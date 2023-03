Quién fue Pedrinho Matador, el peligroso asesino serial que abandonó la cárcel y se hizo youtuber

Es considerado el máximo asesino serial en Brasil y hace pocos días fue víctima de una acción tan violenta como las mismas que cometió en vida.

Su nombre es Pedro Rodrigues Filho, conocido públicamente como Pedrinho Matador. A sus 68 años, fue asesinado por desconocidos que lo acribillaron mientras estaba en la casa de familiares en el municipio de Mogi Das Cruces, en el exterior de Sao Paulo.

Ese fin de semana, Pedrinho había viajado hacia ese hogar para compartir con sus seres queridos. Eran aproximadamente las diez de la mañana del domingo cuando conversaba junto a su sobrina y la hija de ella, cuando de un momento a otro aparecieron sujetos encapuchados en un vehículo.

El sitio de Mogi Das Cruces donde Pedrinho Matador fue asesinado.

De inmediato, dejaron en claro que no buscaban dañar a las mujeres sino que a Rodrigues Filho y le dispararon directamente. Pero no les bastó solo con eso. Según informó la policía militar, el hombre también fue degollado. Hasta el momento la policía no tiene bajo custodia ningún detenido por el crimen ni tampoco sospechosos.

Mientras estuvo vivo, aseguró haber cometido más de 100 homicidios. Lo cierto es que se llegaron a comprobar 71, entre los que se encuentran narcotraficantes, violadores, pedófilos y ladrones. Por lo anterior, algunas personas lo consideran una especie de “justiciero popular” de Brasil.

Cargando con esa cantidad de delitos tuvo que cumplir una pena de 42 años en la cárcel. Cabe destacar que más de la mitad de esos asesinatos los cometió estando dentro del recinto penitenciario.

Rodrigues Filho fue acribillado el pasado domingo. Foto: Instagram.

Al salir en libertad en 2018, quiso incursionar en un territorio desconocido para él: ser youtuber. En la plataforma de videos, donde acumula una gran cantidad de suscriptores, se dedicaba a hablar de homicidios de alto alcance y también aconsejaba a otros jóvenes a no seguir una vida delictiva.

El historial de Pedrinho Matador

El mayor asesino en serie de Brasil nació el 29 de octubre de 1954 en el municipio Santa Rita do Sapucaí, perteneciente al estado de Minas Gerais, completamente alejado de las comodidades de la vida. Creció junto a una familia muy vulnerable en un barrio pobre, donde las agresiones, las drogas y las armas eran algo cotidiano.

El primer crimen del que se tiene registro de Rodrigues Filho es a sus 14 años, cuando su padre fue despedido del municipio de Alfenas tras ser acusado de un supuesto robo. Por ese motivo, el brasileño asesinó al vicepresidente del municipio.

El primer homicidio de Pedrinho Matador fue a sus 14 años.

Así comenzaría su extensa trayectoria delictiva. Comenzó a robar y matar a narcotraficantes, para luego hacerse cargo del negocio de una de sus víctimas.

Al descubrir que su padre había asesinado a su madre con un machete, tampoco dudó demasiado: decidió matarlo. Visitó en la cárcel a su progenitor y allí mismo le brindó más de 20 puñaladas hasta que falleció. Apenas tenía 19 años.

Con varios cargos por robo, tráfico de drogas y homicidios, ingresó a la cárcel en 1973. Fue en ese lugar donde cometió 43 crímenes de internos y guardias. En sus palabras, él se dedicaba a eliminar a “personas que no son buenas”.

Pedrinho Matador mató a 47 personas dentro de la cárcel. Foto: Estadão Conteúdo.

Dado que las leyes brasileñas impedían que una persona estuviera privada de libertad por más de 30 años, Rodrigues Filho salió en libertad en 2007. No pasarían muchos años para que volviera a pisar la cárcel, entrando nuevamente en 2011 por otros delitos como participación en motines y posesión ilegal de armas.

En 2018 sería su última salida de la prisión, tras lo cual un cercano lo motivó a que contara su historia personal en Youtube. Fue así como comenzó a crear contenido para la plataforma de videos, además de lanzar un libro y un documental.