Unas extrañas rocas probarían que la Tierra fue alguna vez “una enorme bola de nieve”

Hace casi 700 millones de años, una serie de eventos hizo que el clima en la Tierra cambiara por completo. Nuestro planeta se enfrió tanto que se transformó en una gigantesca “bola de nieve”.

Los científicos que han apostado por esa hipótesis, conocida como “Tierra bola de nieve”, han sugerido que las capas de hielo con kilómetros de espesor taparon la superficie de la Tierra y que eso se extendió por decenas de millones de años.

Lo curioso es que la vida primitiva incluso pudo prosperar pese a esas condiciones: al derretirse las capas de hielo en todo el planeta, se originó la vida multicelular compleja.

La comunidad científica no había obtenido la evidencia necesaria para demostrar esa teoría, pero eso acaba de cambiar.

En un nuevo estudio, un equipo de geólogos asegura haber encontrado la que sería la prueba de la teoría de la “Tierra bola de nieve”: un tipo de rocas denominadas areniscas Tavakaiv o Tava.

Sus hallazgos fueron publicados el pasado 11 de noviembre en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

“Este estudio presenta la primera evidencia física de que la Tierra Bola de Nieve llegó al corazón de los continentes en el ecuador”, señaló en un comunicado Liam Courtney-Davies, autor principal del estudio e investigador postdoctoral en el Departamento de Ciencias Geológicas de la Universidad de Colorado en Boulder.

Cómo surgió la teoría Tierra bola de nieve

El concepto de la “Tierra bola de nieve” fue mencionado por primera vez en la década de los ‘90, cuando apareció en un artículo del geólogo Joseph Kirschvink, indica un comunicado de la Universidad de Colorado en Boulder.

La hipótesis surgió, en gran medida, por indicios de rocas sedimentarias que en algún momento habrían estado expuestas en costas y mares, además de modelos climáticos.

A pesar de eso, muchos investigadores no han logrado llegar a un acuerdo si efectivamente la Tierra llegó a congelarse por completo. Esto, dado que por más que algunos geólogos encontraran evidencias en zonas costeras, no se habían hallado en los continentes que están cercanos al ecuador.

Es ahí donde comienza a tener un rol clave Colorado, estado en EE.UU. Y es que antiguamente la región no estaba en Norteamérica, sino que era parte de otro supercontinente llamado Laurentia que se ubicaba en latitudes septentrionales y que no tenía salida al mar.

Los investigadores tenían la sospecha de que la geología de ese lugar podría dar indicios del período gélido que tuvo la Tierra.

Según la teoría “Tierra bola de nieve”, capas de hielo con kilómetros de espesor taparon la superficie de la Tierra. Foto referencial: Pexels.

Cómo se hizo el estudio

El equipo liderado por Courtney-Davies decidió centrarse en las areniscas Tava. Esas rocas sedimentarias, que están formadas por inyectitas de arena solidificada, se encuentran en la cordillera Front Range de Colorado, especialmente en la cima de una montaña que se conoce como Pikes Peak.

De hecho, el nombre de la roca se debe a ese lugar: Pikes Peak era llamado Tavá Kaa-vi por el pueblo Ute.

Las areniscas Tava podrían ser, para la mayoría de las personas, una roca común de color amarillo a café, pero para los científicos son mucho más que eso: se cree que en sus inicios habrían sido arenas de la superficie de Colorado, y que con el paso del tiempo, fueron impulsadas bajo tierra como si fueran garras que excavan en la corteza terrestre.

“Se trata de características geológicas clásicas llamadas inyectitas que a menudo se forman debajo de algunas capas de hielo, incluso en la Antártida actual”, comentó Courtney-Davies.

Para descubrir si efectivamente las areniscas Tava tenían algún tipo de vínculo con las capas de hielo, el equipo de la Universidad de Colorado decidió calcular las edades de las vetas minerales que estaban atravesando esas formaciones.

Luego de recoger muestras de los minerales, los investigadores usaron una técnica de datación denominada espectrometría de masas por ablación láser. Esta permite golpear los minerales con láser con el propósito de liberar los átomos que hay en su interior.

Tras esas pruebas, descubrieron que las formaciones de Pikes Peak fueron forzadas a estar bajo tierra, probablemente por el peso de los glaciares. El fenómeno ocurrió durante el periodo criogénico, que abarca entre 720 y 635 millones de años.

“El origen de las rocas de Tava ha sido debatido durante más de 125 años, pero la nueva tecnología nos permitió vincularlas de manera concluyente con el período de la Tierra bola de nieve por primera vez”, señalan los autores en un artículo publicado en The Conversation.

Las areniscas Tava. Foto: Universidad de Colorado en Boulder.

Cuál es la importancia del estudio sobre la Tierra bola de nieve

Los investigadores aseguran que estos hallazgos permiten sustentar aún más la hipótesis de la “Tierra bola de nieve”, que por años ha sido motivo de debate en la ciencia.

Al mismo tiempo, aseguran que el hecho de que haya inyectitas de Tava al interior de rocas que estuvieron tapadas por gruesas capas de hilo “proporciona pistas sobre otros fenómenos geológicos”.

El equipo ha asegurado que aún quedan aspectos que deben ser investigados, sugiriendo que las formaciones también estarían en otros puntos de Norteamérica además de Colorado.