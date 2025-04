Qué pasará en la segunda temporada de The Last of Us, según la cronología del juego

La espera de los fanáticos de The Last of Us está muy cerca de llegar a su fin. La icónica serie basada en el videojuego de Naughty Dog, muy elogiada por la crítica, estrenará su segunda temporada el próximo 13 de abril , luego de dos años de que debutara en la pantalla.

Esta temporada, cuyos episodios se estrenarán cada domingo a las 21:00 horas por HBO, tiene varias diferencias con respecto a la primera. Si antes se adaptó todo el primer juego, en esta oportunidad la entrega se centrará exclusivamente en una parte del juego. Además, solo tendrá siete capítulos, lo que harña que sea una temporada más breve.

Según ha explicado el cocreador de la serie, Craig Maizin, esa decisión se debe a que “el material de la historia que obtuvimos de la Parte II del juego es mucho más que el material de la historia que estaba en el primer juego”.

Más allá de eso, la historia protagonizada por Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) promete ser más emocionante y conflictiva que nunca.

Esto es lo que debes saber sobre la segunda temporada de The Last of Us, según el videojuego.

Qué pasará en la segunda temporada de The Last of Us

Los acontecimientos de la segunda temporada The Last of Us se desarrollan cinco años después de la última vez que se vio a Joel y Ellie, cuando él toma una controversial decisión para salvarla de los científicos que pretendían crear una cura para el cordyceps.

Tras el salto temporal, ambos residen en una comunidad en Jackson, Wyoming, donde llevan una vida normal. Eso sí, en un mundo que ha sido afectado por la infección zombi, esa tranquilidad no puede durar demasiado.

Joel en The Last of us 2.

A pesar de que logran tener nuevos amigos en su nuevo hogar, la relación entre los protagonistas se vuelve un poco más tensa. Ellie, por su parte, ya no es la niña que solía ser, y eso es algo que Joel no se toma demasiado bien.

A medida que transcurre la historia, un evento desatará que Ellie se obsesione con la idea de buscar venganza, lo que la impulsará a realizar actos un poco cuestionables. Dina (Isabela Merced), su pareja en el videojuego, también desempeñará un rol esencial en la evolución de Ellie durante esta entrega.

Abby Anderson (Kaitlyn Dever), una joven soldado que arrastra un conflicto con Joel y Ellie, será otro de los personajes claves durante esta temporada. Su arribo a la comunidad de Jackson amenazará la estabilidad que la pareja construyó paulatinamente en el sitio.

A pesar de que Abby puede ser considerada como la “villana” de la historia, su personaje también consigue derribar ciertos prejuicios y explora la idea que el bien y el mal no son tan absolutos.

Los sitios donde transcurre esta entrega también cambian. Si en el primer juego los eventos se desarrollan en varias ciudades estadounidenses, el segundo tiene como escenario clave a Seattle, ciudad azotada por el apocalipsis zombi.

Ellie en The Last of Us 2.

Confirman tercera temporada de The Last of Us

Los creadores de la serie han señalado que The Last of Us Part II es un proyecto mucho más extenso que el primero, por lo que es necesario dividir la historia en varias temporadas.

Y a pocos días del lanzamiento de la segunda temporada, HBO confirmó que la serie dramática será renovada para una tercera.

“Abordamos la segunda temporada con el objetivo de crear algo de lo que pudiéramos estar orgullosos. El resultado final ha superado incluso nuestras metas más ambiciosas, gracias a nuestra continua colaboración con HBO y al impecable trabajo de nuestro inigualable elenco y equipo. ¡Esperamos continuar la historia de The Last of Us con la temporada 3!”, señaló Mazin en un comunicado.

Mientras que Neil Druckmann, también cocreador de la serie, explicó que “ver a The Last of Us cobrar vida con tanta belleza y fidelidad ha sido un momento culminante en mi carrera, y estoy agradecido por el apoyo entusiasta y abrumador de los fans”.