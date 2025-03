Quién era Carl Dean, el esposo de Dolly Parton que falleció a sus 82 años.

Carl Dean , esposo de Dolly Parton durante seis décadas, falleció el lunes a sus 82 años.

A través de sus redes sociales, la icónica cantante estadounidense informó el deceso de Dean.

“Carl y yo pasamos muchos años maravillosos juntos. Las palabras no pueden hacer justicia al amor que compartimos por más de 60 años. Gracias por sus oraciones y simpatía”, indicó Parton en el comunicado .

La artista y compositora dijo que se haría una ceremonia privada con la familia más cercana, y pidió respeto y privacidad durante el “difícil momento”. No se reveló la causa de muerte de Dean.

Quién era Carl Dean, el esposo de Dolly Parton

Dean y Parton se conocieron en las afueras de una lavandería WishyWashy de Nashville, Tennessee, en 1964. La artista, de 18 años en ese entonces, acababa de mudarse a la capital del country para perseguir una carrera musical.

“Después de poner mi ropa en la lavadora, empecé a caminar por la calle, mirando a mi recién nacido, y un tipo me gritó y yo le hice señas con la mano. Como soy del campo, hablé con todo el mundo. Y él se acercó y, bueno, era Carl, mi marido”, reveló Parton en una entrevista con The New York Times .

Dos años más tarde, el 30 de mayo de 1966, se casaron en una ceremonia privada en Ringgold, Georgia.

Dolly Parton y Carl Dean se conocieron en 1964, cuando ella llegó a Nashville para despegar su carrera musical.

Desde el inicio de la carrera de Parton, la figura de Dean ha causado intriga. Y es que mientras que ella se transformó en una estrella del country mundialmente conocida, él siempre prefirió mantener una vida reservada y tranquila, alejada de los reflectores, al mismo tiempo en que siguió trabajando en su negocio de pavimentación con asfalto. Más allá de eso, siempre respaldó la carrera musical de su esposa.

Dean también fue el inspirador de Jolene, el éxito que la compositora lanzó en 1973. Según revelaría Parton en entrevista con NPR , el single comenzó a gestarse por temores de infidelidad, luego de notar que una cajera de banco le coqueteaba con insistencia a su esposo.

“Ella estaba locamente enamorada de mi marido”, confesó la artista. “Y a él le encantaba ir al banco porque ella le prestaba mucha atención”. A lo largo de los años, la canción ha sido versionada por diferentes artistas, incluyendo a Olivia Newton-John y Miley Cyrus, y en diferentes idiomas.

Otro de los hits que inspiró el oriundo de Nashville fue Just Because I’m a Woman, que habla de la decepción de un hombre que se casa con una mujer que él creía que era “un ángel”.

Dean rara vez dio entrevistas a los medios y las apariciones públicas que hizo junto a Parton fueron también escasas. Esto gatilló especulaciones de que posiblemente se había separado de la artista o que incluso no existía, lo que siempre fue desmentido por Parton.

Carl Dean prefirió tener una vida tranquila y reservada.

“Mucha gente ha pensado eso a lo largo de los años, porque él no quiere ser el centro de atención en absoluto”, dijo la cantante en una entrevista con Entertainment Tonight en 2020. “Él no es así. Es una persona tranquila y reservada y pensó que si alguna vez salía a la calle con esa actitud, nunca tendría un minuto de paz y tiene razón en eso”.

La pareja vivió durante décadas en una granja ubicada en las afueras de Nashville. Nunca tuvieron hijos. Parton ha explicado en entrevistas que desde que comenzaron a salir asumieron que tendrían hijos, pero finalmente no ocurrió.

La intérprete de 9 to 5 solía decir que el motivo por el que su matrimonio funcionaba era porque ambos eran muy diferentes entre sí.