eventual guerra (y cómo se relaciona con Rusia)

En marzo, Alemania aprobó eximir el gasto militar de las estrictas normas federales sobre la deuda nacional. Se trata de una medida que facilita la inversión de miles de millones de dólares en sus Fuerzas Armadas.

La iniciativa buscó que el gasto de defensa ya no esté sometido al “freno de la deuda”, una norma constitucional que limita el endeudamiento del gobierno federal a solo el 0,35% del PIB.

La moción fue aprobada con una mayoría de dos tercios de los legisladores del Bundestag —513 votos a favor y 207 en contra—, mientras que el Consejo Federal que representa a los 16 estados dio el sí final.

A pesar de que el “freno de la deuda” fue implementado en 2009 en el contexto de la crisis económica global, el gasto militar alemán empezó a caer sustancialmente tras el final de la Guerra Fría.

Por qué Alemania decidió volver a rearmarse contra una guerra (y cómo se relaciona con Rusia). Foto: archivo.

Pasó de 2,53% del PIB en 1989 —año de la caída del Muro de Berlín— al 1,32% en 2021.

Sin embargo, el estallido de la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania marcó un cambio en el escenario.

Pocos días después de que las tropas rusas iniciaran la ofensiva el 24 de febrero de 2022, el canciller alemán Olaf Scholz anunció una inversión de 100.000 millones de euros en defensa.

En una reunión extraordinaria realizada en el Bundestag, declaró que el mundo entró en “una nueva era” con la invasión a gran escala de Rusia en el territorio ucraniano.

Junto con ello, advirtió en la necesidad de “poner límites a belicistas como (el mandatario ruso) Vladimir Putin”.

El esperado sucesor de Scholz, Friedrich Merz, fue quien impulsó la histórica medida de marzo de 2025.

En un discurso, el líder conservador aseguró que Alemania había sentido “una falsa sensación de seguridad” durante la última década y anticipó que la decisión tomada por el Parlamento “no puede ser nada menos que el primer gran paso hacia una nueva comunidad europea de defensa”, la cual también incluirá a países que “no son miembros de la Unión Europea”.

Después de que se aprobara la medida, el militar con mayor rango del país, el general Carsten Breuer, declaró a la BBC que el aumento del presupuesto de defensa es esencial para Alemania , ya que presumen que la agresión rusa no se va a detener en Ucrania.

“ Estamos amenazados por Rusia . Estamos amenazados por Putin. Debemos hacer lo que sea necesario para evitar eso”, dijo la autoridad militar, para luego agregar que la OTAN debería prepararse para un posible ataque en un plazo de cuatro años.

En este sentido, Breuer agregó: “No se trata de cuánto tiempo necesito, sino más de cuánto tiempo nos va a dar Putin para prepararnos”.

“Y cuanto más pronto nos preparemos, mejor”.

La amplia inversión de Rusia en armas y equipamiento, así como su capacidad para efectuar ciberataques y actos de sabotaje, además de la retórica del Kremlin, forman parte de “una combinación realmente peligrosa”, afirmó Breuer.

“Al contrario que el mundo occidental, Rusia no piensa en casillas. No se trata de paz y de guerra, es un continuo: empecemos con lo híbrido, luego escalar, luego regresar. Esto es lo que me hace pensar que enfrentamos una amenaza verdadera”.

Pero, además de la invasión rusa, el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos también es un factor que trae preocupaciones.

Según un sondeo de la firma de análisis de datos YouGov, el 79% de los alemanes considera a Putin como “muy” o “bastante” peligroso para la paz y la seguridad europeas, mientras que un 74% dice lo mismo en relación a Trump.

Dicha encuesta se hizo después de que el vicepresidente estadounidense JD Vance diera un discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich, en el que criticó a las democracias europeas y las acusó de suprimir la libertad de expresión.

En una entrevista realizada en marzo, Merz se refirió al temor de que Estados Unidos abandone su compromiso histórico de contribuir a la defensa de sus aliados europeos.

