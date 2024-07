Cuando una persona está soltera por mucho tiempo, a su alrededor se comienza a pensar que algo está mal con ella. Quizás tiene muchas inseguridades, o simplemente hay algo en su carácter que le dificulta encontrar pareja y mantener una relación. Además, es común que se crea que ese soltero o soltera lleva una vida triste.

Pero eso no siempre es así. Una investigación —publicada en el Journal of Personality— encontró que hay quienes no necesitan tener una pareja al lado para ser felices y prósperos.

De hecho, en el mundo cada vez hay más personas solteras. Sin ir más lejos, el 51% de los chilenos y chilenas reportó no tener pareja, según una encuesta de la consultora GfK de 2020. Es decir, más de la mitad de Chile estaría solo.

¿Puedo ser feliz estando solo o sola?

Y es que hay quienes priorizan sus carreras y metas personales antes que buscar el amor. Pero también está el factor de que, en el contexto del mundo actual y la tecnología, conseguir una cita y mantener el interés de un otro se ha convertido en todo un desafío.

Entonces la pregunta es: ¿Esa mitad de Chile es infeliz solo por no tener pareja? ¿Es posible alcanzar la felicidad plena, estando soltero a largo plazo? Esto es lo que dice la ciencia.

Estudio revela si se puede ser feliz estando soltero o soltera

Según los investigadores y psicólogos encargados del estudio, en un artículo de The Conversation aseguraron que existe una “teoría del apego sobre las relaciones” que ‘cataloga’ a las personas y la forma en la que se relacionan con sus parejas o pretendientes amorosos.

Esta sugiere que las relaciones que mantenemos con los demás están determinadas por nuestros niveles de ansiedad y evitación. Hay tres tipos de apego:

Apego ansioso: las personas se sienten inseguras y están preocupadas por el abandono de sus parejas.

Apego evitativo: las personas evitarán la incomodidad y la cercanía con sus parejas.

Apego seguro: reportan menos niveles de ansiedad y evitación. Tienen seguridad y confianza en sí mismas y con sus parejas.

Sabiendo lo anterior, el grupo de psicólogos realizó una investigación con 482 personas solteras y jóvenes y 400 solteros mayores. Fue así cómo encontraron que el 78% de los solteros cabían en la categoría de ‘inseguros’, mientras que el 22% sí tenía características de tener apego seguro.

También encontraron que el 37% de los solteros “ansiosos” se preguntan demasiado si los demás los aman y les preocupa ser rechazados. Este grupo, suele ser el que tiende a estar más preocupado por estar soltero: “Tienen una autoestima más baja, se sienten menos apoyados por sus seres queridos y tienen algunos de los niveles más bajos de satisfacción con la vida”.

Por su parte, los solteros “evitativos” tienen menos interés en tener una relación romántica y parecieran estar satisfechos con la soltería. No obstante, tienen menos amigos y relaciones cercanas, menor sensación de tener un significado en la vida y son menos felices.

Sin embargo, los solteros “seguros” son felices con su soltería, tienen una mayor cantidad de relaciones no románticas y mejores relaciones con familiares y amigos. “Satisfacen sus necesidades sexuales fuera de las relaciones románticas y se sienten más felices con su vida en general”.

Es decir, los resultados apuntaron a que sí se puede ser feliz estando soltero, pero todo depende de qué tipo de apego tienes (ansioso, evitativo o seguro).

“Nuestros hallazgos resaltan que muchas personas solteras son seguras y prósperas, pero también que se puede trabajar más para ayudar a las personas solteras inseguras a sentirse más seguras para fomentar la felicidad”, escribieron los autores.