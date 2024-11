Las cifras de personas que padecen diabetes en el mundo se han disparado. Según un reciente estudio, más de 800 millones de adultos viven con esta enfermedad.

Además, un reporte de la Federación Internacional de Diabetes arrojó que Chile está sobre el promedio mundial y se estima que hay alrededor de 1.700.000 chilenos que la padece.

Pero, ¿hay alguna forma de prevenirla?

Depende del tipo, es la respuesta de los médicos. Y es que la diabetes tipo 1 —que hace que el cuerpo no produzca insulina— no puede prevenirse, aunque sí tratarse de forma eficaz. Aunque los médicos todavía no saben cómo evitarla, la genética es un factor determinante.

Por otra parte, la diabetes tipo 2 —que se produce cuando el cuerpo se vuelve resistente a la insulina, usualmente en pacientes sedentarios y con sobrepeso u obesidad— sí puede prevenirse con cambios en el estilo de vida.

Soy doctor y así es como puedes prevenir la diabetes

Por qué es importante detectar la diabetes a tiempo

Según explicó la doctora Leana Wen, médica de urgencias y académica de la Universidad George Washington, a CNN, la diabetes “es una enfermedad crónica que tiene muchas repercusiones para la salud”.

Entre ellas, está el mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, tener que amputar miembros inferiores, insuficiencia renal, ceguera y, en el peor de los casos, la muerte.

Cómo prevenir la diabetes según los médicos

El doctor Aníbal Donoso, nutriólogo y diabetólogo de la Universidad de Los Andes, la alimentación es fundamental en las personas propensas a desarrollar diabetes, pues favorece “la baja de peso y previene el sobrepeso y la obesidad”.

Según le explica el experto a La Tercera, así es cómo debiese estar compuesto un plato de comida para quienes quieren prevenir esta enfermedad:

50% verduras. Puedes elegir hojas verdes, y también optar por vegetales que no tengan almidón, como las zanahorias, pimientos, brócoli, entre otras.

25% proteínas. Las carnes magras de vacuno, pollo, pavo o pescado son las que recomienda el diabetólogo.

25% carbohidratos. Puedes elegir entre arroz o pasta (idealmente integrales), verduras con almidón o granos como el choclo.

Además, el experto enfatiza en la importancia de agregar una actividad física regular a la rutina.

Los mejores alimentos para prevenir la diabetes

El Dr. Donoso también comparte cuáles son los alimentos que más recomienda para poder prevenir la diabetes. Estos deben estar en su forma natural:

Legumbres. Evitar consumirlas con hidratos de carbono como arroz y fideos, y con carnes procesadas como longanizas. Verduras. Hojas verdes y alternativas sin almidón. Granos integrales. Pan, arroz, fideos y harinas integrales. Carnes magras. Vacuno, asiento, posta negra o rosada, pollo, pavo y pescado. Frutas con menor índice glicémico. Berries como frutillas, arándanos, moras, frambuesas. También manzanas, peras y kiwi. Cereales. Quinoa y avena entera. Frutos secos. Almendras, nueces y pistachos (con moderación). Lácteos descremados.

Los peores alimentos que aumentan el riesgo de diabetes

El experto también sugiere cuáles son los alimentos que las personas deben evitar para mantenerse sanas en general: los ultraprocesados que, según explica, “son alimentos modificados de su forma natural mediante técnicas industriales”.

“Se caracterizan por un alto contenido de sodio, azúcares simples, grasas saturadas y grasas trans”.

Por ello, lo mejor será evitar alimentos como:

Bebidas azucaradas.

Comida chatarra. Como pizza, hamburguesas, completos, papas fritas, etc.

Carnes procesadas. Vienesas, hamburguesas y nuggets.

Snacks dulces. Galletas y pasteles.

Cereales azucarados.

Frituras en general.

“El objetivo es pasarse a alimentos integrales como frutas, verduras, frutos secos y legumbres, y eliminar las bebidas azucaradas. Las personas que no estén seguras de cuáles son los mejores alimentos pueden pedirle a su médico que les recomiende un nutricionista”, dijo, por su parte, la Dra. Wen.

Y es que mantener un peso en los límites saludables, evitar la hipertensión y el colesterol alto será fundamental para también reducir el riesgo de desarrollar diabetes.

“Afortunadamente, los mismos cambios en el estilo de vida que ayudan a reducir el riesgo de diabetes también ayudan a reducir el riesgo de desarrollar estas otras enfermedades”.

Cuáles son los síntomas de la diabetes

“Lo más importante a destacar es que la diabetes mellitus es una enfermedad asintomática”, le dice el Dr. Donoso a La Tercera.

Es por esto que el experto insta a que las personas se hagan “una medición de la glicemia (azúcar en la sangre) 1 o 2 veces al año en ayunas, a fin de pesquisar a las personas con alteraciones”.

Esto, “en especial en la población con mayor riesgo de desarrollar diabetes, tales como personas con obesidad y sobrepeso, con familiares de primer grado con diabetes, mujeres con antecedente de diabetes gestacional, mayores de 40 años y con otras enfermedades crónicas como hipertensión arterial y sedentarismo”.

Y en caso de que se presenten síntomas, esto significa que la persona tiene “una diabetes con un pésimo control”. Estos suelen ser:

Orinar en forma frecuente (poliuria).

Baja de peso inexplicable.

Sed incontrolable (polidipsia).

Hambre incontrolable y no subir de peso (polifagia).

“De presentar estos síntomas es urgente consultar a su médico de cabecera”, menciona el doctor.

Cuál es el tratamiento para la diabetes

La Dr. Wen explicó que antes de la diabetes, las personas pueden entrar a una fase de prediabetes donde el tratamiento consiste en “perder el exceso de peso, volverse más activas y comer alimentos saludables”.

En cambio, en personas que ya se les ha diagnosticado la diabetes como tal, existen tratamientos con medicamentos que se ajustan de forma personalizada a cada caso, aunque “es necesario seguir modificando el estilo de vida”.

Entre ellos, está el ejercicio, en especial en quienes realizan trabajos de escritorio, la dieta más saludable, la mantención de un peso óptimo y, muy importante, dejar de fumar si es que el paciente tiene este hábito.

“Las personas que fuman tienen entre un 30% y un 40% más de probabilidades de desarrollar diabetes tipo 2 en comparación con las que no fuman. Dejar de fumar ayuda a reducir el riesgo de desarrollar diabetes y también es muy importante que quienes ya han sido diagnosticados con diabetes dejen de fumar para disminuir sus probabilidades de sufrir ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares”.