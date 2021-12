Barrio Italia: las tiendas con las tres B para hacer regalos

Se echa de menos ver vitrinas con grandes carteles que anuncien ofertas de Navidad en el Barrio Italia. Las diez cuadras que concentran la mayor cantidad de tiendas y puestos en la avenida del mismo nombre, entre las calles Francisco Bilbao y Caupolicán, lucen como lo harían en cualquier mes del año y no como se espera paea diciembre. Es más: solo el sobrio árbol de Pascua en la entrada del Mercado Condell (Av. Italia 1371) o las guirnaldas que iluminan la Galería La Bota Italia (Av. Italia 1571), hacen un esfuerzo para anunciar que la festividad más importante para el comercio está en pleno desarrollo.

En los últimos días, las noticias económicas han advertido que la falta de stock de productos, debido a los problemas de transporte de las importaciones, unido a la alta liquidez de los bolsillos nacionales, harán que este año no haya liquidaciones ni grandes ofertazos. Quizá eso explique el ambiente algo desangelado de que luce Barrio Italia a dos semanas de la Navidad, aunque eso no significa que no exista una gran variedad de buenas opciones para comprar regalos, y a precios más que convenientes, en las decenas de galerías y espacios que se reparten por el sector.

Basta darse una vuelta para encontrar un centenar de pequeños emprendimientos que proponen celebrar con productos hechos en Chile, o importados y con novedosos conceptos. Muchos de ellos están siendo impulsados por el Mercado de Autores, feria de pequeños emprendedores presente en el barrio y que este año se promociona bajo los lemas “Dale sentido a esta Navidad. #EligePYME” y “No es caro. Es hecho a mano”.

Música y libros para fanáticos y coleccionistas

Al final de la galería Italia 1206, hay una vitrina que llama la atención por su voluminosa oferta: libros de Game of Thrones, Star Wars y Harry Potter en formato pop up, es decir, que al abrirlos despliegan figuras con relieve que representan distintas escenas y lugares de dichas historias. Cuando ya pareciera que no existen más productos para regalarles a los fanáticos de estas sagas, librerías como Pop-up –un emprendimiento que nació en plena pandemia, y que desde septiembre de este año tiene tienda física– dan un nuevo aire.

Pero no solo hay libros para fans. También hay unas prácticas ediciones de peluche para guaguas; otros, especiales para niños y niñas apasionados por las ciencias, y un centenar de opciones con ilustraciones, geografía, cuentos, anatomía y otros temas. Los precios van entre los $13.000 y los $70.000 (como referencia, el libro de Star Wars vale $56.300), por un libro novedoso, único e importado por una pyme que se abre espacio en la escena santiaguina, aunque, confiesan sus impulsores, no fue fácil comenzar en pleno confinamiento y con productos que son escasos en el mercado y con muy pocas ediciones. Sin embargo, ya han podido dar el salto a la tienda física.

De martes a domingo, de 11.00 a 19.00h. www.pop-up.cl; también realizan ventas por la web.

En Pop-up hay libros desplegables especiales para regalar a los fanáticos de Star Wars. Foto: Pablo Sanhueza.

A la salida de Italia 1206, la tienda de Al Toque Records llama la atención desde lejos y no solo por la música que sale de sus parlantes, sino también por los tocadiscos vintage que exhibe en su vitrina. Abierta por el venezolano Pedro Rakos hace dos años en el barrio, durante la pandemia se las arregló para mantenerse a flote vendiendo discos de vinilo por Instagram y otras redes sociales.

Lo mejor de su catálogo (que se puede revisar aquí) es que es extremadamente variopinto: hay desde discos usados de Lucho Gatica, Gal Costa, Amanda Miguel o Rubén Blades (uno de sus fuertes es la música latina de los 70, 80 y 90) a reediciones de Michael Jackson, Britney Spears y Dua Lipa. “Son todos traídos desde Venezuela”, cuenta Nazz Rodríguez, mientras acomoda en uno de los tocadiscos un vinilo de Charles Aznavour. Por Navidad y renovación del catálogo tienen una oferta: dos discos de la colección usados por $15.000.

De martes a domingo, de 11.00 a 19.00h.

