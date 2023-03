Las personas están acostumbradas a limpiarse las orejas con cotonitos, esas varillas con puntas de algodón que sirven para asear la superficie. Pero, además de que suelen ser un poco caros, su uso no está recomendado para limpiar el oído a profundidad, pues podría causar daño auditivo.

Entonces muchos recurren a visitas con otorrinolaringólogos, que con jeringas, atomizadores o irrigadores bucales, buscan limpiar el cerumen que, en ocasiones, puede incluso generar pérdida auditiva.

Pero para la marca estadounidense, SafKan Health, estos métodos “consumen mucho tiempo, son desordenados y anticuados”, por lo que crearon un producto que promete revolucionar la limpieza de los oídos.

¿Te atreverías a usarlos? Estos audífonos prometen limpiar tus oídos en profundidad con un solo botón

Los audífonos que limpian los oídos, con un detalle no tan agradable

OtoSet. Así bautizaron a los audífonos que son el primer dispositivo de limpieza de oídos automatizado y aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés).

Y es que promete que los profesionales de la salud reduzcan el tiempo que destinan a estos procedimientos que, usualmente, duran entre 15 a 20 minutos a solo cinco.

Solo deben apretar un botón y ya. Los audífonos tienen una tecnología que dispara agua a los oídos y luego la micro succiona, “rompiendo” la cera de oído atascada y la elimina de forma rápida y segura. Y aunque afirma que no se va a crear un “desastre” después del procedimiento, los cascos de los audífonos son transparentes, por lo que se puede ver todo lo que sale de los oídos, imagen que no es apta para alguien con el estómago sensible.

El costo de los audífonos

¿Te dieron ganas de probarlos? El precio de estos audífonos dejó impactados a muchos que querían comprarlos para su uso personal. Y es que el costo son 2.753 dólares, lo que equivale a un poco más de 2 millones de pesos chilenos.

Y aunque ahora quieras correr al supermercado por los cotonitos, los audífonos en realidad no están hechos para que las personas corrientes los compren y utilicen solos. Sino que deben ser utilizados solo por profesionales de salud, por lo que habrá que esperar a que lleguen a manos de los médicos en Chile para poder probarlos.