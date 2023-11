Travis Kelce confiesa detalles inéditos de su relación con Taylor Swift.

Uno de los romances del momento es el de Taylor Swift y Travis Kelce. La primera vez que se vio juntos a la estrella del pop y el jugador de los Kansas City Chiefs fue en septiembre, y desde entonces, han aprovechado al máximo los momentos de descanso en la apretada agenda de Swift.

Incluso, el deportista acompañó a la intérprete de Shake It Off en su reciente paso por Argentina, debido a su gira The Eras Tour.

Durante uno de los recitales en el Estadio River Plate, ella cambió la letra de su canción Karma para que hiciera referencia directa a Kelce: “Karma is the guy on the Chiefs, coming straight home to me” (Karma es el chico de los Chiefs que viene conmigo a casa).

Uno de los aspectos que ha despertado curiosidad entre los fanáticos es cómo fue que la pareja logró conocerse. La versión que se sabía es que Kelce habría estado intentando acercarse desde hace un tiempo a Swift, y en julio, tras un concierto que ella dio en el estadio de Arrowhead, él intentó darle uno de los famosos brazaletes de la amistad con su número de teléfono.

Como la cantante debe cuidar su voz antes y después de los shows, el jugador de fútbol americano no logró darle la pulsera en persona.

Ahora, pues fue el mismo Kelce quien salió a aclarar cómo partió su relación con Swift. En una extensa y sincera entrevista con el medio The Wall Street Journal, el deportista se sinceró sobre cómo ha sido estar con la artista del momento y la manera en que pudo conocerla.

Taylor Swift y Travis Kelce han sido vistos juntos desde septiembre de este año.

Qué dijo Travis Kelce sobre su historia con Taylor Swift

Si bien la situación del concierto en Arrowhead sí habría ocurrido, durante la entrevista Kelce entregó un detalle que hasta ahora era desconocido: alguien del entorno de Swift “intervino” para que ambos pudieran conectar.

“Definitivamente había personas que ella conocía y que sabían quién era yo. Alguien de su lado dijo: ‘¡Oye! ¿Sabías que él vendría?’ Tuve a alguien que hizo de Cupido”, argumentaba el deportista.

No pensó en el efecto que tendría la ayuda de esa persona, hasta vio su celular y vio un mensaje de texto de la artista. “Ella (Cupido) me dijo exactamente lo que estaba pasando y cómo tuve la suerte de lograr que ella se acercara”, contó.

El jugador profesional optó por no profundizar demasiado en la primera cita que tuvo con la estrella del pop, acontecida en Nueva York. Sin embargo, dejó ver que ya habían estado conversando por un tiempo y que su círculo cercano estaba profundamente nervioso por el encuentro. “Todos a mi alrededor me decían: ¡No jodas esto! Y yo les decía: ‘Sí, lo entiendo’”.

A lo largo del diálogo con WSJ, Kelce no tuvo pudor de elogiar en todo momento a su novia y resaltar varias de sus cualidades. “Nunca he sido un hombre de palabras. Estar cerca de ella, ver lo inteligente que es Taylor, ha sido alucinante. Estoy aprendiendo todos los días”, aseguró.

Eso sí, enfrentar una oleada de atención mediática no ha sido nada fácil, especialmente porque reside en un barrio tranquilo en el que nada pasaba. Ahora, siempre hay gente esperando con cámaras.

“Obviamente nunca he salido con nadie con ese tipo de aura…. Nunca he lidiado con eso”, reconoce Kelce, para luego añadir que no escapará de esa situación.

“El escrutinio que recibe, cómo tiene una lupa sobre ella, todos los días, los paparazzi afuera de su casa, afuera de cada restaurante al que va, después de cada vuelo que baja, y ella simplemente vive, disfruta de la vida. Cuando ella actúa así, será mejor que no sea yo quien actúe de manera extraña”, añadió.

Para Kelce incluso es significativo que con Swift comparten una visión de vida, especialmente en lo que tiene que ver con rodearse de seres queridos. “Su equipo es su familia. Su familia hace muchas cosas en términos de la gira, el marketing y la presencia, así que creo que ella también tiene muchos de esos valores, lo cual es de mi agrado”, asegura.