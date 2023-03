La historia de Bella Ramsey, la actriz no binaria que sufrió anorexia y que protagoniza The Last of Us con Pedro Pascal

Bella Ramsey (19) era apenas una niña cuando debutó en la televisión como parte del elenco de Game of Thrones en 2016. Tenía 11 años y su rutina era un viaje constante entre el colegio y los sets de grabación. Un minuto era una alumna como cualquier otra y, al siguiente, se convertía en el imponente personaje de Lady Lyanna Mormont.

Pero a pesar de que estaba siendo testigo de cómo sus sueños más profundos se cumplían, no podía compartir su alegría con el resto de sus compañeros. Si filtraba información sobre los nuevos capítulos, incluso accidentalmente, podía traducirse en un golpe para su prometedora carrera.

“Todos estaban intrigados por lo que estaba haciendo y querían saber de qué se trataba, pero no me dejaban contarle a nadie, especialmente porque Lyanna era un papel nuevo”, contó por aquella época a The Evening Standard, “no se lo tomaron bien (...) intenté explicar que había firmado un acuerdo de confidencialidad y que no lo hacía para hacerme la importante, pero cuando me vieron en el show, me volví popular por todas las razones equivocadas”.

Su talento rápidamente llamó la atención de los productores más importantes de la industria, mientras que los críticos de medios especializados como The Hollywood Reporter la calificaron como “la estrella revelación” del programa.

Asimismo, los fanáticos de Game of Thrones esperaban cada episodio para ver sus intrigantes expresiones faciales, un aspecto que —en ese momento— aún le generaba inseguridades.

Bella Ramsey como Lady Lyanna Mormont. Foto: Game of Thrones.

“Cuando me veía, pedía que por favor apagaran la televisión. No podía evitar pensar que debí haberlo hecho mejor o que no tendría que haber puesto alguna cara”, contó a The Guardian por esos años.

Si bien, Ramsey se estaba haciendo un nombre de la mano de Mormont en la serie de HBO, aquello también trajo sus dificultades.

Ya famosa y reconocida, optó por estudiar a través de clases en línea, una decisión que se gatilló después de que un profesor se burlara de ella frente al resto de sus compañeros. Cabe destacar que en ese entonces todavía no empezaba la pandemia del Covid-19.

Según declaraciones reunidas por Infobae, la actriz dijo que así “baja la presión de los pares y el deseo que todos tenemos de encajar, entonces te permite ser quien eres realmente y te deja espacio para hacer las cosas no académicas que amas”.

Bella Ramsey. Foto: Charlotte Hadden / The New York Times.

“Para mí es una de las mejores cosas para las que puede usarse internet”, añadió.

Ese era solo el comienzo de lo que vendría después.

Bella Ramsey, la actriz no binaria que sufrió anorexia y que protagoniza The Last of Us

La actriz —nacida el 30 de septiembre de 2003 en Nottingham, Reino Unido— inició su camino en el mundo del teatro cuando era una infante. Siendo una pequeña, entró al programa The Television Workshop de dicha ciudad, el cual ha preparado a destacados nombres como Samantha Morton, Felicity Jones y Vicky McClure, entre otros, y que le abrió paso a participar en el casting de Game of Thrones, en donde sorprendió a los realizadores de la plataforma de streaming.

Ahí brilló mucho más que en el colegio. En sus palabras rescatadas por el citado medio, “actuar te pone en un lugar en donde nadie te juzga, es la oportunidad de ser otra persona (...) cada toma es una chance para cambiar”.

Bella Ramsey. Foto: Game of Thrones.

Y precisamente, Ramsey ha cambiado muchas veces en sus múltiples trabajos, más que la mayoría de sus colegas a los 19 años.

Ha pasado por producciones como The Worst Witch, Hilda, His Dark Materials, Becoming Elizabeth, Catherine Called Birdy, y este año se estrenó la aclamada The Last of Us, programa basado en el videojuego homónimo y en donde comparte protagonismo junto al chileno Pedro Pascal, en una historia que los posiciona en un ambiente postapocalíptico.

Pese a que hoy goza de una fama explosiva, su camino no ha sido nada fácil.

No solo porque antes de que se lanzara The Last of Us numerosos usuarios de redes sociales la criticaron por no parecerse físicamente al personaje de Ellie en la obra original —”cada nuevo comentario era más doloroso que el anterior”, dijo a GQ— , sino que también, porque en 2017 fue diagnosticada de anorexia, un padecimiento que se sumó a previas complicaciones alimentarias.

Bella Ramsey. Foto: The Last of Us.

Así lo confirmó ella misma públicamente en el Día de la Salud Mental de 2018.

“Uno de los grandes objetivos de las sesiones de terapia que hice fue tratar de identificar qué fue exactamente lo que originó mi problema. La verdad es que nunca llegamos al fondo de la cuestión y creo que es lo mismo que le pasa a mucha gente que lucha (...) no siempre hay respuestas, pero siempre hay una salida, una luz al final del túnel, no importa lo difusa que se vea”.

En este sentido, añadió que su fe en Jesús fue clave, ya que esta figura religiosa “jugó un papel muy importante en mi recuperación, mi familia también”.

Aquello no fue una sorpresa para sus fanáticos más acérrimos, ya que unos meses antes había declarado que iba a bautizarse y que estaba “lista para decir en público que Jesús es mi salvador”. Posteriormente, a inicios de 2023, dijo al New York Times que si bien mantiene sus creencias, su relación con ellas ahora es “mucho más tranquila”.

Bella Ramsey en un evento de promoción de The Last of Us. Foto: Bella Ramsey / The Last of Us.

Junto con ello, destacó que se considera una persona no binaria, es decir, —en sencillo— que no se identifica particularmente con el género masculino o el femenino.

“Tener un género asignado no es algo que me guste demasiado, pero no me molesta que me llamen con pronombres femeninos”, explicó, para luego recalcar que “lo que no quiero es que digan que soy una ‘mujer joven’ o una ‘mujer joven y empoderada’, porque realmente no soy eso”.

Su cercana amistad con Pedro Pascal

A finales de 2022, La Tercera asistió a una conferencia en la que el elenco de The Last of Us conversó acerca del nuevo estreno de HBO.

En dicha oportunidad, Bella Ramsey y Pedro Pascal se mostraron cercanos y risueños, mientras revelaban detalles como el hecho de que estudiaron el videojuego a escondidas, para que así el productor y guionista, Craig Mazin, no los reprendiera por desobedecerle.

Tanto dentro como fuera del set, ambos han creado una relación cercana.

Pedro Pascal y Bella Ramsey. Foto: Pedro Pascal y Bella Ramsey.

“Nuestras charlas no siempre son profundas: nos reímos mucho. Somos muy honestos y abiertos entre nosotros”, expresó ella en declaraciones reunidas por Infobae, además de añadir que el actor —quien tiene una hermana transgénero, Lux Pascal, y ha destacado por manifestar su soporte a la comunidad LGBTIQ+— ha sido “un gran apoyo”.

Y aunque Pedro Pascal figuró principalmente en la temporada 4 de Game of Thrones y Ramsey se convirtió en Lady Lyanna Mormont en la 6, hoy ambos se encuentran en el centro de las miradas como Joel y Ellie en The Last of Us, una serie que rápidamente se ha posicionó entre las tendencias y en la que el papel de la actriz no binaria juega un rol crucial.

Revisa un tráiler a continuación.