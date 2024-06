Antes del fatídico 25 de junio de 2009, el cantante Michael Jackson ya cargaba con una deuda de más de 500 millones de dólares que acumuló después de años de “donaciones para caridad, regalos, viajes, arte y muebles”.

Así lo revelaron unos recientes documentos judiciales que se presentaron el pasado viernes, 21 de junio, a los que obtuvo acceso la revista People.

“Jackson tenía más de media docena de demandas pendientes en todo el mundo y más de 65 reclamaciones de acreedores fueron presentadas en el Patrimonio, generando demandas adicionales de las cuales varias resultaron en litigios”, se declaró en la presentación del abogado del patrimonio de MJ.

Tras 15 años de su muerte, el patrimonio del cantante está valorado en más de 2.000 millones de dólares y, según el mismo informe, los defensores pudieron eliminar las deudas y resolver “prácticamente todas las reclamaciones de acreedores y litigios”.

Una de las deudas más importantes fue de 40 millones de dólares a la promotora de conciertos AEG, con la que hizo el lanzamiento de su última gira masiva, This Is It, que no alcanzó a pagar. Y es que, hasta el último día de su vida, Michael Jackson estuvo al borde de la quiebra.

Revelan la millonaria deuda que persiguió a Michael Jackson hasta el día de su muerte. Foto: Europa Press/Cedida.

Las exorbitantes deudas que tenía Michael Jackson antes de morir

El día antes de su muerte, y por seis horas seguidas, el Rey del Pop realizó un ensayo general en el Staples Center de Los Ángeles para su esperado tour This Is It. La gira era el plan que tenía Michael Jackson para recomponerse: escribió nuevas canciones y practicó hasta el cansancio para los espectáculos que daría desde julio de 2009 hasta marzo de 2010.

Y es que, según reveló Los Angeles Times, el cantante tenía una deuda acumulada de 30 millones de dólares al año.

Según el contador público certificado, que testificó en el juicio por responsabilidad civil que inició en agosto de 2013, Jackson gastaba grandes sumas de dinero en “donaciones a la caridad, regalos, viajes, arte y muebles” y también en joyas.

En 1998, el cantante de Thriller ya debía 140 millones de dólares. Entre 2001 y 2009, la deuda alcanzó los 170 millones. Los intereses que generaba iban del 7% al 16,8% anual.

Por esto, This Is It era su plan maestro para salir de aquella cárcel económica: “Quería que la gente viera su trabajo y no solo hablara de su estilo de vida”, dijo Randy Phillips, ex director ejecutivo de AEG Live a la revista Rolling Stone, en 2009.

Revelan la millonaria deuda que persiguió a Michael Jackson hasta el día de su muerte. Foto: AP Photo/Rusty Kennedy.

“Michael era una persona de marketing muy inteligente. La gente dice que era débil y manipulado, pero era poderoso y manipulador. Estaba listo. Quería limpiar sus finanzas. Estaba dispuesto a dejar de vivir como un vagabundo y establecerse y ganar dinero de nuevo”.

Pero, tras su muerte, sus abogados tuvieron el desafío de eliminar por completo las deudas que dejó atrás: “Los Ejecutores pudieron renegociar y reestructurar los acuerdos financieros que existían en el momento de la muerte de Michael, a tasas de interés sustancialmente reducidas (...)”, aunque todavía estarían lidiando con “cuestiones comerciales, fiscales y legales desafiantes”.

Los juicios que todavía enfrentan los abogados de Michael Jackson

Entre las causas que todavía enfrentan los defensores de Jackson, está la acusación de Wade Robson y James Safechuck, dos presuntas víctimas que habrían sido abusadas sexualmente por Michael Jackson cuando eran menores de edad. La justicia les concedió un juicio.

“Estamos decepcionados con la decisión del Tribunal. Dos distinguidos jueces de primera instancia desestimaron repetidamente estos casos en numerosas ocasiones durante la última década porque la ley así lo exigía”, dijo entonces Jonathan Steinsapir, abogado del patrimonio de Michael Jackson.

Concluyó: “Sigo plenamente confiado en que Michael es inocente de estas acusaciones, que son contrarias a toda evidencia creíble y corroboración independiente, y que se hicieron por primera vez años después de la muerte de Michael”.