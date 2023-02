Quién es Julia Wendell, la joven polaca que dice ser Madeleine McCann

La desaparición de la pequeña Madeleine McCann en Portugal el 3 de mayo de 2007 sigue generando interrogantes y desatando la conmoción de quienes saben sobre su historia.

Han transcurrido 16 años desde que las fuerzas policiales empezaron a investigar aquel trágico episodio, pero las contradicciones y la falta de evidencia han dificultado que se pueda llegar a un veredicto judicial para descubrir quién fue el culpable y qué pasó con la infante de 3 años.

¿Dónde está? ¿Seguirá viva? ¿En dónde? De no ser así, ¿qué pasó con su cuerpo?

Esas son solo algunas de las preguntas que no se han podido responder, a pesar de los esfuerzos por conocer su paradero.

Madeleine McCann. Foto: Familia McCann.

Los detectives a cargo del caso han manifestado sus sospechas en torno a un convicto alemán llamado Christian Brueckner, quien se encuentra en la cárcel por un extenso historial de delitos sexuales, pero la ausencia de pruebas ante el presunto asesinato de la pequeña han convertido esta situación en un escenario que cada vez genera más dudas y menos certezas.

Recientemente, la esperanza de conocer nuevas aristas volvió a abrirse, luego de que una joven polaca, Julia Wendell (21), creara una cuenta de Instagram para contactarse con la familia McCann, ya que está convencida de que puede ser la menor.

Después de que se viralizaran tales afirmaciones, un cercano aseguró a Daily Star que ellos aceptaron hacerse un test de ADN para corroborar aquella posibilidad.

Julia Wendell. Foto: I Am Madeleine McCann / Instagram.

Pero, ¿de dónde surgen los dichos de Wendell? ¿Tiene pruebas que lo acrediten?Esto es lo que se sabe sobre la europea que —eventualmente— podría ayudar a resolver un caso que ha acaparado por años la atención en todo el globo.

Julia Wendell, la joven polaca que asegura ser Madeleine McCann

Todo partió con un perfil de dicha red social llamado I Am Madeleine McCann (“yo soy Madeleine McCann”, en español).

En él, Wendell empezó a subir fotografías comparativas de cómo era en sus primeros años de vida y los parentescos que —según ella— tiene con la infante británica y sus padres, Kate y Gerry.

Uno de los rasgos más distintivos en la apariencia física de Madeleine, era que en uno de sus ojos tenía una marca particular.

Si bien, en las imágenes que comparte la polaca no se aprecia dicha característica con exactamente la misma forma (al menos no de manera evidente), sí se logra percibir un leve rastro si se mira en detalle.

Madeleine McCann (izquierda) y Julia Wendell (derecha). Foto: Familia McCann / I Am Madeleine McCann / Instagram.

Frente a aquello, no ha dado explicaciones de por qué, pero sí ha manifestado que tiene unas pecas parecidas a las de Madeleine en sus piernas.

Una historia llena de interrogantes

Más allá de lo físico, Wendell ha afirmado que su historia personal calza con la de McCann.

Según declaraciones reunidas por el diario británico Daily Star, relató que sus primeras dudas partieron luego de darse cuenta de que no tenía fotos de ella cuando bebé o historiales médicos sobre su salud.

“No recuerdo casi toda mi infancia”, recalcó, “cuando era muy chica, mi profesora del colegio decía que yo no estaba allí desde el principio, pero mis padres insisten en que sí”.

“He vivido una vida muy dura y he sufrido muchos traumas, mi abusador era un pedófilo alemán que fue sospechoso en la investigación de Madeleine McCann”.

Madeleine McCann (izquierda) y Julia Wendell (derecha). Fotos: Familia McCann / I Am Madeleine McCann / Instagram.

Ante tales interrogantes, decidió contactarse con las autoridades policiales para que la ayudaran a involucrarse en el caso, un acto que —según su versión— no dio mayores resultados.

“Investigadores policiales de Reino Unido y Polonia intentan ignorarme. Contaré mi historia en posts aquí (en las redes sociales). Ayúdenme”.

Otra aspecto que también ha generado confusión, es que la edad de la joven de 21 años no cuadra con la de la pequeña, quien hoy tendría 19 por haber nacido en 2003, pero ella ha respondido diciendo que no está segura de cuántos años tiene realmente, debido a que no tiene su certificado de nacimiento.

Hasta el momento, Kate y Gerry McCann no se han referido públicamente al caso ni a cuándo se harán el test genético, aunque su cercano enfatizó al citado medio en formato anónimo que “si lo que (Wendell) dice es cierto, hay muchas posibilidades de que sea ella”.