Sumergible con turistas desapareció en zona de naufragio del Titanic

Este lunes un sumergible desapareció en el área del naufragio del Titanic, lo que provocó una operación de búsqueda y rescate por parte de la Guardia Costera de Estados Unidos.

La suboficial Lourdes Putnam confirmó que los guardacostas estaban buscando el sumergible, operado por OceanGate Expeditions.

De momento no está claro cuántas personas iban a bordo de la embarcación y la Guardia Costera no ofreció más detalles, según reporta The New York Times.

Sumergible desaparecido

OceanGate, en un comunicado dado a conocer este lunes, dijo que estaba explorando todas las opciones para traer de regreso a la tripulación de manera segura.

“Todo nuestro enfoque está en los miembros de la tripulación del sumergible y sus familias”, dice el statement.

“Estamos profundamente agradecidos por la amplia asistencia que hemos recibido de varias agencias gubernamentales y compañías de aguas profundas en nuestros esfuerzos por restablecer el contacto con el sumergible”.

Turismo bajo el mar

Al menos dos empresas han llevado turistas a ver el Titanic en los últimos años.

OceanGate, empresa que lleva a turistas en sumergibles hacia los naufragios y cañones submarinos, dijo en su sitio web que una expedición estaba “actualmente en marcha”.

La compañía ha ofrecido recorridos por el Titanic en los que los huéspedes pagan 250.000 dólares (casi $200 millones) para viajar hasta los restos del naufragio en el lecho marino, a más de dos millas por debajo de la superficie del océano.

El Titanic se hundió en 1912 en su viaje inaugural de Inglaterra a Nueva York después de chocar contra un iceberg, matando a más de 1.500 personas.

Los restos se encontraron en 1985, divididos en dos secciones principales, a unas 400 millas de Terranova, en el este de Canadá, y desde entonces han atraído la atención de expertos y aficionados por igual.

Noticia en desarrollo