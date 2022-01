Cuatro buenas apps para fomentar la concentración

Muchas cosas cambiaron a raíz de la pandemia y una de ellas es la manera de trabajar. Ahora, luego de todas las medidas de confinamiento y precaución, hay muchas personas que, por opción o por normativa de sus empleos, deben trabajar desde sus casas.

Si bien el teletrabajo tiene muchas ventajas, hay dos aristas difíciles de manejar: la concentración (¿quién no ha tenido problemas para encontrar el foco cuando el hogar propio tiene tantas distracciones) y la relajación, ya que es difícil separar aguas cuando vida laboral y personal se realizan en el mismo lugar. Según un informe realizado en 2020 por el Instituto de Seguridad Laboral, dependiente del Ministerio del Trabajo, dentro de los riegos que tiene el teletrabajo sobre la salud mental están la tensión, el estrés y la fatiga mental.

No es raro, entonces, que en los últimos dos años se hayan desarrollado varias aplicaciones móviles para ayudar a hombres y mujeres a compatibilizar mejor trabajo y vida emocional. Norah Maier, psicóloga de Psyalive.com, recomienda cuatro que considera muy beneficiosas y que vale la pena probar (una buena noticia: son gratuitas).

1. Forest: Un bosque para no distraerse

Basándose en el uso de un temporizador de enfoque, Forest consiste en plantar un árbol cada vez que se necesite estar concentrado. Si durante ese momento el celular no es utilizado el árbol crece, pero si lo es, muere. Haciendo esto constantemente será posible tener un bosque completo, que representará el tiempo de concentración y productividad. Según Norah Maier, lo beneficioso de esta app es que se basa en “los principios del mindfulness; esto es estar siempre conectado al presente, en el aquí y ahora, en lo que estoy haciendo y no lo que pasó o lo que vendrá. Con la tecnología estamos muy pendientes del teléfono o de alguna red social y perdemos el contacto con la conversación o estar conectados con otras personas y compartir”.

Disponible para descarga gratuita en Android y iOS, con la posibilidad de acceder a una versión Pro con más funciones. Tiene más de 10 millones de descargas en PlayStore y una calificación de 4.8 de 5 puntos totales.

2. Focus To-Do: Tiempos de trabajo y pausa

Esta app móvil basa su funcionamiento en la técnica Pomodoro, creada en la década de los 80, pero que sirve perfectamente para la manera de trabajar en la actualidad. Este método consiste en temporizar 25 minutos de actividad, seguidos de 5 minutos de descanso, lo cual constituye un pomodoro; luego de cuatro pomodoros se realiza una pausa más larga, de 15 minutos y se vuelve a comenzar.

Focus To-Do otorga este temporizador listo para ser usado a través de una interfaz muy similar a un reloj de escritorio. Además, permite agregar una lista de tareas diarias que se pueden gestionar en el tiempo. Hanah Maier establece que la técnica Pomodoro “ayuda mucho a superar la adversidad del tiempo y a evitar la procrastinación. Ha sido un conocimiento revolucionario que ayuda muchísimo a despejar nuestra mente y a que esté focalizada con todas sus energías en lo que tiene que hacer”.

App gratuita para ambos sistemas operativos, tiene más de un millón de descargas y una puntuación de 4.8 en PlayStore.

3. Flip: Organizador de tareas

Para las personas que tienen dificultad para organizar todas las tareas que tienen que realizar diariamente, Flip ofrece la posibilidad de agregar una lista con los objetivos a cumplir, más el tiempo en que se espera cumplir ese objetivo. Se pueden controlar los espacios dedicados a trabajar y a las pausas; además entrega estadísticas e informes diarios basados en el porcentaje de logro de los objetivos cada día. Según la especialista esto es muy beneficioso, ya que “al poder organizarte y tú optimizar tu propio tiempo para cumplir las metas, por supuesto que se reducirá considerablemente el estrés”.

App gratuita para Android y iOS, con más de un millón de descargas en PlayStore y una puntuación de 4.5.

4. Google Keep: Más que un bloc de notas

Si bien esta aplicación desarrollada por Google pareciera ser solamente una herramienta de notas, no lo es. Esta app permite gestionar las distintas actividades que deben realizarse durante el día, agrupándolas en una lista y dividiéndolas en etiquetas, como podrían ser el trabajo, la casa, las actividades personales, etc. Además, permite que, al finalizar cada labor, se pueda chequear al estilo de las “to do list”. “Para personas que ya tienen adquiridos los hábitos de concentración, pero que necesitan organizarse, recurrir a esta herramienta virtual optimizaría aún más su trabajo”, puntualiza Norah Maier.

Gratis para todo sistema operativo, tiene más de 1000 millones de descargas y puntuación de 4.3 en PlayStore.