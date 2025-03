Pedro Pascal baila al ritmo de la música en nuevo anuncio de Apple.

El actor chileno Pedro Pascal , conocido por producciones como The Last of Us, The Mandalorian y Narcos, nuevamente está en el centro de atención de las redes sociales.

En esta ocasión no es debido a su habilidad en la actuación, sino que más bien por demostrar que también tiene desplante en el baile en una nueva publicidad que el gigante tecnológico Apple lanzó esta semana.

La pieza, dirigida por el cineasta estadounidense Spike Jonze y que fue titulada Someday, muestra a un desolado Pascal que consigue danzar al ritmo de la música y transformar su entorno gracias a los AirPods 4 con cancelación activa de ruido.

Cómo es el anuncio de Pedro Pascal para Apple

El anuncio publicitario, que tiene una duración de más de cinco minutos, inicia con una escena bastante melancólica: Pascal camina por las calles nevadas de Nueva York, justo después de haber terminado una relación amorosa.

Mientras avanza sin rumbo, el intérprete, completamente deprimido, se pone sus auriculares y comienza a escuchar El conticinio del artista español Guitarricadelafuente.

De pronto, Pascal se recuerda a sí mismo en un día soleado, vistiendo ropa de verano y charlando con amigas.

Apenas activa la cancelación de ruido de los auriculares, colores vívidos como el rojo, amarillo y naranja, inundan cada rincón de la escena. En ese instante ya no suena de fondo El conticinio de Guitarricadelafuente, sino que el pegadizo single Perfect de Sam I junto a Sia, Tropkillaz, Bia y MC Pikachu.

Es ahí también cuando Pascal saca sus mejores pasos acompañado de un grupo de bailarines. La coreografía que sigue es de Tanisha Scott, quien ha colaborado con artistas como Rihanna y Beyoncé.

Someday viene a ser el segundo corto de Apple dirigido por Spike Jonze, director de películas como Her y Dónde viven los monstruos. Esto, ya que en 2018 también fue el responsable de Welcome Home, que tuvo como protagonista a FKA Twigs.

Cómo son los AirPods 4 de Apple

Los AirPods 4, que salieron al mercado en septiembre del año pasado, es la línea de auriculares más avanzada que la empresa de la manzana ha estrenado hasta ahora. Existen dos versiones: con y sin cancelación activa de ruido.

Según describen desde Apple , el modelo que cuenta con cancelación activa de ruido es capaz de reducir en gran medida el ruido ambiental, lo que contribuye a tener “una experiencia auditiva inmersiva”. El nivel de esa opción se puede ajustar dependiendo del entorno donde el usuario se encuentre.

En septiembre del año pasado, Apple lanzó los AirPods 4.

El dispositivo también tiene la ventaja de que mejora la calidad de las llamadas al disminuir considerablemente el ruido externo y destacar la voz de los usuarios. Al ser de clasificación IP54, es resistente a factores como el polvo, agua y sudor.

Su precio es de $209.000, señala el sitio web de Apple.