Cinco personas murieron a bordo del submarino Titán el 22 de junio de 2023. Habían pagado una generosa suma para poder descender en el océano y vivir la experiencia de estar a metros de los restos que quedaron del Titanic, después de su hundimiento, en el Océano Atlántico Norte.

Pero cuando todavía estaban buscando a los tripulantes que desaparecieron días antes —con la esperanza de encontrarlos vivos— el equipo de rescate informó que habían escuchado una especie de golpes que provenían desde la profundidad del mar.

Sin embargo, en ese momento los sonidos no los llevaron a ninguna pista, ni mucho menos a encontrar al grupo con vida.

No obstante, en un nuevo documental que estrenará el próximo 5 y 6 de marzo en la cadena británica Channel 5 —The Titan Sub Disaster: Minute by Minute—, se reveló el audio de esos golpes que podrían haber sido una pedida de ayuda de uno de los pasajeros.

Revelan el inquietante audio del submarino Titán antes de su implosión. Foto: OceanGate Expeditions via AP

El audio de golpes que se registró en la búsqueda del Titán

“Podría ser alguien golpeando. La simetría entre esos golpes es muy inusual”, explicó el excapitán de submarinos de la Marina, Ryan Ramsey, en el documental.

Una vez que los detectaron, los equipos de rescate pensaron que podría haber sido uno de los cinco pasajeros que iba a bordo del Titán y que habría estado intentando pedir ayuda, golpeando desde el interior del submarino.

Sin embargo, en ese momento descartaron esta teoría y prefirieron creer que los golpes fueron sonidos de otros barcos en la zona o incluso del mismo océano.

Pese a ello, las familias de las víctimas habían recuperado la esperanza con los peculiares sonidos, pero poco tiempo después un submarino de búsqueda encontró los escombros del Titán, confirmando así la muerte de todos los tripulantes.

Este es el sonido que podría haber sido uno de los pasajeros pidiendo ayuda.