Capítulo 197 | Desde la Redacción: entrevista a Lautaro Carmona, presidente del PC

Revisa en esta edición del programa de streaming de La Tercera el diálogo de Consuelo Saavedra con el timonel comunista, quien deslizó que el arresto domiciliario que pesa sobre Daniel Jadue por el caso de las Farmacias Populares es un factor a considerar en torno a su candidatura. Carmona, además, abordó el portazo que generó en el resto del oficialismo su idea de retomar el debate sobre una nueva Constitución, afirmando que es un "tema pendiente" y que aunque "haya coincidencia que no sea el momento en que se plantee", no por eso "deja de existir". Revisa en este episodio, también, los efectos del cambio de uso horario en la salud de las personas; la alegría que dio la Roja sub 17 al fútbol chileno y los cincuenta años de la novela que catapultó a la fama a Sthephen King.