Enfatizó que las tensiones internacionales han aumentado en el último tiempo y destacó que “por eso es que tenemos que actuar rápido”.

En los primeros meses de su gobierno, la administración Trump ha criticado fuertemente a sus aliados por no invertir más en defensa, mientras que también ha mostrado una postura más bien conciliadora hacia Rusia.

Pese a que Alemania ha tomado medidas para volver a rearmarse, sus líderes militares sostienen que los esfuerzos actuales no son suficientes.

Cuándo y por qué Alemania empezó a reducir su gasto en defensa

El investigador de AthenaLab y exoficial del Ejército de Chile, Marcelo Masalleras, dice a La Tercera que Alemania entró en una dinámica de desmilitarización después de la Segunda Guerra Mundial.

“Su sociedad estaba muy impactada por lo que había pasado en la Segunda y también en la Primera Guerra Mundial. A esto hay que sumarle que el país fue ocupado por un lado por los soviéticos y, por otro, por los Aliados. Y agreguemos que Alemania Occidental se hizo parte de la OTAN. Entonces, hubo un incentivo muy fuerte para la desmilitarización, aunque al frente todavía estaba la amenaza comunista soviética”.

“Cuando cae el Muro de Berlín y se desintegra la Unión Soviética, la sensación de alivio fue tremenda, pero también se entró en esta dinámica de continuar con la idea de la desmilitarización”.

Con el paso de los años, el gasto en defensa de Alemania empezó a disminuir progresivamente. En 1963, este correspondió a un 4,9% de su PIB, mientras que en 2005 llegó a un 1,1%, según los datos del Banco Mundial.

Desde ese último año hasta 2021, la entonces canciller Angela Merkel enfocó su liderazgo principalmente en las relaciones comerciales y la diplomacia. El país confió en las garantías de seguridad que le otorgaba ser miembro de la OTAN.

Sin embargo, a pesar de sus vínculos comerciales, Rusia desencadenó su invasión a gran escala en Ucrania el 24 de febrero de 2022, proceso que continuó a la anexión de Crimea que se había efectuado ocho años antes.

“La relación económica en la cual descansó la política exterior de Angela Merkel se derrumbó” ese día, comenta Masalleras.

Aquello trajo consigo que se intensificara la percepción de inseguridad de parte de Alemania hacia Rusia y el Kremlin.

“Los países bálticos y Polonia particularmente ya la tenían desde hace tiempo, pero los líderes alemanes no lo percibieron de la misma manera. Estaban en esta idea de que las relaciones económicas y el interés iban a primar sobre otros asuntos en cuanto a su relación con Rusia y Putin”.

“Putin no es confiable para el establishment alemán de hoy. Lo era hace cinco años atrás, pero ahora no lo es en lo más mínimo”, agrega el exoficial.

Por qué Alemania decidió volver a rearmarse

La invasión a gran escala de Rusia en Ucrania es uno de los factores principales de por qué Alemania ha optado por tomar nuevas medidas para incrementar su gasto en defensa.

“Para Europa en general, y en este caso Alemania, Rusia no se va a detener en Ucrania (...) Está la sensación de que ese fue un primer paso y de que quieren ampliar sus fronteras o áreas de influencia”, explica Masalleras.

“Porque por lo demás, para los alemanes y los europeos en general, Rusia ya está en confrontación con ellos. Lo que pasa es que no es directa y militar, pero sí en otras esferas, como en el ciberespacio. Ellos han manifestado que hay acciones de sabotaje y espionaje que están afectando los intereses de Alemania”.

Uno de los casos de los que se ha acusado a agentes rusos es de la organización de un complot para atentar contra Armin Papperger, el CEO de Rheinmetall, una compañía alemana que fabrica armas y que ha facilitado equipamiento a Ucrania.

También se acusa que Rusia ha intervenido en las elecciones alemanas y que ha afectado a sus sistemas económicos.

