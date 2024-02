Cuál es el método de Pedro Pascal para aprenderse sus diálogos

El actor chileno Pedro Pascal fue aclamado a lo largo de todo el 2023 por todas las producciones significativas que protagonizó, entre ellas, The Last of Us, donde encarnó a Joel Miller.

Ahora, el intérprete nacional confesó qué es lo que ha tenido que incorporar en su trabajo diario para poder aprenderse sus guiones.

Durante una reunión para recaudar fondos de SAG.AFTRA por medio de la plataforma Youtube, Pascal conversó junto a otras figuras importantes de la industria, como Kieran Culkin, Billy Cudrup y Matthew Macfadye.

En la instancia los actores se refirieron a las nominaciones que recibieron en los SAG Awards, que tendrán lugar el próximo 24 de febrero. Allí fue que, de pronto, el chileno dio a conocer la curiosa estrategia que practica para memorizar sus libretos.

Cómo es el método de Pedro Pascal para aprenderse los guiones

Según se aprecia en el registro del encuentro, en medio de la conversación Pascal comenzó a buscar su libreta.

Una vez que la tuvo en sus manos, enseñó frente a la cámara una hoja donde aparecían múltiples letras separadas por líneas y que se asimilaba a una sopa de letras.

“Les mostraré un ejemplo psicótico y físico que tengo que hacer para aprender mis líneas. Básicamente soy el Unabomber”, aseguró el chileno.

Pedro Pascal y su técnica para memorizar.

Poco después Pascal empezó a explicar en qué consistía el método de aprendizaje. Básicamente, cada letra era el inicio de una palabra que debía decir, mientras que la organización era por columnas.

“Creo que es una manera muy tediosa de obligarte a aprender una línea sin tener muchas opciones para elegir. Ni siquiera es algo artístico, realmente es una manera muy técnica que tuve que adquirir debido a experiencias terribles por olvidar mis líneas”, concluyó.

La técnica que realiza el próximo intérprete de Reed Richards en Los 4 Fantásticos parece no ser tan común, pues sus colegas se mostraron impactados cuando lo escuchaban.