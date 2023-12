Quién es Brenda Lee y por qué su canción lidera los rankings navideños.

Cuando inicia la temporada navideña, un clásico se posiciona en el número uno de los rankings musicales: All I Want For Christmas is You de Mariah Carey. El famoso single de la artista estadounidense se ha convertido, de alguna manera, en el tema de Navidad más popular de los últimos años.

Sin embargo, este año ocurrió una curiosa situación. Y es que una canción que salió a la luz hace más de seis décadas ha estado compitiendo codo a codo con el hit de Carey. Hablamos de Rockin’ around the Christmas tree de la legendaria artista Brenda Lee, hoy de 79 años.

El tema fue estrenado por la estadounidense en 1958, cuando ella apenas tenía 13 años. Debido a su amplia presencia en TikTok, el hit navideño comenzó a ser muy escuchado en las plataformas de streaming de música y lideró el listado Hot 100 de Billboard, logrando destronar a la canción de Carey.

Cabe mencionar que, con este evento, Lee se consagró como la artista más veterana en posicionarse en el número 1 del ranking de Billboard, superando en el récord a Louis Armstrong. De acuerdo a la revista, desde 1960 que Lee no lograba tener un primer lugar.

En Spotify, Rockin’ around the Christmas tree actualmente está en las primeras posiciones de las canciones más escuchadas a nivel mundial.

Brenda Lee en el video clip de Rockin' around the Christmas tree.

Quién es Brenda Lee

Brenda Lee, cuyo nombre real es Brenda Mae Tarpley, nació en Atlanta, Estados Unidos. Desde pequeña destacó por su desplante y talento en la música, lo que la llevó a participar en concursos a corta edad. Al fallecer su padre cuando tenía solo 8 años, Lee tuvo que encargarse de sustentar económicamente a su familia, compuesta por su madre y sus dos hermanos.

En 1956, cuando alcanzaba los 11 años de edad, llegaría la primera oportunidad para la artista estadounidense: consiguió firmar con el sello Decca Records. Fue ahí cuando pudo grabar su primer single, One step at the time. Desde ahí en adelante su fama como cantante comenzaría a crecer como la espuma y su figura se elevaría a la de estrella pop, siendo incluso admirada por Elvis Presley.

A pesar de ser una adolescente, Lee destacaba y llamaba la atención por sus potentes cuerdas vocales. “Tiene la mejor voz del rock’n’roll de todas”, reconocería John Lennon en una entrevista con Rolling Stone.

Brenda Lee

Cuál es la historia del hit navideño de Brenda Lee

Rockin’ around the Christmas tree fue escrita por Johnny Mark, compositor estadounidense que se especializaba en canciones navideñas. El 19 octubre de 1958, cuando Lee la grabó, ella tenía 13 años.

La cantante recuerda perfectamente cómo fue ese día. “Tenía el aire acondicionado puesto a cero, un árbol de Navidad en el estudio y todos los músicos llevaban gorros de Papá Noel. Eso fue simplemente mágico para una niña de 13 años”, contó en una reciente entrevista con The Guardian.

Su estreno se dio en la temporada navideña de ese mismo año, sin embargo, inicialmente no le fue tan bien. Dos años después, en diciembre de 1960, pudo ingresar al Hot 100 de Billboard y se situó en el puesto 14.

Lo anterior se dio porque ese mismo año Lee había conseguido dos número uno en el ranking: I’m Sorry y I Want to Be Wanted.

65 años después de que saliera a la luz el icónico tema, Lee disfruta que ahora haya vuelto a sonar ampliamente en todo el mundo. “Esta es la canción que me ha puesto en el radar de todas las generaciones”, dijo en un clip de TikTok. En noviembre pasado celebró lanzando el videoclip oficial del single, donde también aparecen figuras del género country como Tanya Tucker y Trisha Yearwood.

Más allá del éxito de Rockin’ around the Christmas tree, la estrella no tiene planes de volver de manera definitiva a los escenarios, sino que prefiere hacerlo de manera más bien ocasional. “Por fin puedo poner a mis hijos, mis nietos y mis amigos en primer lugar. Por una vez, estoy aquí para verlos”, expresó a The New York Times.