Un regalo que honra la biodiversidad

¿Qué tienen en común una emergente plantita de menta piperita (de $750) y una sofisticada orquídea enana (de $17.990)? Las dos son grandes opciones para hacer un regalo con sentido, que cuide el medioambiente y fomente la biodiversidad. En su tienda de Avenida Italia 1292, esquina Santa Isabel, Arte Cultivos tiene centenares de opciones de plantas de interior, de exterior, suculentas, hierbas aromáticas y para cocinar, además de maceteros, sustratos y accesorios para el jardín.

Presentes en el barrio desde 2011 y con gran parte de su oferta vegetal cultivada por ellos mismos, se destacan por tener precios muy razonables y también una linda colección de maceteros de madera que pueden llegar a convertirse en verdaderos muebles para la casa. Además, ofrecen un muy buen servicio posventa, con un teléfono abierto todos los días para resolver “urgencias” botánicas.

De lunes a domingo, de 11.00h a 20.00h. www.artecultivos.cl, también venden a través de la web.

Si buscas un regalo relacionado con Chile, Taller Sietecolores tiene cientos de opciones. Foto: Pablo Sanhueza.

Unos pocos pasos hacia el sur, al fondo de la galería ubicada en Avenida Italia 1333, el Tallersietecolores es un paraíso para los amantes de la flora, fauna y fungi chilena. Esta pyme, una de las primeras en instalarse en el barrio –hace ya doce años–, está impulsada por el publicista Paulo Dávalos, observador de aves y fotógrafo de naturaleza muy interesado en darle cabida a decenas de pequeños artesanos que crean arte a partir de la enorme biodiversidad chilena.

Su idea es no solo tener a la venta cuadros, figuras, chapitas, imanes, pines, juegos de mesa, libros y fotografías relacionados con las especies presentes en el país; también, dice, le interesa generar conocimientos y conciencia sobre la importancia del cuidado del medioambiente. Tanto él como su pareja, la ilustradora Catherine Avello, exhiben aquí sus obras junto a una veintena de artistas que desarrollan un trabajo único y hermoso, que debió pausar durante la pandemia pero que ahora ha vuelto lleno de colores y mensajes en torno a la conservación.

Hay productos desde los $600, y la variedad es tal que es casi imposible salir de aquí sin un pequeño recuerdo de lo ricos que somos en animales y vegetación.

Abierto de martes a viernes, de 13:00 a 20:00h, y sábado y domingo, de 12:00 a 20:00h.

Una vuelta por el Mercado de Autores

Tanto el Mercado Condell como la galería La Bota Italia lucen hoy sus galpones repletos de puestos de mipymes que buscan conquistar con sus productos a los compradores navideños. Desde jabones artesanales hasta café de todo el mundo, pasando por ropa, accesorios, productos de belleza natural y gastronomía chilena son parte de esta exposición de pequeños negocios que van rotando por distintas ferias de emprendimientos.

Solo hasta este domingo, por ejemplo, estará en La Bota Italia el stand de Ofelia Gourmet, tienda virtual de productos gastronómicos —que van desde sal de Cáhuil a café de maqui y pasta de papitas topinambur, entre otros– creada por dos emprendedoras interesadas en poner en valor una línea de delicatessen cien por ciento chilena, elaborada en regiones y con el sello Manos Campesinas, certificación entregada por el organismo gubernamental Chile Agrícola a los emprendimientos emprendimientos familiares usuarios de INDAP.

En su puesto pueden comprarse productos desde los $2.000 hasta cajas temáticas de $26.000, que reúnen una selección de productos dulces, para la hora del picoteo o para cocinar.

www.ofeliagourmet.cl, disponible para compras en la web.

Ofelia Gourmet tiene varios productos que llevan el sello Manos Campesinas de Chile Agrícola.

En tanto, en el Mercado Condell, los regalos para la primera infancia se hacen presentes con OI bebé, línea de ropa y accesorios de guagua confeccionados en algodón orgánico importado desde Perú, producido de manera de sustentable y bajo los lineamientos del comercio justo.

Su creadora, la emprendedora Adriana Avendaño, trabaja solo con mujeres y busca, entre otras cosas, que mamás y papás vuelvan a usar pañales de tela reutilizables y amigables con el medioambiente. En su stand hay regalos desde $5.900 en adelante (unos lindos baberos con diferentes motivos unisex), y, junto con la compra, regala un pequeño informativo de su colección impresa en papel biodegradable, que puede plantarse en la tierra ya que viene con diversas semillas de hierbas aromáticas en su formulación.

www.oibebe.cl, con tienda online disponible.