“Van a asustar a mis hijos”: las intensas críticas de las futbolistas por sus apariencias en FIFA 23

Es uno de los videojuegos favoritos para los amantes del fútbol, pero eso no lo salvó de recibir múltiples reclamos en redes sociales tras su última actualización.

Aquello no se debió a problemas de funcionamiento o a dificultades para mover a los jugadores, sino que más bien, al aspecto físico que tienen los avatares de las futbolistas de la National Women’s Soccer League, máximo torneo de Estados Unidos que fue añadido recientemente.

Muchas de ellas manifestaron su descontento a través de sus cuentas de Twitter, en las que subrayaron las diferencias estéticas que tienen con la realidad, un fenómeno que no ocurre de igual manera con sus homólogos masculinos.

Incluso, en algunos casos destacó la ausencia de pelo, a pesar de que las aludidas sí tienen cabello en la vida real.

“Agradezco a EA Sports que finalmente incluya la National Women’s Soccer League (Estados Unidos), pero esto no me representa”, escribió la defensa de Houston Dash, Caprice Dydasco, a lo que la delantera del Liverpool de Inglaterra, Katie Stengel, respondió irónicamente, “agradece que te dieron pelo”.

Las críticas de las futbolistas por sus apariencias en FIFA 23

La defensa del Angel City FC, Maddison Hammond, posteó con un evidente tono de molestia y burla: “¡Que alguien me avise cuando me encuentre! (...) porque esto, ¡simplemente no lo es!”.

Una de las deportistas que más ha manifestado su descontento es la canadiense Sydney Leroux, abanderada del mismo equipo, quien realizó varios posteos en los que se ven imágenes con notables diferencias estéticas.

“Ustedes van a asustar a mis hijos”, destacó, para luego compartir una foto del FIFA 16 en la que da a entender que ahí se parecía más a la realidad, “¡tenía la diadema, la trenza, el tatuaje en el cuello, las cejas demasiado depiladas y alguien incluso me hizo con un gran busto (...) desínflenme un poco las pechugas y pónganme otra camiseta, a estas alturas me quedaré con las cejas”.

Bajo esta línea, declaró en otro: “Sé que esperan que las mujeres estemos agradecidas y con gratitud de que nos hayan dado una pequeña porción de publicidad pero, por favor, dejen de hacernos perder el tiempo. Algunas de nosotras somos calvas”.

