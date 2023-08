Las cuatro hélices zumban como una abeja y el dron negro se eleva en el aire. Mykhailo, un soldado ucraniano de 25 años, de pie bajo un árbol, observa el vertiginoso paisaje a través de sus gafas y maneja el control con la punta de los dedos.

“Cada vez que me pongo las gafas y cojo el mando, pienso en mi madre diciéndome que no sacaría nada bueno de los videojuegos”, dice con una sonrisa. “Bueno, si esto no es útil, ¿entonces qué?”.

Los drones han desempeñado un papel fundamental en la guerra entre Rusia y Ucrania, para ambos bandos.

Hay drones grandes que pueden volar cientos de kilómetros, otros que sobrevuelan el campo de batalla tomando fotografías y otros que transportan armas para lanzarlas sobre los objetivos.

Pero puede que no haya arma más característica de esta guerra que los diminutos y baratos drones de “visión en primera persona” (FPV), diseñados para estrellarse directamente contra un objetivo en el campo de batalla, dirigidos por un piloto conectado a un dispositivo de realidad virtual.

“Viste que los videojuegos sí servían”, habla operador de drones en la guerra de Ucrania

El problema de los drones en la guerra

Es un juego constante del gato y el ratón contra las tropas enemigas, que intentan interferir las señales remotas mediante sistemas de guerra electrónica (EW), explicó Mykhailo, que no dio su apellido y usa un indicativo militar: Joker.

“No se puede trabajar en la misma posición muchas veces, porque el enemigo reacciona, enciende los sistemas de guerra electrónica y bloquea nuestros drones”, explicó durante los vuelos de prueba de un nuevo lote de drones recibidos por su unidad en la región de Zaporiyia, en la línea del frente del sur de Ucrania.

“Tenemos que buscar constantemente nuevas posiciones, desde dónde volar y nuevos objetivos”.

A diferencia de otros drones que pueden ser enviados a las alturas para vigilancia, los drones FPV nunca se limitan a planear; siempre están volando rápido y mirando hacia delante.

Sus cámaras ni siquiera apuntan hacia abajo.

“El piloto debe tener siempre el control total del dron, de su vuelo”, afirma Mykhailo.

“Puede atacar con velocidad, desde la altura, de varias formas -cada piloto usa el dron a su estilo-, pero siempre ataca con velocidad”.