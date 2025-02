Quién es la “mujer misteriosa” que Carlos Vives besó mientras cantaba en Viña 2025

La voz de Carlos Vives llenó a la Quinta Vergara de romance y alegría. Todos en el Festival de Viña se levantaron de sus asientos para bailar al ritmo de sus vallenatos y corear sus mejores éxitos, y entre medio del espectáculo, el cantante bajó y besó apasionadamente a una mujer.

Estaba por cantar Volví a nacer, y comenzó a decir: “Todos pasamos esas noches difíciles, pero sabemos que al día siguiente sale el sol”.

El tema lo había escrito para una mujer que lo veía desde el público. Entonces, Vives bajó rápidamente y la besó. Era una mujer de pelo rubio, con algunos rulos, quien miraba con admiración al artista.

Al principio, pocos sabían quién era la “mujer misteriosa” que estaba besando el cantante. Pero pronto, entendieron que se trataba de su esposa, Claudia Elena Vásquez, con quien se casó hace 17 años.

¿Quién es Claudia Elena Vásquez?

Claudia Elena Vásquez tiene 50 años y es una figura destacada en Colombia. Nació en Medellín y ha tenido una carrera artística y empresarial.

Estudió ingeniería química, pero en 1996 obtuvo el título de Señorita Colombia. Fue así cómo se presentó en el Miss Universo del año 1997 en representación de su país.

También ha trabajado como gerente de perfumería en una multinacional suiza, y en 2009 fundó Chaimara, un spa en la ciudad de Bogotá.

Según relataron distintos medios, la modelo y Carlos Vives se conocieron en 1996 en un vuelo a Miami. Y aunque en ese momento no comenzó su relación, se reencontraron en el año 2004, para después casarse en 2008.

Han tenido dos hijos, Elena y Pedro, cuya privacidad ha sido protegida por sus padres.

Y Claudia ha sido fundamental en la carrera profesional de su esposo: participó de la producción y dirección creativa de varios de sus proyectos musicales y empresariales, como el Gaira Café y la escuela de música Río Grande.

La historia de la canción Volví a nacer de Carlos Vives

En el escenario del Festival de Viña, Carlos Vives dijo que la canción Volví a nacer la escribió para su actual esposa, Claudia Vásquez.

Anteriormente, en una entrevista con el medio colombiano El Tiempo, Vives habló de su relación con la exmodelo.

“¿Que alguien me amara tanto? Eso no me había tocado. ¡Eso es nuevo! El amor de Claudia es parte del cambio… de volver a nacer”.

Continuó: “Es difícil explicar con palabras lo que ella significa. ¡Es mi vida, mi inspiración! Claudia piensa que lo pongo en mis canciones pero creo que me quedo corto. ¡Es una cosa increíble! Una mujer con gran capacidad de trabajo y ni hablar del amor que me da. Claudia tiene visión… Ella sabe más que yo de todo. Esa es una buena definición”.

Fue así cómo nació la inspiración para escribir la romántica canción.

“La escribí una mañana en Santa Marta y es para Claudia; es sobre lo especial que fue su llegada a mi vida. Es la historia de una persona que encuentra un amor y le cambia el rumbo aportándole cosas buenas. Ella es mi motor y cree en mí más que yo mismo. Es una mujer que ama a mis hijos. A los de ella (Elena y Pedro) y a los que no son de ella (Carlos y Lucía)”.