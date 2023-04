Shakira se despidió de Barcelona con este mensaje

Hasta que ocurrió. Este domingo 2 de abril Shakira dejó definitivamente Barcelona, la ciudad en que vivió por 12 años tras iniciar su relación con Gerard Piqué.

En búsqueda de la paz mental y poder enfocarse al 100% en su carrera, la artista de Barranquilla se radicará en Miami con la compañía de sus dos hijos y sus padres.

Fue en medio del traslado que la autora de Ciega, Sordomuda se tomó una pausa para reflexionar y entregó unas palabras de despedida a la ciudad que la albergó por tanto tiempo. Primero, subió una historia de Instagram en la que aparecía la vista de Barcelona desde el avión y escribió: “Las cosas no son siempre como lo soñamos. A veces corremos pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar”.

Shakira dejó Barcelona para radicarse en Miami. Foto: Europa Press.

Luego hizo una publicación en la misma plataforma, donde la cantante colombiana pudo expresar más extendidamente lo que sentía. Con una imagen de un paisaje panorámico de Barcelona, Shakira contó sus motivaciones iniciales para residir en la urbe española durante tantos años.

“Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad”, fue la primera parte del mensaje que publicó la artista.

Después habló de lo gratificada que se sentía por la gente que conoció allí. También hizo una indirecta al proceso de ruptura con su expareja y el apoyo que recibió de otras personas: “Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer”.

“Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas!”, finalizó.

La publicación de Shakira dejó más de 60.000 comentarios, en los que la mayoría de los cibernautas empatizaba con su decisión de abandonar España por su bienestar emocional.

“Siempre serás bienvenida en Barcelona Shakira, la pena es que no podemos expulsar a Piqué”, “Aquí en Barcelona siempre tendrás tu casa”, “En Miami hay olas más grandes”, ”Lamentablemente ellos te perdieron”, fueron algunas de las respuestas de los seguidores de la artista.

La decisión de Shakira de dejar España

Después de la mediática separación entre Shakira y Gerard Piqué en junio de 2022, se dio a conocer que era muy probable que la cantante colombiana abandonara Europa.

Esa posibilidad se concretó tras el acuerdo por la custodia de los hijos que comparte con el exfutbolista, donde se determinó que Shakira se iría a vivir a Estados Unidos con los pequeños y Piqué podría ir a visitarlos cuando él lo deseara.

En los últimos meses, la vida no ha sido sencilla para Shakira. Poco después de que la relación llegó a su fin, salió a la luz que había ocurrido por la infidelidad de Gerard Piqué con Clara Chía Martí, una joven de 23 años que trabajaba en Kosmos, empresa del exjugador del Barcelona. Ambos mantienen una relación amorosa hasta el día de hoy.

Shakira en el videoclip de TQG junto a Karol G. Foto: Instagram.

Como una forma de expresar su dolor por medio de la música, pero también para lanzar los dardos a la traición de Piqué que ya había quedado al descubierto, Shakira estrenó varios hits llenos de referencias a su expareja: Monotonía, Te Felicito, la destacada sesión con Bizarrap y la reciente TQG.

“Es probablemente la etapa más oscura de mi vida”, diría la colombiana en diálogo con revista Elle. “Puse mi carrera en segundo plano y me vine a España, a apoyarlo (a Piqué) para que pudiera jugar al fútbol y ganar títulos. Y fue un acto de amor”, sentenció.

Tras atravesar por esta compleja etapa, Shakira decidió residir en Miami para reiniciar su vida y enfocarse en su trayectoria profesional siempre con la compañía de Milán y Sasha, sus hijos.

El traslado terminó ocurriendo este 2 de abril. Según consignan medios españoles, la mañana del domingo la intérprete de Monotonía llegó con sus hijos hasta el aeropuerto El Prat con rumbo desconocido, ya que antes de instalarse definitivamente en Miami, al parecer pasará unas vacaciones junto a sus seres queridos.