Muchas de estas acciones podrían clasificar en lo que el investigador de AthenaLab describe como una “zona gris bajo el umbral del uso de la fuerza” militar.

Sin embargo, a pesar de las medidas que ha tomado Alemania para incrementar su gasto en defensa, el país se enfrenta a una serie de desafíos.

Un informe presentado en marzo por la comisionada de las Fuerzas Armadas, Eva Högl, estableció que la Bundeswehr —las fuerzas alemanas— tenía “muy poco de todo”, desde municiones hasta efectivos. Además, determinó que poseía cuarteles en mal estado.

El documento, que fue presentado ante el Parlamento, estimó que solo para renovaciones se requiere un presupuesto de unos 72.000 millones de dólares.

Según datos rescatados por Deutsche Welle, la Bundeswehr cuenta con unos 181.000 soldados, lo que es considerablemente menor que el objetivo que tenían de llegar a 203.000.

Aún así, el general Breuer tiene ambiciones mayores. Aseguró que el país necesita contar con 100.000 efectivos más para defenderse óptimamente a sí mismo y al flanco oriental de la OTAN. Esto se traduciría en un total de 460.000 incluyendo a reservistas.

Dijo que conseguirlo sin un modelo de conscripción será una tarea más que compleja.

“No tenemos que definir ahora qué modelo los reclutará. Para mí solo importa que reclutemos soldados”, afirmó a la BBC.

El analista internacional y académico de la Universidad de Valparaíso, Guillermo Holzmann, dice a La Tercera que “la posición de Alemania es bien delicada, porque ha ido perdiendo predominancia en su rol de ser el gran articulador de las capacidades económicas y financieras de Europa”.

“Y tiene que mantener esa capacidad de recuperación, pero también prepararse para algo de lo que no están totalmente convencidos de que vaya a suceder en relación con Rusia en términos confrontacionales”.

Qué desafíos plantea la administración Trump para Alemania y los aliados europeos

En los primeros meses desde que regresó a la Casa Blanca, Trump ha criticado a sus aliados europeos por no invertir lo suficiente en defensa, mientras que su política exterior de “Estados Unidos primero” ha puesto en duda cuál sería el nivel de involucramiento que el país norteamericano tendría en un potencial conflicto.

A esto se le suma que ha mostrado una postura más bien conciliadora con el Kremlin en cuanto a la guerra en Ucrania.

El investigador de AthenaLab comenta: “Dentro de las normas que la OTAN tiene para los países integrantes está que, idealmente, tengan un gasto en defensa que sea del orden del 2% de su PIB. Y gran parte de los países europeos, en las primeras dos décadas de este siglo, estaban lejos de eso”.

“Por eso las fuerzas se habían reducido, se habían deteriorado y estaban invirtiendo poco en innovación. Estaban bajo el paraguas de Estados Unidos. Y hay áreas de los sistemas militares en los que descansan casi fundamentalmente en Estados Unidos, como son algunas capacidades para las Fuerzas Aéreas y la defensa antimisiles”.

Bajo esa premisa, la administración Trump y sus altos funcionarios han acusado a Europa de obtener seguridad —y poder invertir en beneficios sociales— a costa de los impuestos de los estadounidenses.

Desde la perspectiva del abanderado republicano, los aliados europeos han descansado en los esfuerzos de Estados Unidos.

“Esta disrupción de Donald Trump ha obligado a los países de la OTAN a incrementar el gasto en defensa, los ha empujado (...) El mensaje es: ‘Yo me estoy concentrando en China, que es mi principal adversario. Ustedes, los europeos, preocúpense de su seguridad’”.

Hasta el momento no los ha abandonado, dice Masalleras, ya que Estados Unidos todavía es miembro de la OTAN.

No obstante, su postura sí “ha cambiado prioridades” en Europa.

“Esto ha sido visible en Reino Unido. En Francia, que ha tratado de tomar un mayor rol de liderazgo y ha comprometido su capacidad nuclear (...) Y en Alemania, que ha incrementado su gasto militar”, ejemplifica el exoficial.