Por qué Ibai Llanos está perdiendo la visión de un ojo.

Si de creadores de contenido se trata, Ibai Llanos es una de las figuras más reconocidas en los últimos años. Su estilo a la hora de transmitir sobre videojuegos y deportes electrónicos en plataformas como Youtube o Twitch hicieron que el español de 28 años se convirtiera poco a poco en uno de los referentes en esa industria.

Para el influencer no es extraño comunicarse frecuentemente con sus seguidores y hablar abiertamente sobre algún evento que ocurra en su vida. De hecho, se ha sincerado en varias ocasiones sobre su propia salud: desde hace al menos 6 años sufre de un problema que ha afectado gran parte de la visión de su ojo izquierdo.

La pérdida de visión de Ibai Llanos

En marzo de 2022, mientras realizaba transmisión en Twitch por un torneo de Call of Duty, Llanos dio detalles de este problema ocular. Todo inició cuando en medio de la partida el streamer recibió varios mensajes de sus seguidores por el chat, quienes le advirtieron que no había visto un detalle muy clave dentro del juego.

Fue ahí cuando el streamer confesó que sufría una ceguera parcial del 90% de su ojo izquierdo, con la que ha tenido que aprender a convivir por lo menos desde el 2017. “Yo decía que era lo típico por culpa de la pantalla, lo que muchos habréis pensado. Estoy ciego, necesito gafas”, dijo el español más tarde.

La sorpresa llegó cuando fue a la consulta de un especialista para ver qué ocurría. Ahí el doctor le explicó que si bien no veía de un ojo, su vista era “perfecta”. “Significa que estás perdiendo la vista probablemente por algo que tienes en el cerebro o por un problema que puedes tener en otro sitio. Es una movida no ver de un ojo y que no sea un problema ocular”, le mencionó el oculista a Llanos.

El reconocido streamer, nacido en Bilbao, decidió someterse a varias pruebas médicas para poder descubrir lo que había motivado su enfermedad y en qué estado estaba. Inicialmente se pensó que podría haber sido una consecuencia de un herpes ocular que lo afectó en su infancia, pero aún hay dudas sobre la causa real. Además, tenía que enfrentar la posibilidad de que esta ceguera se extendiera a su ojo derecho.

Llanos también ha relatado que si no fuera por un suscriptor, no hubiera ido al médico para ver lo que le sucedía. “Es increíble cómo es la vida”, dijo.

A pesar de que en general esta ceguera parcial no le ha impedido seguir adelante con su trabajo en las plataformas digitales, Llanos reconoció hace pocos meses que de vez en cuando influía en leer o jugar. Por todo lo anterior, ha pedido a sus millones de seguidores que esto no sea motivo de molestia durante las transmisiones, al tratarse de “un problema bastante serio”.

En abril de este año, reveló al público una afortunada noticia relacionada a su salud. Tras otras pruebas, los médicos identificaron que aunque no va recuperar la visión de su ojo izquierdo, esto no se expandirá hacia el derecho. También se ha descartado la posibilidad de que se tratara de un tumor.

“Está todo controlado. Me han descartado todo lo más grave posible, pero hay una realidad, del ojo izquierdo no veo ni una mierda. Eso sí que está confirmado, yo del ojo izquierdo veo un 10%, eso no lo voy a recuperar en la vida. Pero al parecer el ojo diestro lo tengo sano, lo tengo bien”, mencionó Llanos.

“Esa posible degeneración que podía tener en un futuro que me podía ocasionar quedarme ciego o prácticamente sin vista, al parecer está bastante controlada gracias a la máquina que no me hace generar apneas del sueño”, agregó.