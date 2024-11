Revelan la causa de la muerte del músico y productor Quincy Jones.

El aclamado músico, productor y compositor Quincy Jones falleció a sus 91 años el pasado 3 de noviembre, dejando gran pesar en la industria del entretenimiento.

Ahora, a casi dos semanas de su partida, se dio a conocer cuál fue la causa de muerte.

Cuál fue la causa de muerte de Quincy Jones

El certificado de defunción del icónico músico conocido por haber trabajado con Michael Jackson establece que murió de cáncer de páncreas, según reportó CNN, que tuvo acceso a una copia.

En el documento no se apunta si otros factores podrían haber influido en su deceso. Sin embargo, se menciona que estuvo viviendo con cáncer en los últimos años.

Jones falleció en compañía de su familia mientras estaba en su casa en Bel Air, Los Ángeles, según dio a conocer su agente, Arnold Robinson.

Quién fue Quincy Jones

Nacido en Chicago el 14 de marzo de 1933, Quincy Delight Jones es considerado una de las figuras claves de la industria musical. Fue productor de algunos de los artistas más importantes de la música moderna, por lo que su legado perdura hasta hoy en una larga lista de álbumes y canciones.

Su prolífica carrera partió como trompetista en clubes de jazz. Luego fue compositor, instrumentista y director de orquesta.

Quincy Jones fue productor de algunas de las estrellas musicales de mayor importancia de las últimas décadas. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni.

Después de llegar a un cargo directivo en la disquera Mercury Records, Jones se convirtió en uno de los productores más aplaudidos. En 1963 recibió su primer premio Grammy por esa labor.

Posteriormente fue compositor de la banda sonora de una gran variedad de películas, como A sangre fría -basada en el libro de Truman Capote-, La huida y el color púrpura.

Entre 1970 y 1990, Jones también fue la mente detrás de algunos discos de Michael Jackson: Off the Wall, Thriller y Bad. En esa época también produjo los discos de Chaka Khan, James Ingram y Patti Austin, además de colaborar con otros artistas emblemáticos como Frank Sinatra y Donna Summer.

Otro de sus grandes hitos ocurrió en 1985, cuando fue el productor del sencillo We are The World, lanzado para recaudar fondos por la hambruna en África y que fue interpretado por artistas como Jackson, Lionel Richie, Stevie Wonder y Bob Dylan.

En la edición número 33 de los Grammy, celebrada el 20 de febrero de 1991, el músico estadounidense recibió seis galardones, entre ellos, mejor álbum, productor y arreglo instrumental. Para ese entonces ya sumaba 25 premios de ese tipo.

Michael Jackson y Quincy Jones.

La despedida a Quincy Jones

Una semana después de su fallecimiento, el ícono musical fue sepultado en una ceremonia privada en Los Ángeles, donde estuvo presente su familia más cercana.

De acuerdo a Associated Press, a la ceremonia de despedida asistieron los siete hijos de Jones, su hermano, dos hermanas y otros miembros inmediatos de la familia.

Desde el entorno del productor también dieron a conocer que realizarán una ceremonia pública para rendirle un homenaje, aunque de momento no se han mencionado fecha ni lugar. Además pidieron que, en lugar de dejar flores, los fanáticos puedan donar a la Jazz Foundation of America, organización que busca apoyar en términos económicos a músicos de jazz y blues.