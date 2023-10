Esta semana, la ex actriz uruguaya de contenido para adultos, Mía Etcheverría, fue condenada a dos años y siete meses de prisión.

El veredicto de las autoridades de su país se dio después de que Camila Navarro —su nombre real— admitiera que colaboró con una banda criminal, la cual tenía el objetivo de traficar droga a España.

Según informaciones rescatadas por Infobae, la también modelo pudo llegar a un acuerdo con la Fiscalía local para reducir su pena.

Fue el pasado 24 de junio cuando la policía hizo una revisión a un sospechoso en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, en Uruguay.

Al examinar su equipaje, los agentes descubrieron que el hombre llevaba un total de seis planchas de cocaína en polvo escondidas en sus maletas, sustancias ilícitas que en total pesaban unos 6,5 kilos.

El objetivo era llevarlas hacia Madrid, la capital española. Y junto con él había otras cinco personas, según informó Montevideo Portal. Una de ellas, era Etcheverría.

Quién es la ex actriz de contenido para adultos que fue condenada a prisión por intentar traficar droga a España. Foto: Mía Etcheverría.

Mía Etcheverría, la ex actriz condenada a casi tres años de prisión

Además de por su actividad como ex actriz y modelo, también es conocida porque fue ex pareja del antiguo futbolista de la Selección de Uruguay, Richard “Chengue” Morales.

En su primera defensa, Etcheverría declaró que ella no tenía considerado viajar con esas maletas a Europa y que desconocía lo que había en su interior.

Asimismo, su abogado aseguró en el programa de televisión Algo Contigo que su rol en este caso fue solo el de ayudar a un hombre a comprar los pasajes y acompañarlo al aeropuerto, según detalló Infobae.

No obstante, después se encontraron unos chats de Telegram que sugerían que estaba envuelta en el operativo criminal, además de aconsejar a los miembros sobre cómo pasar desapercibidos.

“Es tu actitud la que va a determinar tu viaje, ¿entendés? Viajen escuchando música”, dijo en uno de los mensajes según Montevideo Portal.

“Cuando bajen del avión, sáquense fotos (pero no subiendo nada) hasta llegar a destino. Lo más turista posible, confíen en mí”, añadió en otro.

Asimismo, uno de los integrantes del grupo le escribió: “Lo único que te digo y para que no exista duda alguna, tanto mi señora y yo estamos tranquilos en todo para viajar. Pero si no vemos antes las maletas que nos llevamos, no viajamos”.

Frente a esa advertencia, Etcheverría respondió inicialmente que no iba a sacar las reservas, pero luego le mandó fotos de las maletas que posteriormente halló la policía.

El sujeto que le entregó las sustancias ilícitas a la ex actriz —quien no estaba en el aeropuerto en ese momento— fue condenado a principios de agosto a tres años y medio de prisión, después de que llegara a un acuerdo con la Fiscalía.

Por su parte, la pena de Etcheverría quedó en los dos años y siete meses, tras ser considerada culpable por el cargo de exportación de sustancias estupefacientes en grado de tentativa.