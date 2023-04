“¿Pero qué le pasa a la gente que le gusta en un viejo como yo? No entiendo, qué ha pasado culturalmente, cómo puede pasar todo esto”, dijo Pedro Pascal, el actor chileno que se robó el corazón de millones, tras su trayectoria y recientes apariciones en The Last of Us y The Mandalorian.

Y es que su imagen empezó a aparecer por todas partes e incluso lo catalogaron como “el novio de Internet”. Poco sabía Pascal que incluso el Observatorio ALMA, ubicado en el Desierto de Atacama y que investiga sobre los orígenes cósmicos de la vida en la Tierra, le dedicaría una publicación -quizás como una indirecta- comparándolo con algunos de los fenómenos más maravillosos del universo.

La fiebre de Pedro Pascal llega al espacio: Observatorio ALMA comparó al actor con fenómenos del universo

Pedro Pascal como imágenes de ALMA

Según el color de su outfit, la cuenta del observatorio lo asoció con distintos fenómenos que suceden en el espacio, como un agujero negro que luce naranja y una estrella de neutrones explosiva verde.

El particular color rosado que se vio en el complejo molecular de la nube de Orión -2 también lo compararon con Pascal vistiendo un terno rosado y el celeste vivo de la Galaxia Telaraña con el actor luciendo una camisa del mismo color.

No podían dejar atrás la estrella HD 53143, una fotografía que dejó a la vista su particular color naranja oscuro, al igual que el tono de una fotografía que se tomó Pascal frente a un espejo.

Finalizaron con una preciosa fotografía del cúmulo de estrellas g286.21 que regaló a la humanidad un color morado intenso, al igual que una camisa de “Pedrito”, como le gusta que le llamen, en una imágen donde está sonriente.

“Awwww, Pedrito es de otra galaxia”, escribió una fanática sobre la publicación del Observatorio ALMA. “¡Qué linda manera de acercar a todos con esta ciencia tan compleja e interesante!”, comentó otra usuaria.

“No sabía que necesitaba este post. Gracias. Este es el camino” y “Lo más lindo del universo”, se lee en los comentarios.