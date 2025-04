Qué trae The Last of Us Complete, el verdadero mundo postapocalíptico que inspiró la serie de Pedro Pascal

Qué trae The Last of Us Complete

Los anuncios de la saga The Last of Us no se detienen en abril y, de cara al fin de semana, Naughty Dog y PlayStation anunciaron la publicación de la colección completa de este título exclusivo de PlayStation 5 .

Se trata del lanzamiento de The Last of Us Complete, un pack de dos videojuegos en uno basados en el universo creado por Neil Druckmann y Bruce Straley, que inspiró la serie de Max protagonizada por Pedro Pascal.

Disponible a partir de hoy en la consola PS5, The Last of Us Complete permite a los jugadores experimentar tanto The Last of Us Part I como The Last of Us Part II Remastered en un solo paquete.

Pensado para PS5

Naughty Dog recreó The Last of Us Part I desde cero específicamente con la potencia de la PlayStation 5 en mente, con soporte completo para el control DualSense, audio 3D y muchas otras características.

The Last of Us Parte II Remastered permite no solo jugar una edición mejorada de la secuela, sino también sumergirte detrás de escena con horas de comentarios y agregados como Lost Levels, el modo estilo roguelike No Return, Guitar Free Play y otros.

The Last of Us Complete permite que sea más fluido recorrer la historia completa del juego en PS5, ya sea que hayas jugado ambos títulos, apenas uno o aún no te hayas sumergido en el mundo de Joel, Ellie y el resto de personajes.

Como dato, si tienes una suscripción de PlayStation Plus Extra o Deluxe podrás jugar sin costo extra The Last of Us Part I .