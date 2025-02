Por qué Elon Musk lleva a sus hijos a su trabajo y algunos actos públicos

El magnate Elon Musk tiene una vida privada bastante hermética, no obstante, nunca deja de estar en el foco, por lo que, hasta ahora, se sabe que tiene al menos 12 hijos con distintas mujeres. Y uno de ellos, X Æ A-Xii Musk, también conocido como Lil X, de 4 años, quien ha aparecido en distintos eventos con su padre.

Y más que todo en el último tiempo, desde que el multimillonario adquirió un papel importante en el nuevo gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, al ser nombrado director del Departamento de Eficiencia Gubernamental.

En este contexto, el niño Lil X ha aparecido cada vez más en las cámaras junto a su padre algo que, según algunos analistas, tiene que ver con un mensaje que quiere comunicar el magnate.

Por qué están los hijos de Elon Musk en sus apariciones públicas

“La inclusión de los niños en muchas apariciones públicas es, en gran medida, un movimiento político o una jugada política para hacerle parecer un poco más afable y adoptar un enfoque humano sobre cómo el público lo ve”, explicó a la BBC Kurt Braddock, profesor de comunicación pública de la American University .

La semana pasada, el niño de 4 años, X Æ A-Xii, apareció en el Despacho Oval de la Casa Blanca, una aparición que, según el académico, es “poco inusual”, pero también “intencional”.

“Creo que hay un poco de estrategia aquí: intentar llamar la atención sobre algunas cosas y al mismo tiempo desviar la atención hacia otras“, aseguró.

Por su parte, el consultor de comunicación estratégica Jon Haber , que ha trabajado en campañas presidenciales y actualmente enseña en la Universidad de Harvard, coincidió en que la inclusión de los hijos de Musk en sus apariciones son “beneficiosas para Trump”.

“Para Trump, cuanto más caos, cuanto más inunda la zona, menos puede centrarse la gente. El caos le funciona”.

Pero no a todos les gusta que expongan a los niños: Grimes , la expareja de Elon Musk y madre de X, dijo que “no debería estar en público de esta manera. No llegué a verlo… pero me alegro de que se haya mostrado educado”.

En otra ocasión, en un artículo de Vanity Fair , la mujer aseguró que “pase lo que pase con los asuntos familiares, creo que los niños tienen que mantenerse al margen y X está ahí fuera. Creo que Elon lo ve como un protegido y lo lleva a todas partes…”.

La relación de Elon Musk con sus hijos

Desde los inicios de la fama de Elon Musk, sus hijos han sido un brazo potente en su vida y estrategia. En los eventos de Tesla, siempre se veía a sus niños corriendo por los pasillos y jugando, según explicaron desde la BBC.

Su presencia hacía que estas reuniones fueran más distendidas y alegres.

Y Elon Musk ha hablado abiertamente sobre sus hijos con la prensa y en redes sociales. Por ejemplo, sobre X, dijo que es un “ser humano de apoyo emocional”.

Según el autor de la biografía de Musk, Walter Isaacson , el magnate está “profundamente comprometido y casi obsesionado” con sus hijos, aseguró en el podcast The Diary of a CEO.

“Con sus propios hijos, sus amantes, sus esposas, hay la misma intensidad en todo lo que hace (...) Siempre le gusta tener a alguno de sus hijos cerca. Siempre le gusta tener un compañero, pero eso no significa que le guste la tranquilidad”.

Pero esa relación cercana no la tiene con todos: Musk tiene una hija transgénero, Vivian Jenna Wilson, quien adoptó el nombre de su madre (Justine Wilson) y aseguró que no quiere tener algo que ver con su padre.

En una ocasión, Musk aseguró que había “perdido a su hijo” debido a que había cambiado su género, y culpó al “virus de la mente woke”.